Рецепт вкусного салата из копченой курицы с кукурузой и свеклой

Легкий и вкусный куриный салат

Салат из курицы с кукурузой и свеклой Фото: Depositphotos

Яркий вкус салата построен на игре фактур: хрустящие овощи, нежная фета и мягкие кусочки копченой курицы идеально дополняют друг друга. В качестве заправки здесь – оливковое масло, яблочный уксус и горчица.

Смотрите видео, как приготовить куриные маффины:

Читайте также: Как сделать вкусный салат из крабовых палочек с кукурузой и сухариками

Салат со свеклой, кукурузой и курицей

Время приготовления:

20 минут

Калорийность:

270 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1 банка консервированной кукурузы

300 г вареной свеклы

200 г варено-копченой курицы

1 свежий огурец

75 г микс-салата

100 г помидоров черри

150 г феты

1 ст. л. горчицы

1/2 ст. л. яблочного уксуса

5 ст. л. оливкового масла

Соль – по вкусу

Способ приготовления:

Приготовьте заправку: в миске взбейте вилкой оливковое масло, уксус, горчицу. Курицу разделайте и нарежьте ломтиками. Помидоры разрежьте пополам, огурцы тонко порежьте. Нарезанную кубиками фету перемешайте с соусом из горчицы. Свеклу почистите и нарежьте кубиками. Смешайте кукурузу, свеклу, курицу, помидоры, огурцы фету. Заправьте оливковым маслом. Для подачи выложите сначала листья салата, затем – приготовленную смесь.

Полезный совет

Если заправка покажется вам кислой – добавьте немного меда или кленового сиропа. Перемешайте.

Напомним, ранее мы делились рецептом вкусного салата с курицей и кукурузой. "Сегодня" также писали, как приготовить куриный салат с грибами.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.