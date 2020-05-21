Рецепт тушеной стручковой фасоли с фаршем и томатным соусом
Из стручковой фасоли можно делать как основные блюда, так и гарниры
Зеленую стручковую фасоль чаще всего можно найти в замороженном виде. При этом она почти полностью сохраняет полезные свойства свежей.
Из спаржевой фасоли готовят гарниры, салаты, супы и закуски. Мы предлагаем потушить ее вместе с мясным фаршем, томатным соусом и луком. Такое блюдо будет идеально сочетаться с отварным рисом.
Зеленая стручковая фасоль с фаршем
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 94 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 400 г мяса
- 400 г стручковой фасоли
- 1 зубчик чеснока
- 1 луковица
- 200 мл итальянского томатного соуса
- Перец, соль – по вкусу
- Растительное масло – для жарки
Способ приготовления:
- Прокрутите мясо через мясорубку. Лук и чеснок очистите и тонко нарежьте.
- Нагрейте сковородку, налейте в нее растительное масло. Добавьте лук и готовьте, пока он не станет прозрачным.
- Затем положите чеснок и фарш, жарьте в течение 10 минут, время от времени помешивая.
- Добавьте замороженную стручковую фасоль, перемешайте, положите томатный соус, соль, перец.
- Влейте немного кипятка. Жидкость не должна полностью покрывать фарш.
- Накройте блюдо крышкой и тушите в течение 10 минут или до готовности фасоли.
Полезный совет
Вы можете приготовить смешанный фарш из говядины и свинины. А чтобы сделать блюдо более диетическим, используйте курицу или индейку.
Смотрите видео, как выбрать качественный фарш:
Напомним, ранее мы рассказывали, как сварить фасолевый суп за 15 минут.
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Источник: Сегодня