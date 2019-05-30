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Рецепт вкусного завтрака: омлет с помидорами, сыром и зеленью в мультиварке

Если вы любите сытно позавтракать, вам обязательно понравится этот рецепт

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:00
Омлет в мультиварке с овощами
Омлет в мультиварке с овощами
Фото: Depositphotos

Омлет – один из самых популярных завтраков. Он сытный и питательный, и даже помогает сбросить лишний вес. Калорийность омлета составляет примерно 184 ккал на 100 г продукта (питательная ценность зависит от способа приготовления и калорийности ингредиентов).

Смотрите видео, как приготовить омлет на сметане с сыром по рецепту Григория Германа:

Сегодня мы расскажем, как приготовить пышный омлет в мультиварке с помидорами, сыром и зеленым луком.

Омлет в мультиварке с овощами и сыром

Ингредиенты:

  • Яйца – 3 шт.
  • Молоко 3,2% или сливки – 1 мультистакан (170 мл)
  • Помидор – 1 небольшой (120 г)
  • Сыр – 50 г
  • Сливочное масло – 15 г 
  • Зеленый лук – несколько стеблей
  • Соль – 1/4 ч.л.
  • Молотый черный перец – щепотка
  • Сушеный базилик – большая щепотка 

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Рецепт приготовления:

  1. Сыр натереть на крупной терке 
  2. Взбить три яйца. Добавить молоко или сливки, еще раз взбить.
  3. Нарезать помидор тонкими ломтиками. Измельчить зеленый лук.
  4. Взбитые яйца с молоком, сыр, помидор и лук перемешать, добавить соль, перец и базилик.
  5. На дно формы выложить тонкий ломтик сливочного масла.
  6. Влить смесь в кастрюльку, поставить в мультиварку, закрыть крышку, включить режим "Выпечка" на 30 минут.
  7. Аккуратно перевернуть на тарелку и подавать, по желанию украсив свежей зеленью.

Напомним, ранее "Сегодня" делились рецептом приготовления сырников в микроволновой печи. Мы также рассказывали, как приготовить рулет из омлета с зеленью и сыром.

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Источник: Сегодня
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