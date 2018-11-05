Рецепт вкусного обеда от Григория Германа: тальятелле с колбасками и фасолью

Готовим итальянскую пасту по фирменному рецепту телеведущего

Рецепт пасты от Григория Германа Фото: facebook.com/germancooks

Если вы ищете рецепт сытного, вкусного и не слишком сложного в приготовлении обеда, возьмите на заметку пасту с колбасками, фасолью и томатным соусом от ведущего телеканала "Украина" Григория Германа.

Тальятелле с колбасками

Ингредиенты:

Тальятелле – 100 г

Томатная паста – 50 г

Лук – 1 средний

Чеснок – 4 зубчика

Оливковое масло – 20 мл

Белое вино – 50 мл

Колбаски белые – 2 шт. (160 г)

Колбаски копченые – 200 г

Фасоль в томатном соусе – 1 банка (400 г)

Тертый сыр пармезан – 50 г

Базилик – несколько веточек

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Рецепт приготовления:

Вскипятите воду, добавьте пасту и варите на минуту меньше, чем указано на упаковке. Откиньте на дуршлаг, часть воды сохраните. На сковороде с маслом подрумяньте два зубчика чеснока, выбросите. На чесночном масле обжарьте измельченный лук. Колбаски нарежьте и отправьте к луку на две минуты. Они должны обжарится до небольшой корочки. Добавьте фасоль и тушите 3 минуты. Влейте вино и томатную пасту. Затем добавьте тальятелле и перемешайте. Если соус густой, добавьте воду, в которой варилась паста. Прогрейте в течение минуты. Посыпьте тальятелле пармезаном и подавайте.

Напомним, ранее Григорий Герман делился рецептами карпатской грибной юшки и сладкой шоколадной колбаски.

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