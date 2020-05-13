Рецепт вкусного домашнего бургера с говяжьей котлетой и беконом
В качестве соуса в этом рецепте используется аджика
Бургер с говяжьей котлетой считается классическим. Чтобы он получился по-настоящему вкусным, важно приготовить фарш самостоятельно.
Для бургера подойдет не любая булочка, лучше всего брать "бриошь". Он приготовлен из воздушного теста и при надавливании сдувается, поэтому откусывать бургер удобнее.
Бургер с говядиной, беконом и аджикой
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 120 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 булочка для бургера
- 100 г фарша из говядины
- 1/2 репчатого лука
- 2 полоски бекона
- 1/2 помидора
- Аджика – по вкусу
- 2 свежих листа салата
- 1/2 красной луковицы
- 2 ломтика сыра чеддер
- Масло – для жарки
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Способ приготовления:
- Фарш из говядины смешать с мелко нарезанным репчатым луком, добавить специи по вкусу и тщательно перемешать все ингредиенты.
- Сформировать руками котлету под размер булочки и обжарить на сковороде с маслом до готовности.
- Разрезать булочку для гамбургера, подсушить на сковороде гриль, рядом поджарить ломтики бекона до золотой корочки.
- Подогретые булочки смазать аджикой.
Как собрать бургер
На булочки выложить листья салата, сверху котлету, на нее – два ломтика сыра чеддер, бекон, несколько колец лука и помидора. Все накрыть верхушкой булочки.
Смотрите видео, как сделать полезный домашний бургер:
Напомним, ранее мы писали, как приготовить идеальные булочки для бургеров. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом постного бургера с нутовой котлетой.
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