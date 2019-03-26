Рецепт творожной пасхи с белым шоколадом, орехами и кокосовой стружкой

Творожная пасха – одно из главных блюд весеннего праздника

Творожная пасха заварная Фото: Pinterest

Ищете рецепт вкусной творожной пасхи? Мы поделимся с вами оригинальным рецептом этого пасхального десерта – с белым шоколадом, орехами и кокосовой стружкой.

Творожная пасха заварная

Ингредиенты:

500 г творога 9%

100 г сливок 33%

3 желтка

70 г сахара

90 г сливочного масла комнатной температуры

50 г белого шоколада

80 г кокосовой стружки

100 г сметаны

50 г миндаля или других орехов

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Рецепт приготовления:

Сливки доводим почти до кипения. В миску с желтками, растертыми с сахаром, выливаем часть горячих сливок, перемешиваем и выливаем обратно в сотейник. Варим, непрерывно помешивая, до загустения (на поверхности должны появиться первые пузырьки). Если нужно, процеживаем. Добавляем белый шоколад, масло и кокосовую стружку. Перемешиваем. Протираем творог со сметаной и объединяем две массы, добавляем колотые орехи. Пасочницу застилаем чистой марлей в несколько слоев. Выкладываем творожную массу в форму и ставим в холодильник на сутки, подставив тарелку для сыворотки. Аккуратно переворачиваем и украшаем на свой вкус.

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