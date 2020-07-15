Рецепт вкуснейшего домашнего паштета от Юлии Высоцкой

Куриный паштет, приготовленный по этому рецепту, получается очень вкусным и нежным

Из куриной печени можно сделать невероятно вкусную закуску, а точнее – нежнейший паштет. Юлия Высоцкая готовит куриный паштет с добавлением коньяка, а подает на хрустящих тостах.

Вместо коньяка вы можете взять ром, также здесь будут уместны пряные травы – подойдут тимьян, майоран, орегано, петрушка, но только не укроп.

Печеночный паштет от Юлии Высоцкой

Паштет из куриной печени Фото: Depositphotos

Время приготовления:

45 минут

Калорийность:

125 ккал на порцию

Ингредиенты:

500 г куриной печени

2 куска хлеба

1 лук репчатый

1 зубчик чеснока

150 мл сливок

30 мл коньяка

2 ст. л. сливочного масла

1/4 ч. л. молотого перца

1/4 ч. л. морской соли

Способ приготовления:

Лук почистить и нарезать мелкими кубиками. Чеснок почистить и мелко порубить. Разогреть в сковороде 1 ст. ложку сливочного масла, обжарить лук и чеснок до слегка золотистого цвета. Добавить куриную печень и слегка обжарить со всех сторон, затем посолить и поперчить. Коньяк влить в сковороду и поджечь, чтобы выпарился алкоголь. Влить в сковороду сливки и довести печень до готовности. Переложить печень с частью соуса в чашу блендера и измельчить до гладкого, однородного состояния, если нужно — добавить еще сливок из сковороды. Переложить паштет в стеклянную банку (немного оставить в чаше блендера), сверху выложить оставшееся сливочное масло и дать ему растаять, затем закрыть банку крышкой и поместить в холодильник. Хлеб обжарить на сухой сковороде гриль, затем смазать паштетом, оставленным в блендере.

Полезный совет

Заполненной паштетом банкой аккуратно постучите по рабочей поверхности – паштет утрамбуется и из него выйдет лишний воздух. Выложенное сверху сливочное масло растает и "запечатает" паштет – он спокойно простоит несколько дней в холодильнике.

Смотрите видео, как сделать паштет из утиной печени:

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить паштет с клюквой и орехами. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом парфе из куриной печени от Юлии Высоцкой.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться