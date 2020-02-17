Рецепт творожной запеканки с яблоками и ванилью

Яблоки и творог прекрасно дополняют друг друга

Творожная запеканка с яблоками Фото: Depositphotos

Творожная запеканка с яблоками – отличное начало дня. Вы можете добавить в тесто сырые кусочки яблок, а можете предварительно обжарить их в сливочном масле с сахаром и корицей.

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Творожная запеканка с яблоками

Время приготовления:

45 минут

Калорийность:

516 ккал на 100 г

Ингредиенты:

500 г творога

2 яйца

3 ст.л. сахара

4 ст.л. сливочного масла

2 ст.л. манки

Соль – щепотка

Ванилин – на кончике ножа

Для начинки:

500 г яблоки

Панировочные сухари

Абрикосовый джем – несколько ложек

Способ приготовления:

Творог протрите через сито – так он станет нежнее. Яичные желтки разотрите с сахаром в светлую массу. Добавьте в творог, перемешайте. Влейте растопленное сливочное масло, добавьте соль и ванилин. Всыпьте манную крупу и хорошо перемешайте. Белки взбейте в пышную пену и аккуратно добавьте в творожную массу, перемешивая снизу вверх. Яблоки промойте, по желанию почистите и нарежьте тонкими ломтиками. Форму для запекания смажьте маслом и присыпьте панировочными сухарями. Выложите половину творожной массы, часть нарезанных яблок, затем вторую часть массы. Сверху распределите оставшиеся яблоки. Готовьте в разогретой до 180 °С духовке примерно полчаса. За пять минут до готовности смажьте яблоки подогретым абрикосовым джемом.

Как подавать запеканку

Творожную запеканку с яблоками можно есть как теплой, так и холодной. Дополните ее сметаной, вареньем или кусочками свежей клубники.

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