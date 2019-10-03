Рецепт веганского яблочного пирога от Джейми Оливера

Готовим перевернутый пирог с яблоками, орехами и карамелью

Яблочный пирог-перевертыш Фото: Pinterest

Хотите приготовить вкусный яблочный пирог без яиц и молочных продуктов? Тогда воспользуйтесь рецептом от знаменитого британского шефа Джейми Оливера.

Смотрите видео, как приготовить французский перевернутый яблочный пирог:

"Липкий, сладкий пирог с чуть пряными яблоками – это идеальное угощение для послеобеденного чая", – считает "Голый повар".

Перевернутый яблочный пирог с орехами и карамелью

Время приготовления:

50 минут

Ингредиенты:

25 г веганского маргарина, плюс для смазывания формы

3 сладких яблока

195 г сахара мусковадо

180 г обычной муки

1 ч.л. пищевой соды

1 1/2 ч.л. микса специй

80 мл подсолнечного масла

1 ч.л. уксуса

1 лимон

85 г очищенных грецких орехов

Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 180ºC, смажьте жиром и застелите бумагой дно квадратной формы размером 23 см. Очистите от сердцевины и крупно натрите на терке 2 яблока. Тонко нарежьте оставшееся яблоко. Растопите 85 г сахара и маргарина в сковороде, затем влейте в подготовленную форму. Выложите нарезанное яблоко в один слой. Смешайте муку, 110 г сахара, соду и микс специй в миске. В отдельной миске соедините масло, 180 мл воды, уксус, тертые яблоки и цедру лимона. Смешайте сухие ингредиенты с жидкими, быстро, но тщательно. Грубо нарежьте и добавьте грецкие орехи, затем вылейте на слой яблок в форму для выпечки. Выпекайте в течение 30 минут или до тех пор, пока зубочистка не будет выходить чистой. Дайте яблочному пирогу остыть в течение 5 минут, затем переверните на блюдо.

Как приготовить смесь специй для пирога

Вот классичекая смесь специй для выпечки:

1 столовая молотого душистого перца

1 столовая ложка молотой корицы

1 столовая ложка молотого мускатного ореха

1 чайная ложка молотой гвоздики

1 чайная ложка молотого кориандра

1 чайная ложка молотого имбиря

Нужно смешать все эти специи и хранить их в закрытой стеклянной посуде в защищенном от прямых солнечных лучей месте. Для приготовления пирога будет достаточно 0.5 – 1 ч.л. смеси.

Напомним, ранее мы рассказывали, как стать веганом без вреда для здоровья. "Сегодня" также делились рецептом веганского шоколадного пудинга.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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