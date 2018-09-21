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Рецепт вкусного ужина: куриные рулеты с брокколи и сыром

Аппетитная горячая закуска из курицы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:45
Рулетики с курицей и брокколи Фото: depositphotos.com
Рулетики с курицей и брокколи Фото: depositphotos.com

Из курицы можно приготовить много вкусных и оригинальных блюд – например, куриные рулетики с брокколи и сыром в кукурузной панировке.

Куриные рулеты с брокколи и сыром

Ингредиенты:

  • 500 г куриного филе
  • 250 г брокколи
  • 150 г сыра (твердого или плавленого)
  • 4 ст.л. несладких кукурузных хлопьев
  • 2 ст.л. кунжута
  • 2 ст.л. муки
  • 1 яйцо
  • соль, молотый перец
  • растительное масло
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Рецепт приготовления:

  1. Брокколи разобрать на соцветия. Проварить в кипящей воде в течение 5 минут, обдать холодной водой и остудить. 
  2. Куриное филе помыть, нарезать вдоль пластинами, посолить.
  3. Сыр натереть на терке.
  4. Измельчить кукурузные хлопья в блендере, смешать их с кунжутом и мукой. 
  5. На каждый кусочек курицы положить брокколи и немного тертого сыра. Свернуть в рулеты и скрепить зубочистками.
  6. Яйцо взбить вилкой, окунуть рулеты. Обвалять их в приготовленной панировке.
  7. Разогреть растительное масло и обжарить рулеты до золотистой корочки со всех сторон. 
  8. Переложить рулеты на полотенце, чтобы впитался лишний жир.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить куриный рулет с морковью. Сайт "Сегодня" также делился рецептом рулета с болгарским перцем и сыром. Кроме этого, мы рассказывали, как сделать шпинатный рулет с лососем.

Смотрите видео, как выбрать безопасное и свежее мясо:

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Источник: "Сегодня"
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