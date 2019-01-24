Рецепт ванильных сырников с шоколадным соусом
Разнообразьте привычные сырники, подав к ним вкусный шоколадный соус
Ванильные сырники, пропитанные горячим шоколадным соусом, по вкусу напоминают эскимо. Вы можете подавать их, дополнив свежими или замороженными ягодами и фруктами.
Сырники с шоколадным соусом
Ингредиенты:
Для сырников:
- 200 г творога
- 1 большое яйцо
- 1 ч.л. ванильного экстракта
- 1 ст.л. сахара (или по вкусу)
- 2 ст.л. муки
- разрыхлитель на кончике ножа
- соль – по вкусу
- подсолнечное масло – для жарки
Для соуса:
- 50 г темного шоколада
- 100 мл сливок
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Рецепт приготовления:
- Творог размять вилкой, добавить яйцо, сахар и ванильный экстракт, перемешать.
- Муку просеять с разрыхлителем и солью и добавить к творожной массе, аккуратно вмешать в творог. Тесто должно быть мягким, но отставать от стенок посуды. Убрать тесто в холодильник на полчаса.
- Сковороду смазать маслом, нагреть. Мокрыми руками сформовать сырники, обвалять их в муке и выложить на сковороду. Жарить сырники на среднем огне по 3 минуты с каждой стороны.
- Для соуса шоколад поломать на кусочки и растопить на водяной бане. В кастрюле подогреть сливки, не доводя до кипения. Шоколад снять с огня, постепенно добавить сливки, все время размешивая, чтобы добиться гладкой консистенции.
- Подавать сырники горячими вместе с шоколадом.
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Источник: Сегодня