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Рецепт вкусного орехового печенья на Рождество

Готовим домашнее печенье с грецкими орехами в духовке

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:04
Печенье с грецкими орехами
Печенье с грецкими орехами
Фото: Depositphotos

На Рождество принято готовить много сладкой выпечки. Это всевозможные штрудели, кексы и печенье.

Смотрите видео, как приготовить вишневый пирог:

Мы поделимся рецептом ароматного рождественского печенья с грецкими орехами. Оно получается очень вкусным, нежным и рассыпчатым.

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Рождественское печенье ореховое

Время приготовления:

  • 45 минут

Калорийность:

  • 553 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 150 г муки
  • 100 г сахара
  • 100 г масла
  • Соль
  • 1 капля миндального экстракта
  • Корица
  • Ваниль
  • Имбирь
  • Кардамон
  • 75 г молотых грецких орехов
  • 1 яйцо

Способ приготовления:

  1. Муку смешать вместе с сахаром, солью и пряностями. Добавить нарезанное кубиками холодное масло и растереть руками или взбить в комбайне.
  2. Добавить молотые орехи, яйцо и замесить тесто. Поставить его в холодильник минимум на полчаса. Раскатать на присыпанной мукой поверхности в пласт толщиной около 5 мм. Вырезать с помощью формочек печенье.
  3. Выложить на застеленный пергаментом противень и выпекать при 180 ºС в течение 10-15 минут.

Как подавать рождественское печенье

Готовое печенье остудить, украсить шоколадной глазурью и половинками грецких орехов.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить сметанник с вареной сгущенкой и шоколадным кремом.

Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

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Источник: Сегодня
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