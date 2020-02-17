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Рецепт вкусного салата из копченой курицы с кукурузой и свеклой

Легкий и вкусный куриный салат

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:13
Салат из курицы с кукурузой и свеклой
Салат из курицы с кукурузой и свеклой
Фото: Depositphotos

Яркий вкус салата построен на игре фактур: хрустящие овощи, нежная фета и мягкие кусочки копченой курицы идеально дополняют друг друга. В качестве заправки здесь – оливковое масло, яблочный уксус и горчица.

Смотрите видео, как приготовить куриные маффины:

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Салат со свеклой, кукурузой и курицей

Время приготовления:

  • 20 минут

Калорийность:

  • 270 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1 банка консервированной кукурузы
  • 300 г вареной свеклы
  • 200 г варено-копченой курицы
  • 1 свежий огурец
  • 75 г микс-салата
  • 100 г помидоров черри
  • 150 г феты
  • 1 ст. л. горчицы
  • 1/2 ст. л. яблочного уксуса
  • 5 ст. л. оливкового масла
  • Соль – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Приготовьте заправку: в миске взбейте вилкой оливковое масло, уксус, горчицу.
  2. Курицу разделайте и нарежьте ломтиками. Помидоры разрежьте пополам, огурцы тонко порежьте.
  3. Нарезанную кубиками фету перемешайте с соусом из горчицы.
  4. Свеклу почистите и нарежьте кубиками.
  5. Смешайте кукурузу, свеклу, курицу, помидоры, огурцы фету. Заправьте оливковым маслом.
  6. Для подачи выложите сначала листья салата, затем – приготовленную смесь.

Полезный совет

Если заправка покажется вам кислой – добавьте немного меда или кленового сиропа. Перемешайте.

Напомним, ранее мы делились рецептом вкусного салата с курицей и кукурузой. "Сегодня" также писали, как приготовить куриный салат с грибами.

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Источник: Сегодня
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