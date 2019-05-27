Рецепт вишневого пирога с миндалем
Вишня и миндаль – классическое кулинарное сочетание
Пирог с вишнями и миндалем – это очень вкусно! Для него вам нужно будет приготовить тесто, похожее на бисквитное. Для этого следует хорошо взбить яйца и сахар, затем добавить растопленное масло и молоко, а в конце – мучную смесь с миндалем и нарезанные ягоды. Подавать такой пирог лучше всего вместе со взбитыми сливками, домашним заварным кремом или мороженым.
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Вишнево-миндальный пирог
Ингредиенты:
- 1/2 чашки (113 г) сливочного масла
- 350 г вишни или черешни
- 1 стакан (130 г) муки
- 1/2 стакана (55 г) молотого миндаля (или миндальной муки)
- 1 1/2 ч.л. разрыхлителя
- 1/4 чайной ложки соли
- 2 больших яйца
- 3/4 стакана (150 г) сахара
- 1 чайная ложка ванильного экстракта или сахара
- 1/4 чайной ложки экстракта миндаля (по желанию)
- 1/3 стакана (80 мл) молока
Рецепт приготовления:
- Разогрейте духовку до 200 C. Форму для выпечки диаметром 23 см застелите пергаментной бумагой.
- В маленькой кастрюле растопите сливочное масло. Снимите с огня и дайте остыть до комнатной температуры.
- Удалите косточки из вишни. Отложите примерно 14 ягод, остальные разрежьте на четвертинки.
- В отдельной миске смешайте муку, молотый миндаль, разрыхлитель и соль.
- Миксером взбейте яйца и сахар в пышный светлый крем. Добавьте экстракты ванили и миндаля.
- Влейте растопленное сливочное масло и молоко, перемешайте. Добавьте мучную смесь и еще раз перемешайте.
- Аккуратно добавьте измельченные ягоды, перемешайте. Вылейте жидкое тесто в подготовленную форму, разровняйте верх.
- Выпекайте 15 минут, затем достаньте из духовки. Быстро выложите оставшиеся вишни.
- Верните пирог в духовку и выпекайте еще 15-20 минут или до тех пор, пока он не подрумянится.
- Достаньте из духовки и поставьте на решетку, чтобы пирог немного остыл (около 10-15 минут).
- Подавайте теплым или комнатной температуры вместе с ложкой взбитых сливок.
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Источник: Сегодня