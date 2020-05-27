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Рецепт вегетарианской пасты с кабачками и шпинатными шариками

Сегодня, 15:43

Сытное и полезное весеннее блюдо

Ищете простой, но оригинальный рецепт вегетарианской пасты? Тогда приготовьте спагетти с кабачково-чесночным соусом и шариками из шпината. Такое блюдо непременно порадует вас своим вкусом и необычным видом.

Пармезан в шпинатных шариках можно заменить другим сыром – обычным твердым, а также адыгейским, сулугуни, фетой или брынзой.

Паста с кабачками и шпинатным шариками

Паста с кабачками и шпинатом
Паста с кабачками и шпинатом
Фото: Pinterest

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 194 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для шпинатных шариков:

  • 500 г шпината
  • 2 яйца
  • Мускатный орех
  • 1 зубчик чеснока
  • 110 г панировочных сухарей
  • 50 г пармезана
  • Соль и черный перец
  • 2-3 ст. ложки оливкового масла

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Для кабачкового соуса:

  • 4 ст.л. оливкового масла
  • 2 зубчика чеснока
  • 2 молодых кабачка
  • 60 г пармезана
  • Соль и черный перец
  • 400 г спагетти

Смотрите видео, как выбрать кабачковую икру:

Способ приготовления:

  1. Чтобы приготовить шарики из шпината, пробланшируйте шпинат 1-2 минуты в подсоленной воде, затем мелко его нарежьте.
  2. Перемешайте шпинат со взбитыми яйцами, мускатным орехом, мелко порезанным чесноком, панировочными сухарями и пармезаном. Приправьте солью и перцем.
  3. Сформируйте из смеси шарики размером с грецкий орех и выложите их на сковороду, смазанную оливковым маслом. Обжаривайте их по 4-5 минут с каждой стороны до золотисто-коричневого цвета.
  4. Приготовьте соус из кабачков. Для этого разогрейте оливковое масло в отдельной сковороде, добавьте нарезанный чеснок и обжарьте 1-2 минуты. Затем добавьте мелко нарезанные или потертые кабачки и тушите, пока они не станут мягкими.
  5. Добавьте пармезан, соль и перец. Влейте одну столовую ложку воды и хорошо перемешайте.

Как подавать блюдо

Отварите пасту, выложите ее на тарелки и приправьте соусом, а сверху украсьте шариками из шпината. Подавайте блюдо на стол.

Напомним, ранее мы делились рецептом пасты карбонара из цукини, а также рассказывали, как сделать спагетти с креветками и цукини.

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Источник: Сегодня
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