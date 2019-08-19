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Рецепт варенья из винограда с косточками на зиму

Такое варенье можно готовить как из белого, так и из красного винограда

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:02
Варенье из винограда с косточками на зиму
Варенье из винограда с косточками на зиму
Фото: Depositphotos

Виноградное варенье – необычная, но очень вкусная заготовка на зиму. Оно получается особенно ароматным благодаря добавлению ванили и лимона. 

Смотрите видео, как сделать варенье из кабачков с ананасовым вкусом:

Косточки на вкус варенья никак не влияют. К тому же они очень полезны, и диетологи советуют есть виноград вместе с ними.

Варенье из винограда с косточками

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Ингредиенты:

  • 1 кг винограда 
  • 1 1/2 стакана воды 
  • 1 кг сахара 
  • Сок 1/2 лимона  
  • 1/2  ч. л. ванильного сахара 

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Способ приготовления:

  1. Снять ягоды с гроздей. Отобрать целые, гнилые и поврежденные выбросить. 
  2. Помыть и откинуть на сито. Опустить виноград в кипящую воду и бланшировать в течение одной минуты. Снова откинуть на сито и переложить ягоды в холодную воду. 
  3. Сварить сироп из сахара и воды. Опустить ягоды в сироп и варить 5 минут. Оставить на 6-7 часов.
  4. Затем варить еще два-три раза. Первый – 10 минут. Выдержать виноград в течение восьми часов и варить в третий раз до готовности. Незадолго до конца варки добавить лимонный сок и ванильный сахар.

Напомним, ранее мы рассказывали, как сделать теплый салат из печени с виноградом. "Сегодня" также рассказывали, как выбрать вкусный и полезный виноград.

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Источник: Сегодня
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