Рецепт вкусного орехового печенья на Рождество

Готовим домашнее печенье с грецкими орехами в духовке

Печенье с грецкими орехами Фото: Depositphotos

На Рождество принято готовить много сладкой выпечки. Это всевозможные штрудели, кексы и печенье.

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Мы поделимся рецептом ароматного рождественского печенья с грецкими орехами. Оно получается очень вкусным, нежным и рассыпчатым.

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Рождественское печенье ореховое

Время приготовления:

45 минут

Калорийность:

553 ккал на 100 г

Ингредиенты:

150 г муки

100 г сахара

100 г масла

Соль

1 капля миндального экстракта

Корица

Ваниль

Имбирь

Кардамон

75 г молотых грецких орехов

1 яйцо

Способ приготовления:

Муку смешать вместе с сахаром, солью и пряностями. Добавить нарезанное кубиками холодное масло и растереть руками или взбить в комбайне. Добавить молотые орехи, яйцо и замесить тесто. Поставить его в холодильник минимум на полчаса. Раскатать на присыпанной мукой поверхности в пласт толщиной около 5 мм. Вырезать с помощью формочек печенье. Выложить на застеленный пергаментом противень и выпекать при 180 ºС в течение 10-15 минут.

Как подавать рождественское печенье

Готовое печенье остудить, украсить шоколадной глазурью и половинками грецких орехов.

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