Рецепт вкусного завтрака: омлет с помидорами, сыром и зеленью в мультиварке
Если вы любите сытно позавтракать, вам обязательно понравится этот рецепт
Омлет – один из самых популярных завтраков. Он сытный и питательный, и даже помогает сбросить лишний вес. Калорийность омлета составляет примерно 184 ккал на 100 г продукта (питательная ценность зависит от способа приготовления и калорийности ингредиентов).
Смотрите видео, как приготовить омлет на сметане с сыром по рецепту Григория Германа:
Сегодня мы расскажем, как приготовить пышный омлет в мультиварке с помидорами, сыром и зеленым луком.
Омлет в мультиварке с овощами и сыром
Ингредиенты:
- Яйца – 3 шт.
- Молоко 3,2% или сливки – 1 мультистакан (170 мл)
- Помидор – 1 небольшой (120 г)
- Сыр – 50 г
- Сливочное масло – 15 г
- Зеленый лук – несколько стеблей
- Соль – 1/4 ч.л.
- Молотый черный перец – щепотка
- Сушеный базилик – большая щепотка
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Рецепт приготовления:
- Сыр натереть на крупной терке
- Взбить три яйца. Добавить молоко или сливки, еще раз взбить.
- Нарезать помидор тонкими ломтиками. Измельчить зеленый лук.
- Взбитые яйца с молоком, сыр, помидор и лук перемешать, добавить соль, перец и базилик.
- На дно формы выложить тонкий ломтик сливочного масла.
- Влить смесь в кастрюльку, поставить в мультиварку, закрыть крышку, включить режим "Выпечка" на 30 минут.
- Аккуратно перевернуть на тарелку и подавать, по желанию украсив свежей зеленью.
Напомним, ранее "Сегодня" делились рецептом приготовления сырников в микроволновой печи. Мы также рассказывали, как приготовить рулет из омлета с зеленью и сыром.
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Источник: Сегодня