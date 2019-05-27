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Рецепт вишневого пирога с миндалем

Вишня и миндаль – классическое кулинарное сочетание

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:00
Вишневый пирог с миндалем
Вишневый пирог с миндалем
Фото: Depositphotos

Пирог с вишнями и миндалем – это очень вкусно! Для него вам нужно будет приготовить тесто, похожее на бисквитное. Для этого следует хорошо взбить яйца и сахар, затем добавить растопленное масло и молоко, а в конце – мучную смесь с миндалем и нарезанные ягоды. Подавать такой пирог лучше всего вместе со взбитыми сливками, домашним заварным кремом или мороженым.

Смотрите видео, как приготовить лимонный пирог с меренгой:

Вишнево-миндальный пирог

Ингредиенты:

  • 1/2 чашки (113 г) сливочного масла
  • 350 г вишни или черешни
  • 1 стакан (130 г) муки
  • 1/2 стакана (55 г) молотого миндаля (или миндальной муки)
  • 1 1/2 ч.л. разрыхлителя 
  • 1/4 чайной ложки соли
  • 2 больших яйца
  • 3/4 стакана (150 г) сахара
  • 1 чайная ложка ванильного экстракта или сахара
  • 1/4 чайной ложки экстракта миндаля (по желанию)
  • 1/3 стакана (80 мл) молока

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Рецепт приготовления:

  1. Разогрейте духовку до 200 C. Форму для выпечки диаметром 23 см застелите пергаментной бумагой.
  2. В маленькой кастрюле растопите сливочное масло. Снимите с огня и дайте остыть до комнатной температуры.
  3. Удалите косточки из вишни. Отложите примерно 14 ягод, остальные разрежьте на четвертинки.
  4. В отдельной миске смешайте муку, молотый миндаль, разрыхлитель и соль.
  5. Миксером взбейте яйца и сахар в пышный светлый крем. Добавьте экстракты ванили и миндаля. 
  6. Влейте растопленное сливочное масло и молоко, перемешайте. Добавьте мучную смесь и еще раз перемешайте. 
  7. Аккуратно добавьте измельченные ягоды, перемешайте. Вылейте жидкое тесто в подготовленную форму, разровняйте верх.
  8. Выпекайте 15 минут, затем достаньте из духовки. Быстро выложите оставшиеся вишни. 
  9. Верните пирог в духовку и выпекайте еще 15-20 минут или до тех пор, пока он не подрумянится.
  10. Достаньте из духовки и поставьте на решетку, чтобы пирог немного остыл (около 10-15 минут). 
  11. Подавайте теплым или комнатной температуры вместе с ложкой взбитых сливок.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить вкусное печенье с вяленой вишней. "Сегодня" также писали, как приготовить шоколадный пирог с вишней.

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Источник: Сегодня
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