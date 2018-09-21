Рецепт вкусного ужина: куриные рулеты с брокколи и сыром

Аппетитная горячая закуска из курицы

Рулетики с курицей и брокколи Фото: depositphotos.com

Из курицы можно приготовить много вкусных и оригинальных блюд – например, куриные рулетики с брокколи и сыром в кукурузной панировке.

Куриные рулеты с брокколи и сыром

Ингредиенты:

500 г куриного филе

250 г брокколи

150 г сыра (твердого или плавленого)

4 ст.л. несладких кукурузных хлопьев

2 ст.л. кунжута

2 ст.л. муки

1 яйцо

соль, молотый перец

растительное масло

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Рецепт приготовления:

Брокколи разобрать на соцветия. Проварить в кипящей воде в течение 5 минут, обдать холодной водой и остудить. Куриное филе помыть, нарезать вдоль пластинами, посолить. Сыр натереть на терке. Измельчить кукурузные хлопья в блендере, смешать их с кунжутом и мукой. На каждый кусочек курицы положить брокколи и немного тертого сыра. Свернуть в рулеты и скрепить зубочистками. Яйцо взбить вилкой, окунуть рулеты. Обвалять их в приготовленной панировке. Разогреть растительное масло и обжарить рулеты до золотистой корочки со всех сторон. Переложить рулеты на полотенце, чтобы впитался лишний жир.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить куриный рулет с морковью. Сайт "Сегодня" также делился рецептом рулета с болгарским перцем и сыром. Кроме этого, мы рассказывали, как сделать шпинатный рулет с лососем.

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