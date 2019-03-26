Рецепт творожной пасхи с белым шоколадом, орехами и кокосовой стружкой
Творожная пасха – одно из главных блюд весеннего праздника
Ищете рецепт вкусной творожной пасхи? Мы поделимся с вами оригинальным рецептом этого пасхального десерта – с белым шоколадом, орехами и кокосовой стружкой.
Творожная пасха заварная
Ингредиенты:
- 500 г творога 9%
- 100 г сливок 33%
- 3 желтка
- 70 г сахара
- 90 г сливочного масла комнатной температуры
- 50 г белого шоколада
- 80 г кокосовой стружки
- 100 г сметаны
- 50 г миндаля или других орехов
Читайте такжеТворожный кулич на Пасху: три рецепта на любой вкус
Рецепт приготовления:
- Сливки доводим почти до кипения.
- В миску с желтками, растертыми с сахаром, выливаем часть горячих сливок, перемешиваем и выливаем обратно в сотейник.
- Варим, непрерывно помешивая, до загустения (на поверхности должны появиться первые пузырьки). Если нужно, процеживаем.
- Добавляем белый шоколад, масло и кокосовую стружку. Перемешиваем.
- Протираем творог со сметаной и объединяем две массы, добавляем колотые орехи.
- Пасочницу застилаем чистой марлей в несколько слоев.
- Выкладываем творожную массу в форму и ставим в холодильник на сутки, подставив тарелку для сыворотки.
- Аккуратно переворачиваем и украшаем на свой вкус.
Напомним, ранее "Сегодня" писали, как правильно собрать пасхальную корзину. Мы также рассказывали, что готовят на православную Пасху.
Смотрите видео, как покрасить яйца на Пасху:
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Еще несколько материалов по теме:Почему православные и католики празднуют Пасху в разные дни Пасхальные салаты из яиц: ТОП-5 праздничных рецептов Пасха 2019: как покрасить яйца свеклой Как приготовить американское печенье с конфетами
Источник: Сегодня