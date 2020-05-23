Рецепт весеннего крем-супа из спаржи с белым вином
Легкий и вкусный суп для обеда
Спаржа – очень вкусный деликатес, который высоко ценят гурманы и шефы лучших ресторанов по всему миру. Из нее готовят закуски, салаты, основные блюда и супы.
Мы расскажем, как сделать нежный суп-пюре из зеленой спаржи с белым вином и сливками. Побеги нужно будет обязательно подготовить: подрезать (1-2 см стебля снизу) и очистить картофелечисткой с середины вниз.
Крем-суп из спаржи
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 78 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 600 г спаржи
- 2 ст.л. сливочного масла
- 2 ст.л. муки
- 1/2 стакана белого сухого вина
- 3 стакана овощного бульона или воды
- 3 ст.л. сливок
- Соль и перец по вкусу
- 1 луковица
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Способ приготовления:
- Подготовленную спаржу нарезать на кусочки.
- Лук измельчить и припустить до мягкости в кастрюле с толстым дном. Добавить спаржу и готовить, помешивая, 4 минуты.
- Влить вино и тушить еще 4 минуты, затем добавить соль, перец и бульон. Доведя до кипения, варить 10 минут.
- Добавить муку, разведенную в небольшом количестве воды. Варить, пока суп немного не загустеет. Пюрировать суп блендером.
Как подавать суп из спаржи
Влить сливки, разлить по тарелкам. Подавать к столу, сбрызнув оливковым маслом и по желанию добавив сыр – например, козий.
Смотрите видео, как приготовить морковный суп-пюре:
Напомним, ранее мы рассказывали, какие блюда можно приготовить из замороженной спаржевой фасоли. Сегодня.Lifestyle также делились рецептами блюд из шпината.
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