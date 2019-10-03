Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Рецепт веганского яблочного пирога от Джейми Оливера

Готовим перевернутый пирог с яблоками, орехами и карамелью

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:12
Яблочный пирог-перевертыш
Яблочный пирог-перевертыш
Фото: Pinterest

Хотите приготовить вкусный яблочный пирог без яиц и молочных продуктов? Тогда воспользуйтесь рецептом от знаменитого британского шефа Джейми Оливера.

Смотрите видео, как приготовить французский перевернутый яблочный пирог:

"Липкий, сладкий пирог с чуть пряными яблоками – это идеальное угощение для послеобеденного чая", – считает "Голый повар".

Перевернутый яблочный пирог с орехами и карамелью

Время приготовления:

  • 50 минут

Ингредиенты:

  • 25 г веганского маргарина, плюс для смазывания формы
  • 3 сладких яблока
  • 195 г сахара мусковадо
  • 180 г обычной муки
  • 1 ч.л. пищевой соды
  • 1 1/2 ч.л. микса специй
  • 80 мл подсолнечного масла
  • 1 ч.л. уксуса
  • 1 лимон
  • 85 г очищенных грецких орехов

Читайте также:
Как приготовить перевернутый грушевый пирог: рецепт от Марты Стюарт

Способ приготовления:

  1. Разогрейте духовку до 180ºC, смажьте жиром и застелите бумагой дно квадратной формы размером 23 см.
  2. Очистите от сердцевины и крупно натрите на терке 2 яблока. Тонко нарежьте оставшееся яблоко.
  3. Растопите 85 г сахара и маргарина в сковороде, затем влейте в подготовленную форму. Выложите нарезанное яблоко в один слой.
  4. Смешайте муку, 110 г сахара, соду и микс специй в миске. В отдельной миске соедините масло, 180 мл воды, уксус, тертые яблоки и цедру лимона. Смешайте сухие ингредиенты с жидкими, быстро, но тщательно.
  5. Грубо нарежьте и добавьте грецкие орехи, затем вылейте на слой яблок в форму для выпечки.
  6. Выпекайте в течение 30 минут или до тех пор, пока зубочистка не будет выходить чистой.
  7. Дайте яблочному пирогу остыть в течение 5 минут, затем переверните на блюдо.

Как приготовить смесь специй для пирога

Вот классичекая смесь специй для выпечки:

  • 1 столовая молотого душистого перца
  • 1 столовая ложка молотой корицы
  • 1 столовая ложка молотого мускатного ореха
  • 1 чайная ложка молотой гвоздики
  • 1 чайная ложка молотого кориандра
  • 1 чайная ложка молотого имбиря

Нужно смешать все эти специи и хранить их в закрытой стеклянной посуде в защищенном от прямых солнечных лучей месте. Для приготовления пирога будет достаточно 0.5 – 1 ч.л. смеси.

Напомним, ранее мы рассказывали, как стать веганом без вреда для здоровья. "Сегодня" также делились рецептом веганского шоколадного пудинга.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Тыква, запеченная с яблоками и творогом: рецепт дня Рецепт сырников с сушеной клюквой и ягодным соусом Как испечь шоколадный кекс с яблоками и орехами Как сделать домашний кофейный ликер
яблоки пирог карамель орехи рецепт Джейми Оливер
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Лазанья из лаваша. Вкуснее вы в жизни не пробовали
Лазанья из лаваша. Вкуснее вы в жизни не пробовали
Котлеты «Цыганские» -
Котлеты «Цыганские» - "пальчики оближешь"
Перец горький маринованный на зиму без стерилизации
Перец горький маринованный на зиму без стерилизации
Как приготовить высокий бисквит: секрет в лимонаде
Как приготовить высокий бисквит: секрет в лимонаде

Популярные статьи

Сегодня, 05:00Психология

Гороскоп на 3 октября: все знаки зодиака

Сегодня, 04:58Fun

"Интимная поза" возлюбленных в самолете шокировала сеть: фото

Вчера, 15:45Шоу-бизнес

Рак у Анастасии Заворотнюк: "Дворецкий Константин" прокомментировал ситуацию

Вчера, 11:17Шоу-бизнес

"Я слишком долго молчал": принц Гарри и Меган Маркл подали в суд на британский таблоид

Вчера, 09:42Fun

Похудевшая на 73 кг женщина раскрыла главное правило сброса веса

Вчера, 05:00Психология

Гороскоп на 2 октября: все знаки зодиака

Вчера, 04:58Fun

Показали фото девушки с "самыми красивыми ягодицами"

1 октябряШоу-бизнес

Скандал вокруг фото Заворотнюк: экс-сотруднице клиники грозит наказание

1 октябряШоу-бизнес

Кто родил детей Сергея Лазарева: названо вероятное имя

1 октябряFun

1 октября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

1 октябряШоу-бизнес

Состояние Анастасии Заворотнюк ухудшилось: почему все так считают

1 октябряFun

Том Круз в киевском метро: забавная реакция пользователей сети

1 октябряFun

Мужчина 17 лет прятался от полиции в горах: его нашли благодаря мусору

1 октябряШоу-бизнес

"Моя прекрасная няня": как сейчас выглядят главные герои сериала

1 октябряFun

На фото впервые показали "корабль-призрак" из прошлого века

30 сентябряШоу-бизнес

Ирина Билык показала, как выглядит ее мама

Новости партнеров

Тушеная картошка с мясом в сковороде
Тушеная картошка с мясом в сковороде
Рецепт: колбаса вареная своими руками
Рецепт: колбаса вареная своими руками
Салат Аленка на зиму из свеклы
Салат Аленка на зиму из свеклы
Эта принцесса в надежных руках. Жена Бойко радует своей красотой
Эта принцесса в надежных руках. Жена Бойко радует своей красотой
5 мифов об уходе за зубами
5 мифов об уходе за зубами
Микки Рурк изменился до неузнаваемости - Профиль
Микки Рурк изменился до неузнаваемости - Профиль
Аллу Пугачеву засняли в аптеке: не узнать
Аллу Пугачеву засняли в аптеке: не узнать
Слойки с персиками: необыкновенный рецепт
Слойки с персиками: необыкновенный рецепт