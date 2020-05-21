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Рецепт тушеной стручковой фасоли с фаршем и томатным соусом

Из стручковой фасоли можно делать как основные блюда, так и гарниры

Ирина Павлина
Сегодня, 09:07

Зеленую стручковую фасоль чаще всего можно найти в замороженном виде. При этом она почти полностью сохраняет полезные свойства свежей.

Из спаржевой фасоли готовят гарниры, салаты, супы и закуски. Мы предлагаем потушить ее вместе с мясным фаршем, томатным соусом и луком. Такое блюдо будет идеально сочетаться с отварным рисом.

Зеленая стручковая фасоль с фаршем

Зеленая фасоль с фаршем
Зеленая фасоль с фаршем
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 94 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Способ приготовления:

  1. Прокрутите мясо через мясорубку. Лук и чеснок очистите и тонко нарежьте.
  2. Нагрейте сковородку, налейте в нее растительное масло. Добавьте лук и готовьте, пока он не станет прозрачным.
  3. Затем положите чеснок и фарш, жарьте в течение 10 минут, время от времени помешивая.
  4. Добавьте замороженную стручковую фасоль, перемешайте, положите томатный соус, соль, перец.
  5. Влейте немного кипятка. Жидкость не должна полностью покрывать фарш.
  6. Накройте блюдо крышкой и тушите в течение 10 минут или до готовности фасоли.

Полезный совет

Вы можете приготовить смешанный фарш из говядины и свинины. А чтобы сделать блюдо более диетическим, используйте курицу или индейку.

Смотрите видео, как выбрать качественный фарш:

Напомним, ранее мы рассказывали, как сварить фасолевый суп за 15 минут.

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Источник: Сегодня
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