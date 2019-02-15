Рецепт вкусного домашнего медовика со сметанным кремом

Вы можете украсить готовый торт ягодами или полить шоколадной глазурью

Медовик со сметанным кремом Фото: Depositphotos

Медовый торт – это десерт, знакомый каждому нас с детства. Мы поделимся рецептом вкусного домашнего медовика с простым сметанным кремом.

Медовик со сметанным кремом

Ингредиенты:

375 г муки

105 г сахара

110 г сливочного масла

2 яйца

60 г меда

1 ст.л. лимонного сока

9 г соды

Для крема:

800 г жирной сметаны

120 г сахара

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Рецепт приготовления:

Растопить в сотейнике сахар. Снять с огня, добавить сливочное масло и мед, перемешать до однородности, процедить через сито. Добавить 1/3 просеянной муки, соду, лимонный сок и яйца, перемешать. Добавить оставшуюся муку. Замесить мягкое тесто, обернуть его пищевой пленкой. Остудить до комнатной температуры. Полученное тесто разделить на 8-10 частей. Раскатать каждую максимально тонко и обрезать под выбранный диаметр. Выпекать в духовке при 180 градусах до золотистого цвета, около 5 минут. Должно получиться восемь коржей и еще один для крошек на декор. Для крема хорошо взбить сметану с сахаром. Если крем получается жидким, добавить пакетик загустителя для сливок. Собрать торт, промазывая коржи сметаной. Украсить на свой вкус.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить медовик с халвой. Сайт "Сегодня" также рассказывал, как правильно хранить мед.

Смотрите видео, как приготовить сметанник без выпечки:

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