Рецепт вишневого пирога с миндалем

Вишня и миндаль – классическое кулинарное сочетание

Вишневый пирог с миндалем Фото: Depositphotos

Пирог с вишнями и миндалем – это очень вкусно! Для него вам нужно будет приготовить тесто, похожее на бисквитное. Для этого следует хорошо взбить яйца и сахар, затем добавить растопленное масло и молоко, а в конце – мучную смесь с миндалем и нарезанные ягоды. Подавать такой пирог лучше всего вместе со взбитыми сливками, домашним заварным кремом или мороженым.

Смотрите видео, как приготовить лимонный пирог с меренгой:

Вишнево-миндальный пирог

Ингредиенты:

1/2 чашки (113 г) сливочного масла

350 г вишни или черешни

1 стакан (130 г) муки

1/2 стакана (55 г) молотого миндаля (или миндальной муки)

1 1/2 ч.л. разрыхлителя

1/4 чайной ложки соли

2 больших яйца

3/4 стакана (150 г) сахара

1 чайная ложка ванильного экстракта или сахара

1/4 чайной ложки экстракта миндаля (по желанию)

1/3 стакана (80 мл) молока

Читайте также Рецепт вкусного завтрака: тонкие блины с творогом и вишней

Рецепт приготовления:

Разогрейте духовку до 200 C. Форму для выпечки диаметром 23 см застелите пергаментной бумагой. В маленькой кастрюле растопите сливочное масло. Снимите с огня и дайте остыть до комнатной температуры. Удалите косточки из вишни. Отложите примерно 14 ягод, остальные разрежьте на четвертинки. В отдельной миске смешайте муку, молотый миндаль, разрыхлитель и соль. Миксером взбейте яйца и сахар в пышный светлый крем. Добавьте экстракты ванили и миндаля. Влейте растопленное сливочное масло и молоко, перемешайте. Добавьте мучную смесь и еще раз перемешайте. Аккуратно добавьте измельченные ягоды, перемешайте. Вылейте жидкое тесто в подготовленную форму, разровняйте верх. Выпекайте 15 минут, затем достаньте из духовки. Быстро выложите оставшиеся вишни. Верните пирог в духовку и выпекайте еще 15-20 минут или до тех пор, пока он не подрумянится. Достаньте из духовки и поставьте на решетку, чтобы пирог немного остыл (около 10-15 минут). Подавайте теплым или комнатной температуры вместе с ложкой взбитых сливок.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить вкусное печенье с вяленой вишней. "Сегодня" также писали, как приготовить шоколадный пирог с вишней.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram