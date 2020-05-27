Рецепт вегетарианской пасты с кабачками и шпинатными шариками
Сытное и полезное весеннее блюдо
Ищете простой, но оригинальный рецепт вегетарианской пасты? Тогда приготовьте спагетти с кабачково-чесночным соусом и шариками из шпината. Такое блюдо непременно порадует вас своим вкусом и необычным видом.
Пармезан в шпинатных шариках можно заменить другим сыром – обычным твердым, а также адыгейским, сулугуни, фетой или брынзой.
Паста с кабачками и шпинатным шариками
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 194 ккал на 100 г
Ингредиенты:
Для шпинатных шариков:
- 500 г шпината
- 2 яйца
- Мускатный орех
- 1 зубчик чеснока
- 110 г панировочных сухарей
- 50 г пармезана
- Соль и черный перец
- 2-3 ст. ложки оливкового масла
Для кабачкового соуса:
- 4 ст.л. оливкового масла
- 2 зубчика чеснока
- 2 молодых кабачка
- 60 г пармезана
- Соль и черный перец
- 400 г спагетти
Смотрите видео, как выбрать кабачковую икру:
Способ приготовления:
- Чтобы приготовить шарики из шпината, пробланшируйте шпинат 1-2 минуты в подсоленной воде, затем мелко его нарежьте.
- Перемешайте шпинат со взбитыми яйцами, мускатным орехом, мелко порезанным чесноком, панировочными сухарями и пармезаном. Приправьте солью и перцем.
- Сформируйте из смеси шарики размером с грецкий орех и выложите их на сковороду, смазанную оливковым маслом. Обжаривайте их по 4-5 минут с каждой стороны до золотисто-коричневого цвета.
- Приготовьте соус из кабачков. Для этого разогрейте оливковое масло в отдельной сковороде, добавьте нарезанный чеснок и обжарьте 1-2 минуты. Затем добавьте мелко нарезанные или потертые кабачки и тушите, пока они не станут мягкими.
- Добавьте пармезан, соль и перец. Влейте одну столовую ложку воды и хорошо перемешайте.
Как подавать блюдо
Отварите пасту, выложите ее на тарелки и приправьте соусом, а сверху украсьте шариками из шпината. Подавайте блюдо на стол.
Напомним, ранее мы делились рецептом пасты карбонара из цукини, а также рассказывали, как сделать спагетти с креветками и цукини.
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