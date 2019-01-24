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Рецепт ванильных сырников с шоколадным соусом

Разнообразьте привычные сырники, подав к ним вкусный шоколадный соус

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:00
Сырники с шоколадным соусом Фото: depositphotos.com
Сырники с шоколадным соусом
Фото: depositphotos.com

Ванильные сырники, пропитанные горячим шоколадным соусом, по вкусу напоминают эскимо. Вы можете подавать их, дополнив свежими или замороженными ягодами и фруктами.

Сырники с шоколадным соусом

Ингредиенты:

Для сырников:

  • 200 г творога
  • 1 большое яйцо
  • 1 ч.л. ванильного экстракта
  • 1 ст.л. сахара (или по вкусу)
  • 2 ст.л. муки
  • разрыхлитель на кончике ножа
  • соль – по вкусу
  • подсолнечное масло – для жарки

Для соуса:

  • 50 г темного шоколада
  • 100 мл сливок

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Рецепт приготовления:

  1. Творог размять вилкой, добавить яйцо, сахар и ванильный экстракт, перемешать.
  2. Муку просеять с разрыхлителем и солью и добавить к творожной массе, аккуратно вмешать в творог. Тесто должно быть мягким, но отставать от стенок посуды. Убрать тесто в холодильник на полчаса.
  3. Сковороду смазать маслом, нагреть. Мокрыми руками сформовать сырники, обвалять их в муке и выложить на сковороду. Жарить сырники на среднем огне по 3 минуты с каждой стороны.
  4. Для соуса шоколад поломать на кусочки и растопить на водяной бане. В кастрюле подогреть сливки, не доводя до кипения. Шоколад снять с огня, постепенно добавить сливки, все время размешивая, чтобы добиться гладкой консистенции. 
  5. Подавать сырники горячими вместе с шоколадом.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом творожной запеканки с бананами. Мы также писали, как приготовить вкусную запеканку из творога в микроволновке. Кроме этого, мы рассказывали, как приготовить сырники с вишней по рецепту Юлии Высоцкой.

Смотрите видео, как приготовить диетические сырники на завтрак:

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Источник: Сегодня
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