Рецепт вкусного орехового печенья на Рождество
Готовим домашнее печенье с грецкими орехами в духовке
На Рождество принято готовить много сладкой выпечки. Это всевозможные штрудели, кексы и печенье.
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Мы поделимся рецептом ароматного рождественского печенья с грецкими орехами. Оно получается очень вкусным, нежным и рассыпчатым.
Рождественское печенье ореховое
Время приготовления:
- 45 минут
Калорийность:
- 553 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 150 г муки
- 100 г сахара
- 100 г масла
- Соль
- 1 капля миндального экстракта
- Корица
- Ваниль
- Имбирь
- Кардамон
- 75 г молотых грецких орехов
- 1 яйцо
Способ приготовления:
- Муку смешать вместе с сахаром, солью и пряностями. Добавить нарезанное кубиками холодное масло и растереть руками или взбить в комбайне.
- Добавить молотые орехи, яйцо и замесить тесто. Поставить его в холодильник минимум на полчаса. Раскатать на присыпанной мукой поверхности в пласт толщиной около 5 мм. Вырезать с помощью формочек печенье.
- Выложить на застеленный пергаментом противень и выпекать при 180 ºС в течение 10-15 минут.
Как подавать рождественское печенье
Готовое печенье остудить, украсить шоколадной глазурью и половинками грецких орехов.
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