Рецепт вкусного салата с ананасом, кукурузой и куриной грудкой
Быстрый салат с вареной курицей
Салат с курицей, ананасами, кукурузой и свежими огурцами – это быстрый и простой салат, но в тоже время очень вкусный и нежный.
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Для приготовления салатов используется, как правило, грудка. Перед добавлением в блюдо ее можно отварить с добавлением специй, обжарить или запечь на гриле. Главное – не пересушить.
Салат с ананасом, кукурузой и куриной грудкой
Время приготовления:
- 45 минут
Калорийность:
- 180 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- Яйца – 2 шт.
- Майонез – по вкусу
- Консервированная кукуруза – 1 банка
- Консервированный ананас – 380 г
- Огурцы – 2 шт.
- Куриное филе – 300 г
- Несколько веточек зелени
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Куриное филе отварить и разделить на волокна или нарезать мелкими кубиками.
- Огурец порезать соломкой, яйца отварить вкрутую и мелко порубить.
- Зелень помыть и измельчить.
- Перемешать все ингредиенты салата и заправить майонезом.
Как выбрать консервированные ананасы для салата
Ананасы в банках бывают двух видов: консервированные шайбами и кусочками. Чтобы сэкономить время, покупайте уже нарезанные фрукты.
Смотрите видео, как приготовить Кобб салат с курицей:
Напомним, ранее мы писали, как приготовить пиццу с курицей и ананасами. "Сегодня" также делились рецептом куриных медальонов с ананасами.
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