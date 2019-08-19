Рецепт варенья из винограда с косточками на зиму
Такое варенье можно готовить как из белого, так и из красного винограда
Виноградное варенье – необычная, но очень вкусная заготовка на зиму. Оно получается особенно ароматным благодаря добавлению ванили и лимона.
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Косточки на вкус варенья никак не влияют. К тому же они очень полезны, и диетологи советуют есть виноград вместе с ними.
Варенье из винограда с косточками
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты:
- 1 кг винограда
- 1 1/2 стакана воды
- 1 кг сахара
- Сок 1/2 лимона
- 1/2 ч. л. ванильного сахара
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Способ приготовления:
- Снять ягоды с гроздей. Отобрать целые, гнилые и поврежденные выбросить.
- Помыть и откинуть на сито. Опустить виноград в кипящую воду и бланшировать в течение одной минуты. Снова откинуть на сито и переложить ягоды в холодную воду.
- Сварить сироп из сахара и воды. Опустить ягоды в сироп и варить 5 минут. Оставить на 6-7 часов.
- Затем варить еще два-три раза. Первый – 10 минут. Выдержать виноград в течение восьми часов и варить в третий раз до готовности. Незадолго до конца варки добавить лимонный сок и ванильный сахар.
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Источник: Сегодня