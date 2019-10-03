Рецепт веганского яблочного пирога от Джейми Оливера
Готовим перевернутый пирог с яблоками, орехами и карамелью
Хотите приготовить вкусный яблочный пирог без яиц и молочных продуктов? Тогда воспользуйтесь рецептом от знаменитого британского шефа Джейми Оливера.
Смотрите видео, как приготовить французский перевернутый яблочный пирог:
"Липкий, сладкий пирог с чуть пряными яблоками – это идеальное угощение для послеобеденного чая", – считает "Голый повар".
Перевернутый яблочный пирог с орехами и карамелью
Время приготовления:
- 50 минут
Ингредиенты:
- 25 г веганского маргарина, плюс для смазывания формы
- 3 сладких яблока
- 195 г сахара мусковадо
- 180 г обычной муки
- 1 ч.л. пищевой соды
- 1 1/2 ч.л. микса специй
- 80 мл подсолнечного масла
- 1 ч.л. уксуса
- 1 лимон
- 85 г очищенных грецких орехов
Способ приготовления:
- Разогрейте духовку до 180ºC, смажьте жиром и застелите бумагой дно квадратной формы размером 23 см.
- Очистите от сердцевины и крупно натрите на терке 2 яблока. Тонко нарежьте оставшееся яблоко.
- Растопите 85 г сахара и маргарина в сковороде, затем влейте в подготовленную форму. Выложите нарезанное яблоко в один слой.
- Смешайте муку, 110 г сахара, соду и микс специй в миске. В отдельной миске соедините масло, 180 мл воды, уксус, тертые яблоки и цедру лимона. Смешайте сухие ингредиенты с жидкими, быстро, но тщательно.
- Грубо нарежьте и добавьте грецкие орехи, затем вылейте на слой яблок в форму для выпечки.
- Выпекайте в течение 30 минут или до тех пор, пока зубочистка не будет выходить чистой.
- Дайте яблочному пирогу остыть в течение 5 минут, затем переверните на блюдо.
Как приготовить смесь специй для пирога
Вот классичекая смесь специй для выпечки:
- 1 столовая молотого душистого перца
- 1 столовая ложка молотой корицы
- 1 столовая ложка молотого мускатного ореха
- 1 чайная ложка молотой гвоздики
- 1 чайная ложка молотого кориандра
- 1 чайная ложка молотого имбиря
Нужно смешать все эти специи и хранить их в закрытой стеклянной посуде в защищенном от прямых солнечных лучей месте. Для приготовления пирога будет достаточно 0.5 – 1 ч.л. смеси.
Напомним, ранее мы рассказывали, как стать веганом без вреда для здоровья. "Сегодня" также делились рецептом веганского шоколадного пудинга.
Все подробности в спецтеме Осеннее меню
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.