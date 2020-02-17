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Рецепт творожной запеканки с яблоками и ванилью

Яблоки и творог прекрасно дополняют друг друга

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:15
Творожная запеканка с яблоками
Творожная запеканка с яблоками
Фото: Depositphotos

Творожная запеканка с яблоками – отличное начало дня. Вы можете добавить в тесто сырые кусочки яблок, а можете предварительно обжарить их в сливочном масле с сахаром и корицей.

Смотрите видео, как сделать сладкий яблочный хлеб:

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Творожная запеканка с яблоками

Время приготовления:

  • 45 минут

Калорийность:

  • 516 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 500 г творога
  • 2 яйца
  • 3 ст.л. сахара
  • 4 ст.л. сливочного масла
  • 2 ст.л. манки
  • Соль – щепотка
  • Ванилин – на кончике ножа

Для начинки:

  • 500 г яблоки
  • Панировочные сухари
  • Абрикосовый джем – несколько ложек

Способ приготовления:

  1. Творог протрите через сито – так он станет нежнее.
  2. Яичные желтки разотрите с сахаром в светлую массу. Добавьте в творог, перемешайте. Влейте растопленное сливочное масло, добавьте соль и ванилин. Всыпьте манную крупу и хорошо перемешайте.
  3. Белки взбейте в пышную пену и аккуратно добавьте в творожную массу, перемешивая снизу вверх.
  4. Яблоки промойте, по желанию почистите и нарежьте тонкими ломтиками.
  5. Форму для запекания смажьте маслом и присыпьте панировочными сухарями. Выложите половину творожной массы, часть нарезанных яблок, затем вторую часть массы. Сверху распределите оставшиеся яблоки.
  6. Готовьте в разогретой до 180 °С духовке примерно полчаса. За пять минут до готовности смажьте яблоки подогретым абрикосовым джемом.

Как подавать запеканку

Творожную запеканку с яблоками можно есть как теплой, так и холодной. Дополните ее сметаной, вареньем или кусочками свежей клубники.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить творожную запеканку с черникой. "Сегодня" также делились рецептом творожной запеканки с вермишелью.

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Источник: Сегодня
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