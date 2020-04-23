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Рецепт весеннего крем-супа из шпината

Готовим вкусный суп в блендере

Ирина Павлина
Сегодня, 16:38

Крем-суп из шпината – легкое и полезное блюдо, которое можно сделать на обед весной. Он быстро готовится и получается очень вкусным.

Выбирая шпинат на рынке или в магазине, проследите, чтобы листья были свежими, насыщенно зеленого цвета. Если шпинат имеет темно-зеленый окрас и грубоватую текстуру, то такие листья больше подойдут для обжаривания или тушения.

Крем-суп из шпината

Шпинатный крем-суп
Шпинатный крем-суп
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 105 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1 л куриного или овощного бульона
  • 200 г шпината
  • 2 картофелины среднего размера
  • 1 средняя луковица
  • 2 зубчика чеснока
  • 1/2 ст. сливок
  • Соль, свежемолотый черный перец

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Способ приготовления:

  1. Вскипятить бульон или воду в кастрюле.
  2. Тем временем разогреть сковороду с оливковым маслом, положить нарезанные лук и чеснок. Обжарить до прозрачности и мягкости.
  3. Переложить в кастрюлю с бульоном, добавить очищенный и нарезанный небольшими кусочками картофель. Довести до кипения и варить до мягкости картофеля, около 15 минут.
  4. Когда овощи будут готовы, добавить шпинат. Приправить суп солью и перцем, довести до кипения и снять с огня.
  5. Пюрировать погружным блендером. Влить сливки, по желанию досолить.
  6. Поставить на огонь, довести до кипения и сразу снять с плиты.

С чем подавать суп

В качестве дополнения к супу можно подать чесночные гренки, сваренные вкрутую яйца или тертый твердый сыр (например, пармезан).

Смотрите видео, как сделать морковный крем-суп:

Напомним, ранее мы писали, как приготовить ризотто со шпинатом. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом заливного пирога со шпинатом.

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Источник: Сегодня
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