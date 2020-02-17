Рецепт вкусного салата из копченой курицы с кукурузой и свеклой
Легкий и вкусный куриный салат
Яркий вкус салата построен на игре фактур: хрустящие овощи, нежная фета и мягкие кусочки копченой курицы идеально дополняют друг друга. В качестве заправки здесь – оливковое масло, яблочный уксус и горчица.
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Салат со свеклой, кукурузой и курицей
Время приготовления:
- 20 минут
Калорийность:
- 270 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 банка консервированной кукурузы
- 300 г вареной свеклы
- 200 г варено-копченой курицы
- 1 свежий огурец
- 75 г микс-салата
- 100 г помидоров черри
- 150 г феты
- 1 ст. л. горчицы
- 1/2 ст. л. яблочного уксуса
- 5 ст. л. оливкового масла
- Соль – по вкусу
Способ приготовления:
- Приготовьте заправку: в миске взбейте вилкой оливковое масло, уксус, горчицу.
- Курицу разделайте и нарежьте ломтиками. Помидоры разрежьте пополам, огурцы тонко порежьте.
- Нарезанную кубиками фету перемешайте с соусом из горчицы.
- Свеклу почистите и нарежьте кубиками.
- Смешайте кукурузу, свеклу, курицу, помидоры, огурцы фету. Заправьте оливковым маслом.
- Для подачи выложите сначала листья салата, затем – приготовленную смесь.
Полезный совет
Если заправка покажется вам кислой – добавьте немного меда или кленового сиропа. Перемешайте.
Напомним, ранее мы делились рецептом вкусного салата с курицей и кукурузой. "Сегодня" также писали, как приготовить куриный салат с грибами.
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Источник: Сегодня