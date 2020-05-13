Рецепт вкусного домашнего бургера с говяжьей котлетой и беконом

В качестве соуса в этом рецепте используется аджика

Бургер с говяжьей котлетой считается классическим. Чтобы он получился по-настоящему вкусным, важно приготовить фарш самостоятельно.

Для бургера подойдет не любая булочка, лучше всего брать "бриошь". Он приготовлен из воздушного теста и при надавливании сдувается, поэтому откусывать бургер удобнее.

Бургер с говядиной, беконом и аджикой

Бургер с беконом Фото: freepik.com

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

120 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1 булочка для бургера

100 г фарша из говядины

1/2 репчатого лука

2 полоски бекона

1/2 помидора

Аджика – по вкусу

2 свежих листа салата

1/2 красной луковицы

2 ломтика сыра чеддер

Масло – для жарки

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Способ приготовления:

Фарш из говядины смешать с мелко нарезанным репчатым луком, добавить специи по вкусу и тщательно перемешать все ингредиенты. Сформировать руками котлету под размер булочки и обжарить на сковороде с маслом до готовности. Разрезать булочку для гамбургера, подсушить на сковороде гриль, рядом поджарить ломтики бекона до золотой корочки. Подогретые булочки смазать аджикой.

Как собрать бургер

На булочки выложить листья салата, сверху котлету, на нее – два ломтика сыра чеддер, бекон, несколько колец лука и помидора. Все накрыть верхушкой булочки.

Смотрите видео, как сделать полезный домашний бургер:

Напомним, ранее мы писали, как приготовить идеальные булочки для бургеров. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом постного бургера с нутовой котлетой.

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