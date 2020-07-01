Рецепт вкусного творожного чизкейка с клубничным желе
Готовим домашний чизкейк из творога в духовке
Классический американский чизкейк готовят из сливочного сыра, но этот ингредиент вполне можно заменить творогом. Он должен быть довольно жирным, в идеале – домашним.
Мы поделимся рецептом творожного чизкейка в духовке с клубничным желе. Его можно подавать как на десерт, так и в качестве завтрака.
Творожный чизкейк с клубничным джемом
Время приготовления:
- 3 часа
Калорийность:
- 330 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- Творог 9% – 600 г
- Сметана 20% – 180 г
- Сахар – 150 г
- Яйца – 3 шт.
- Ванилин – щепотка
- Песочное печенье – 200 г
- Сливочное масло – 100 г
- Клубничный джем – 300 г
- Вода – 200 мл
- Быстрорастворимый желатин – 5 г
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Способ приготовления:
- Печенье измельчить в блендере до мелкой крошки и влить к нему растопленное сливочное масло. Еще раз перемешать до однородности.
- Разъемную форму диаметром 22 см застелить пергаментной бумагой и распределить по дну печенье, утрамбовывая в ровный слой. Разогреть духовку до 160 ºС и выпекать основу 10-15 минут.
- Погружным блендером взбить творог. Добавить сахар, ванилин и сметану. Еще раз измельчить массу до однородной консистенции.
- По одному добавить к творожной массе яйца, после каждого добавления перемешивая ее венчиком. В итоге должна получиться смесь консистенции жидкой сметаны.
- Форму с готовой основой обернуть фольгой в 4-5 слоев. Вылить творожную начинку на песочный слой и поставить форму на глубокий противень. Влить кипяток, чтобы он доходил примерно до середины формы.
- Выпекать при 160 ºС в режиме нижнего нагрева около 1 часа 10 минут. Готовый чизкейк должен слегка подрагивать в центре. Убрать форму с противня, снять фольгу и оставить в выключенной духовке до остывания, немного приоткрыв дверцу.
- В небольшой кастрюле размешать желатин в воде, пока не растворятся комочки. Дать постоять полчаса.
- Поставить кастрюлю на огонь и довести до кипения, постоянно помешивая. После закипания добавить джем, варить еще две минуты и снять с огня. Немного остудить смесь и вылить ее на чизкейк.
Как подавать чизкейк
Когда желе полностью остынет, провести ножом вдоль бортиков, снять форму и переложить чизкейк на блюдо. Поставить на ночь в холодильник. Затем украсить листиками мяты и свежей клубникой.
Смотрите видео, как сделать клубничный чизкейк без сахара:
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