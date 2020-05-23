Рецепт весеннего крем-супа из спаржи с белым вином

Легкий и вкусный суп для обеда

Спаржа – очень вкусный деликатес, который высоко ценят гурманы и шефы лучших ресторанов по всему миру. Из нее готовят закуски, салаты, основные блюда и супы.

Мы расскажем, как сделать нежный суп-пюре из зеленой спаржи с белым вином и сливками. Побеги нужно будет обязательно подготовить: подрезать (1-2 см стебля снизу) и очистить картофелечисткой с середины вниз.

Крем-суп из спаржи

Крем-суп из спаржи Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

78 ккал на 100 г

Ингредиенты:

600 г спаржи

2 ст.л. сливочного масла

2 ст.л. муки

1/2 стакана белого сухого вина

3 стакана овощного бульона или воды

3 ст.л. сливок

Соль и перец по вкусу

1 луковица

Способ приготовления:

Подготовленную спаржу нарезать на кусочки. Лук измельчить и припустить до мягкости в кастрюле с толстым дном. Добавить спаржу и готовить, помешивая, 4 минуты. Влить вино и тушить еще 4 минуты, затем добавить соль, перец и бульон. Доведя до кипения, варить 10 минут. Добавить муку, разведенную в небольшом количестве воды. Варить, пока суп немного не загустеет. Пюрировать суп блендером.

Как подавать суп из спаржи

Влить сливки, разлить по тарелкам. Подавать к столу, сбрызнув оливковым маслом и по желанию добавив сыр – например, козий.

Смотрите видео, как приготовить морковный суп-пюре:

Напомним, ранее мы рассказывали, какие блюда можно приготовить из замороженной спаржевой фасоли. Сегодня.Lifestyle также делились рецептами блюд из шпината.

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