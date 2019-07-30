Рецепт вареников со сливами на кефире
Готовим вкусные вареники по рецепту Даши Малаховой
Вареники – одно из самых известных и вкусных блюд украинской кухни. Они готовятся из отварного пресного теста с различными наполнителями, как сладкими, так и солеными.
Смотрите видео, как приготовить вареники из дрожжевого теста:
Наиболее популярные начинки для вареников – картофельное пюре, грибы, капуста, вареный фарш, творог и вишни. По какой-то непонятной случайности в этот список не попали свежие сливы, но Даша Малахова рекомендует приготовить вареники именно с ними.
Вареники на кефире со сливовой начинкой
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- Кефир – 500 мл
- Мука – 1 кг
- Сода – 1 ч. л.
- Сливы
- Сливочное масло
- Сметана
- Сахар
- Соль
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Способ приготовления:
- Подготовьте сливы: помойте, удалите косточки и нарежьте небольшими кубиками.
- Соедините в большой миске кефир, по щепотке сахара, соли и соду. Добавьте к кефиру муку и замесите эластичное тесто.
- Раскатайте тесто на присыпанной мукой поверхности. Вырежьте из теста стеклянным стаканом небольшие кружки.
- В центр каждого кружка положите немного сливовой начинки и посыпьте сахаром. Сформируйте вареник, плотно защипнув края теста.
- Вскипятите в кастрюльке воду, подсолите и отварите вареники до готовности.
- Подавайте готовые вареники со сливочным маслом, сметаной и сахаром.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить вареники с картошкой на воде. "Сегодня" также делились рецептом вареников с клубникой.
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