Рецепт вкусного творожного чизкейка с клубничным желе

Готовим домашний чизкейк из творога в духовке

Классический американский чизкейк готовят из сливочного сыра, но этот ингредиент вполне можно заменить творогом. Он должен быть довольно жирным, в идеале – домашним.

Мы поделимся рецептом творожного чизкейка в духовке с клубничным желе. Его можно подавать как на десерт, так и в качестве завтрака.

Творожный чизкейк с клубничным джемом

Чизкейк из клубникой в духовке Фото: Depositphotos

Время приготовления:

3 часа

Калорийность:

330 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Творог 9% – 600 г

Сметана 20% – 180 г

Сахар – 150 г

Яйца – 3 шт.

Ванилин – щепотка

Песочное печенье – 200 г

Сливочное масло – 100 г

Клубничный джем – 300 г

Вода – 200 мл

Быстрорастворимый желатин – 5 г

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Способ приготовления:

Печенье измельчить в блендере до мелкой крошки и влить к нему растопленное сливочное масло. Еще раз перемешать до однородности. Разъемную форму диаметром 22 см застелить пергаментной бумагой и распределить по дну печенье, утрамбовывая в ровный слой. Разогреть духовку до 160 ºС и выпекать основу 10-15 минут. Погружным блендером взбить творог. Добавить сахар, ванилин и сметану. Еще раз измельчить массу до однородной консистенции. По одному добавить к творожной массе яйца, после каждого добавления перемешивая ее венчиком. В итоге должна получиться смесь консистенции жидкой сметаны. Форму с готовой основой обернуть фольгой в 4-5 слоев. Вылить творожную начинку на песочный слой и поставить форму на глубокий противень. Влить кипяток, чтобы он доходил примерно до середины формы. Выпекать при 160 ºС в режиме нижнего нагрева около 1 часа 10 минут. Готовый чизкейк должен слегка подрагивать в центре. Убрать форму с противня, снять фольгу и оставить в выключенной духовке до остывания, немного приоткрыв дверцу. В небольшой кастрюле размешать желатин в воде, пока не растворятся комочки. Дать постоять полчаса. Поставить кастрюлю на огонь и довести до кипения, постоянно помешивая. После закипания добавить джем, варить еще две минуты и снять с огня. Немного остудить смесь и вылить ее на чизкейк.

Как подавать чизкейк

Когда желе полностью остынет, провести ножом вдоль бортиков, снять форму и переложить чизкейк на блюдо. Поставить на ночь в холодильник. Затем украсить листиками мяты и свежей клубникой.

Смотрите видео, как сделать клубничный чизкейк без сахара:

Напомним, ранее мы делились рецептом чизкейка за 15 минут без выпечки. Сегодня.Lifestyle также писали, как сделать лимонный чизкейк от Юлии Высоцкой.

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