Рецепт вареников со сливами на кефире

Готовим вкусные вареники по рецепту Даши Малаховой

Вареники на кефире со сливовой начинкой Фото: Depositphotos

Вареники – одно из самых известных и вкусных блюд украинской кухни. Они готовятся из отварного пресного теста с различными наполнителями, как сладкими, так и солеными.

Смотрите видео, как приготовить вареники из дрожжевого теста:

Наиболее популярные начинки для вареников – картофельное пюре, грибы, капуста, вареный фарш, творог и вишни. По какой-то непонятной случайности в этот список не попали свежие сливы, но Даша Малахова рекомендует приготовить вареники именно с ними.

Вареники на кефире со сливовой начинкой

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

Кефир – 500 мл

Мука – 1 кг

Сода – 1 ч. л.

Сливы

Сливочное масло

Сметана

Сахар

Соль

Способ приготовления:

Подготовьте сливы: помойте, удалите косточки и нарежьте небольшими кубиками. Соедините в большой миске кефир, по щепотке сахара, соли и соду. Добавьте к кефиру муку и замесите эластичное тесто. Раскатайте тесто на присыпанной мукой поверхности. Вырежьте из теста стеклянным стаканом небольшие кружки. В центр каждого кружка положите немного сливовой начинки и посыпьте сахаром. Сформируйте вареник, плотно защипнув края теста. Вскипятите в кастрюльке воду, подсолите и отварите вареники до готовности. Подавайте готовые вареники со сливочным маслом, сметаной и сахаром.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить вареники с картошкой на воде. "Сегодня" также делились рецептом вареников с клубникой.

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