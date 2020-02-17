Рецепт творожной запеканки с яблоками и ванилью
Яблоки и творог прекрасно дополняют друг друга
Творожная запеканка с яблоками – отличное начало дня. Вы можете добавить в тесто сырые кусочки яблок, а можете предварительно обжарить их в сливочном масле с сахаром и корицей.
Смотрите видео, как сделать сладкий яблочный хлеб:
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Творожная запеканка с яблоками
Время приготовления:
- 45 минут
Калорийность:
- 516 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 500 г творога
- 2 яйца
- 3 ст.л. сахара
- 4 ст.л. сливочного масла
- 2 ст.л. манки
- Соль – щепотка
- Ванилин – на кончике ножа
Для начинки:
- 500 г яблоки
- Панировочные сухари
- Абрикосовый джем – несколько ложек
Способ приготовления:
- Творог протрите через сито – так он станет нежнее.
- Яичные желтки разотрите с сахаром в светлую массу. Добавьте в творог, перемешайте. Влейте растопленное сливочное масло, добавьте соль и ванилин. Всыпьте манную крупу и хорошо перемешайте.
- Белки взбейте в пышную пену и аккуратно добавьте в творожную массу, перемешивая снизу вверх.
- Яблоки промойте, по желанию почистите и нарежьте тонкими ломтиками.
- Форму для запекания смажьте маслом и присыпьте панировочными сухарями. Выложите половину творожной массы, часть нарезанных яблок, затем вторую часть массы. Сверху распределите оставшиеся яблоки.
- Готовьте в разогретой до 180 °С духовке примерно полчаса. За пять минут до готовности смажьте яблоки подогретым абрикосовым джемом.
Как подавать запеканку
Творожную запеканку с яблоками можно есть как теплой, так и холодной. Дополните ее сметаной, вареньем или кусочками свежей клубники.
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Источник: Сегодня