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Рецепт вкусного обеда от Григория Германа: тальятелле с колбасками и фасолью

Готовим итальянскую пасту по фирменному рецепту телеведущего

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:02
Рецепт пасты от Григория Германа Фото: facebook.com/germancooks
Рецепт пасты от Григория Германа Фото: facebook.com/germancooks

Если вы ищете рецепт сытного, вкусного и не слишком сложного в приготовлении обеда, возьмите на заметку пасту с колбасками, фасолью и томатным соусом от ведущего телеканала "Украина" Григория Германа. 

Тальятелле с колбасками

Ингредиенты:

  • Тальятелле – 100 г
  • Томатная паста – 50 г
  • Лук – 1 средний
  • Чеснок – 4 зубчика
  • Оливковое масло – 20 мл 
  • Белое вино – 50 мл
  • Колбаски белые – 2 шт. (160 г)
  • Колбаски копченые – 200 г
  • Фасоль в томатном соусе – 1 банка (400 г)
  • Тертый сыр пармезан – 50 г
  • Базилик – несколько веточек
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Рецепт приготовления:

  1. Вскипятите воду, добавьте пасту и варите на минуту меньше, чем указано на упаковке. Откиньте на дуршлаг, часть воды сохраните.
  2. На сковороде с маслом подрумяньте два зубчика чеснока, выбросите.
  3. На чесночном масле обжарьте измельченный лук.
  4. Колбаски нарежьте и отправьте к луку на две минуты. Они должны обжарится до небольшой корочки.
  5. Добавьте фасоль и тушите 3 минуты. Влейте вино и томатную пасту.
  6. Затем добавьте тальятелле и перемешайте. Если соус густой, добавьте воду, в которой варилась паста. Прогрейте в течение минуты.
  7. Посыпьте тальятелле пармезаном и подавайте.

Напомним, ранее Григорий Герман делился рецептами карпатской грибной юшки и сладкой шоколадной колбаски.

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Источник: "Сегодня"
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