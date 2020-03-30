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Рецепт вкусного салата с ананасом, кукурузой и куриной грудкой

Быстрый салат с вареной курицей

Ирина Павлина
Сегодня, 15:30

Салат с курицей, ананасами, кукурузой и свежими огурцами – это быстрый и простой салат, но в тоже время очень вкусный и нежный.

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Для приготовления салатов используется, как правило, грудка. Перед добавлением в блюдо ее можно отварить с добавлением специй, обжарить или запечь на гриле. Главное – не пересушить.

Салат с ананасом, кукурузой и куриной грудкой

Куриный салат с ананасами
Куриный салат с ананасами
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 45 минут

Калорийность:

  • 180 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • Яйца – 2 шт.
  • Майонез – по вкусу
  • Консервированная кукуруза – 1 банка
  • Консервированный ананас – 380 г
  • Огурцы – 2 шт.
  • Куриное филе – 300 г
  • Несколько веточек зелени
  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Куриное филе отварить и разделить на волокна или нарезать мелкими кубиками.
  2. Огурец порезать соломкой, яйца отварить вкрутую и мелко порубить.
  3. Зелень помыть и измельчить.
  4. Перемешать все ингредиенты салата и заправить майонезом.

Как выбрать консервированные ананасы для салата

Ананасы в банках бывают двух видов: консервированные шайбами и кусочками. Чтобы сэкономить время, покупайте уже нарезанные фрукты.

Смотрите видео, как приготовить Кобб салат с курицей:

Напомним, ранее мы писали, как приготовить пиццу с курицей и ананасами. "Сегодня" также делились рецептом куриных медальонов с ананасами.

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Источник: Сегодня
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