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Рецепт вкусного домашнего медовика со сметанным кремом

Вы можете украсить готовый торт ягодами или полить шоколадной глазурью

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:21
Медовик со сметанным кремом
Медовик со сметанным кремом
Фото: Depositphotos

Медовый торт – это десерт, знакомый каждому нас с детства. Мы поделимся рецептом вкусного домашнего медовика с простым сметанным кремом.

Медовик со сметанным кремом

Ингредиенты:

  • 375 г муки
  • 105 г сахара
  • 110 г сливочного масла
  • 2 яйца
  • 60 г меда
  • 1 ст.л. лимонного сока
  • 9 г соды

Для крема:

  • 800 г жирной сметаны
  • 120 г сахара

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Рецепт приготовления:

  1. Растопить в сотейнике сахар. Снять с огня, добавить сливочное масло и мед, перемешать до однородности, процедить через сито.
  2. Добавить 1/3 просеянной муки, соду, лимонный сок и яйца, перемешать.
  3. Добавить оставшуюся муку. Замесить мягкое тесто, обернуть его пищевой пленкой. Остудить до комнатной температуры.
  4. Полученное тесто разделить на 8-10 частей. Раскатать каждую максимально тонко и обрезать под выбранный диаметр. Выпекать в духовке при 180 градусах до золотистого цвета, около 5 минут. Должно получиться восемь коржей и еще один для крошек на декор.
  5. Для крема хорошо взбить сметану с сахаром. Если крем получается жидким, добавить пакетик загустителя для сливок.
  6. Собрать торт, промазывая коржи сметаной. Украсить на свой вкус.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить медовик с халвой. Сайт "Сегодня" также рассказывал, как правильно хранить мед

Смотрите видео, как приготовить сметанник без выпечки:

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Источник: Сегодня
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