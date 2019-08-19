Рецепт варенья из винограда с косточками на зиму

Такое варенье можно готовить как из белого, так и из красного винограда

Варенье из винограда с косточками на зиму Фото: Depositphotos

Виноградное варенье – необычная, но очень вкусная заготовка на зиму. Оно получается особенно ароматным благодаря добавлению ванили и лимона.

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Косточки на вкус варенья никак не влияют. К тому же они очень полезны, и диетологи советуют есть виноград вместе с ними.

Варенье из винограда с косточками

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

1 кг винограда

1 1/2 стакана воды

1 кг сахара

Сок 1/2 лимона

1/2 ч. л. ванильного сахара

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Способ приготовления:

Снять ягоды с гроздей. Отобрать целые, гнилые и поврежденные выбросить. Помыть и откинуть на сито. Опустить виноград в кипящую воду и бланшировать в течение одной минуты. Снова откинуть на сито и переложить ягоды в холодную воду. Сварить сироп из сахара и воды. Опустить ягоды в сироп и варить 5 минут. Оставить на 6-7 часов. Затем варить еще два-три раза. Первый – 10 минут. Выдержать виноград в течение восьми часов и варить в третий раз до готовности. Незадолго до конца варки добавить лимонный сок и ванильный сахар.

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