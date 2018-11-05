Рецепт вкусного обеда от Григория Германа: тальятелле с колбасками и фасолью
Готовим итальянскую пасту по фирменному рецепту телеведущего
Если вы ищете рецепт сытного, вкусного и не слишком сложного в приготовлении обеда, возьмите на заметку пасту с колбасками, фасолью и томатным соусом от ведущего телеканала "Украина" Григория Германа.
Тальятелле с колбасками
Ингредиенты:
- Тальятелле – 100 г
- Томатная паста – 50 г
- Лук – 1 средний
- Чеснок – 4 зубчика
- Оливковое масло – 20 мл
- Белое вино – 50 мл
- Колбаски белые – 2 шт. (160 г)
- Колбаски копченые – 200 г
- Фасоль в томатном соусе – 1 банка (400 г)
- Тертый сыр пармезан – 50 г
- Базилик – несколько веточек
Рецепт приготовления:
- Вскипятите воду, добавьте пасту и варите на минуту меньше, чем указано на упаковке. Откиньте на дуршлаг, часть воды сохраните.
- На сковороде с маслом подрумяньте два зубчика чеснока, выбросите.
- На чесночном масле обжарьте измельченный лук.
- Колбаски нарежьте и отправьте к луку на две минуты. Они должны обжарится до небольшой корочки.
- Добавьте фасоль и тушите 3 минуты. Влейте вино и томатную пасту.
- Затем добавьте тальятелле и перемешайте. Если соус густой, добавьте воду, в которой варилась паста. Прогрейте в течение минуты.
- Посыпьте тальятелле пармезаном и подавайте.
Напомним, ранее Григорий Герман делился рецептами карпатской грибной юшки и сладкой шоколадной колбаски.
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Источник: "Сегодня"