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Рецепт весеннего крем-супа из спаржи с белым вином

Сегодня, 11:50

Легкий и вкусный суп для обеда

Спаржа – очень вкусный деликатес, который высоко ценят гурманы и шефы лучших ресторанов по всему миру. Из нее готовят закуски, салаты, основные блюда и супы.

Мы расскажем, как сделать нежный суп-пюре из зеленой спаржи с белым вином и сливками. Побеги нужно будет обязательно подготовить: подрезать (1-2 см стебля снизу) и очистить картофелечисткой с середины вниз.

Крем-суп из спаржи

Крем-суп из спаржи
Крем-суп из спаржи
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 78 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 600 г спаржи
  • 2 ст.л. сливочного масла
  • 2 ст.л. муки
  • 1/2 стакана белого сухого вина
  • 3 стакана овощного бульона или воды
  • 3 ст.л. сливок
  • Соль и перец по вкусу
  • 1 луковица

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Способ приготовления:

  1. Подготовленную спаржу нарезать на кусочки.
  2. Лук измельчить и припустить до мягкости в кастрюле с толстым дном. Добавить спаржу и готовить, помешивая, 4 минуты.
  3. Влить вино и тушить еще 4 минуты, затем добавить соль, перец и бульон. Доведя до кипения, варить 10 минут.
  4. Добавить муку, разведенную в небольшом количестве воды. Варить, пока суп немного не загустеет. Пюрировать суп блендером.

Как подавать суп из спаржи

Влить сливки, разлить по тарелкам. Подавать к столу, сбрызнув оливковым маслом и по желанию добавив сыр – например, козий.

Смотрите видео, как приготовить морковный суп-пюре:

Напомним, ранее мы рассказывали, какие блюда можно приготовить из замороженной спаржевой фасоли. Сегодня.Lifestyle также делились рецептами блюд из шпината.

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Источник: Сегодня
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