Рецепт тушеной стручковой фасоли с фаршем и томатным соусом

Из стручковой фасоли можно делать как основные блюда, так и гарниры

Зеленую стручковую фасоль чаще всего можно найти в замороженном виде. При этом она почти полностью сохраняет полезные свойства свежей.

Из спаржевой фасоли готовят гарниры, салаты, супы и закуски. Мы предлагаем потушить ее вместе с мясным фаршем, томатным соусом и луком. Такое блюдо будет идеально сочетаться с отварным рисом.

Зеленая стручковая фасоль с фаршем

Зеленая фасоль с фаршем Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

94 ккал на 100 г

Ингредиенты:

400 г мяса

400 г стручковой фасоли

1 зубчик чеснока

1 луковица

200 мл итальянского томатного соуса

Перец, соль – по вкусу

Растительное масло – для жарки

Способ приготовления:

Прокрутите мясо через мясорубку. Лук и чеснок очистите и тонко нарежьте. Нагрейте сковородку, налейте в нее растительное масло. Добавьте лук и готовьте, пока он не станет прозрачным. Затем положите чеснок и фарш, жарьте в течение 10 минут, время от времени помешивая. Добавьте замороженную стручковую фасоль, перемешайте, положите томатный соус, соль, перец. Влейте немного кипятка. Жидкость не должна полностью покрывать фарш. Накройте блюдо крышкой и тушите в течение 10 минут или до готовности фасоли.

Полезный совет

Вы можете приготовить смешанный фарш из говядины и свинины. А чтобы сделать блюдо более диетическим, используйте курицу или индейку.

Смотрите видео, как выбрать качественный фарш:

Напомним, ранее мы рассказывали, как сварить фасолевый суп за 15 минут.

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