Рецепт весеннего крем-супа из шпината
Готовим вкусный суп в блендере
Крем-суп из шпината – легкое и полезное блюдо, которое можно сделать на обед весной. Он быстро готовится и получается очень вкусным.
Выбирая шпинат на рынке или в магазине, проследите, чтобы листья были свежими, насыщенно зеленого цвета. Если шпинат имеет темно-зеленый окрас и грубоватую текстуру, то такие листья больше подойдут для обжаривания или тушения.
Крем-суп из шпината
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 105 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 л куриного или овощного бульона
- 200 г шпината
- 2 картофелины среднего размера
- 1 средняя луковица
- 2 зубчика чеснока
- 1/2 ст. сливок
- Соль, свежемолотый черный перец
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Способ приготовления:
- Вскипятить бульон или воду в кастрюле.
- Тем временем разогреть сковороду с оливковым маслом, положить нарезанные лук и чеснок. Обжарить до прозрачности и мягкости.
- Переложить в кастрюлю с бульоном, добавить очищенный и нарезанный небольшими кусочками картофель. Довести до кипения и варить до мягкости картофеля, около 15 минут.
- Когда овощи будут готовы, добавить шпинат. Приправить суп солью и перцем, довести до кипения и снять с огня.
- Пюрировать погружным блендером. Влить сливки, по желанию досолить.
- Поставить на огонь, довести до кипения и сразу снять с плиты.
С чем подавать суп
В качестве дополнения к супу можно подать чесночные гренки, сваренные вкрутую яйца или тертый твердый сыр (например, пармезан).
Смотрите видео, как сделать морковный крем-суп:
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