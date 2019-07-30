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Рецепт вареников со сливами на кефире

Готовим вкусные вареники по рецепту Даши Малаховой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:52
Вареники на кефире со сливовой начинкой
Вареники на кефире со сливовой начинкой
Фото: Depositphotos

Вареники – одно из самых известных и вкусных блюд украинской кухни. Они готовятся из отварного пресного теста с различными наполнителями, как сладкими, так и солеными. 

Смотрите видео, как приготовить вареники из дрожжевого теста:

Наиболее популярные начинки для вареников – картофельное пюре, грибы, капуста, вареный фарш, творог и вишни. По какой-то непонятной случайности в этот список не попали свежие сливы, но Даша Малахова рекомендует приготовить вареники именно с ними.

Вареники на кефире со сливовой начинкой

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • Кефир – 500 мл
  • Мука – 1 кг
  • Сода – 1 ч. л.
  • Сливы
  • Сливочное масло
  • Сметана
  • Сахар
  • Соль

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Способ приготовления:

  1. Подготовьте сливы: помойте, удалите косточки и нарежьте небольшими кубиками.
  2. Соедините в большой миске кефир, по щепотке сахара, соли и соду. Добавьте к кефиру муку и замесите эластичное тесто.
  3. Раскатайте тесто на присыпанной мукой поверхности. Вырежьте из теста стеклянным стаканом небольшие кружки.
  4. В центр каждого кружка положите немного сливовой начинки и посыпьте сахаром. Сформируйте вареник, плотно защипнув края теста.
  5. Вскипятите в кастрюльке воду, подсолите и отварите вареники до готовности.
  6. Подавайте готовые вареники со сливочным маслом, сметаной и сахаром.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить вареники с картошкой на воде. "Сегодня" также делились рецептом вареников с клубникой.

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Источник: Сегодня
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