Рецепт вегетарианской пасты с кабачками и шпинатными шариками

Сытное и полезное весеннее блюдо

Ищете простой, но оригинальный рецепт вегетарианской пасты? Тогда приготовьте спагетти с кабачково-чесночным соусом и шариками из шпината. Такое блюдо непременно порадует вас своим вкусом и необычным видом.

Пармезан в шпинатных шариках можно заменить другим сыром – обычным твердым, а также адыгейским, сулугуни, фетой или брынзой.

Паста с кабачками и шпинатным шариками

Паста с кабачками и шпинатом Фото: Pinterest

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

194 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для шпинатных шариков:

500 г шпината

2 яйца

Мускатный орех

1 зубчик чеснока

110 г панировочных сухарей

50 г пармезана

Соль и черный перец

2-3 ст. ложки оливкового масла

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Для кабачкового соуса:

4 ст.л. оливкового масла

2 зубчика чеснока

2 молодых кабачка

60 г пармезана

Соль и черный перец

400 г спагетти

Смотрите видео, как выбрать кабачковую икру:

Способ приготовления:

Чтобы приготовить шарики из шпината, пробланшируйте шпинат 1-2 минуты в подсоленной воде, затем мелко его нарежьте. Перемешайте шпинат со взбитыми яйцами, мускатным орехом, мелко порезанным чесноком, панировочными сухарями и пармезаном. Приправьте солью и перцем. Сформируйте из смеси шарики размером с грецкий орех и выложите их на сковороду, смазанную оливковым маслом. Обжаривайте их по 4-5 минут с каждой стороны до золотисто-коричневого цвета. Приготовьте соус из кабачков. Для этого разогрейте оливковое масло в отдельной сковороде, добавьте нарезанный чеснок и обжарьте 1-2 минуты. Затем добавьте мелко нарезанные или потертые кабачки и тушите, пока они не станут мягкими. Добавьте пармезан, соль и перец. Влейте одну столовую ложку воды и хорошо перемешайте.

Как подавать блюдо

Отварите пасту, выложите ее на тарелки и приправьте соусом, а сверху украсьте шариками из шпината. Подавайте блюдо на стол.

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