Рецепт вкусного домашнего медовика со сметанным кремом
Вы можете украсить готовый торт ягодами или полить шоколадной глазурью
Медовый торт – это десерт, знакомый каждому нас с детства. Мы поделимся рецептом вкусного домашнего медовика с простым сметанным кремом.
Медовик со сметанным кремом
Ингредиенты:
- 375 г муки
- 105 г сахара
- 110 г сливочного масла
- 2 яйца
- 60 г меда
- 1 ст.л. лимонного сока
- 9 г соды
Для крема:
- 800 г жирной сметаны
- 120 г сахара
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Рецепт приготовления:
- Растопить в сотейнике сахар. Снять с огня, добавить сливочное масло и мед, перемешать до однородности, процедить через сито.
- Добавить 1/3 просеянной муки, соду, лимонный сок и яйца, перемешать.
- Добавить оставшуюся муку. Замесить мягкое тесто, обернуть его пищевой пленкой. Остудить до комнатной температуры.
- Полученное тесто разделить на 8-10 частей. Раскатать каждую максимально тонко и обрезать под выбранный диаметр. Выпекать в духовке при 180 градусах до золотистого цвета, около 5 минут. Должно получиться восемь коржей и еще один для крошек на декор.
- Для крема хорошо взбить сметану с сахаром. Если крем получается жидким, добавить пакетик загустителя для сливок.
- Собрать торт, промазывая коржи сметаной. Украсить на свой вкус.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить медовик с халвой. Сайт "Сегодня" также рассказывал, как правильно хранить мед.
Смотрите видео, как приготовить сметанник без выпечки:
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Источник: Сегодня