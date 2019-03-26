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Рецепт творожной пасхи с белым шоколадом, орехами и кокосовой стружкой

Творожная пасха – одно из главных блюд весеннего праздника

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:17
Творожная пасха заварная
Творожная пасха заварная
Фото: Pinterest

Ищете рецепт вкусной творожной пасхи? Мы поделимся с вами оригинальным рецептом этого пасхального десерта – с белым шоколадом, орехами и кокосовой стружкой.

Творожная пасха заварная

Ингредиенты:

  • 500 г творога 9%
  • 100 г сливок 33%
  • 3 желтка
  • 70 г сахара
  • 90 г сливочного масла комнатной температуры
  • 50 г белого шоколада
  • 80 г кокосовой стружки
  • 100 г сметаны
  • 50 г миндаля или других орехов

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Рецепт приготовления:

  1. Сливки доводим почти до кипения. 
  2. В миску с желтками, растертыми с сахаром, выливаем часть горячих сливок, перемешиваем и выливаем обратно в сотейник. 
  3. Варим, непрерывно помешивая, до загустения (на поверхности должны появиться первые пузырьки). Если нужно, процеживаем. 
  4. Добавляем белый шоколад, масло и кокосовую стружку. Перемешиваем. 
  5. Протираем творог со сметаной и объединяем две массы, добавляем колотые орехи. 
  6. Пасочницу застилаем чистой марлей в несколько слоев.
  7. Выкладываем творожную массу в форму и ставим в холодильник на сутки, подставив тарелку для сыворотки.
  8. Аккуратно переворачиваем и украшаем на свой вкус.

Напомним, ранее "Сегодня" писали, как правильно собрать пасхальную корзину. Мы также рассказывали, что готовят на православную Пасху.

Смотрите видео, как покрасить яйца на Пасху:

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Источник: Сегодня
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