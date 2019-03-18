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Рецепт вкусного завтрака: воздушная запеканка из творога с ягодами

Готовим сладкую запеканку из творога, рикотты и ежевики

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:00
Запеканка с ежевикой
Запеканка с ежевикой
Фото: Pixabay

Хотите разнообразить классическую творожную запеканку? Тогда приготовьте ее с добавлением рикотты и ежевики. Так вы получите совершенно новый вкус.

Нежная запеканка из творога и рикотты

Ингредиенты:

  • 400 г пастообразного творога
  • 250 г рикотты
  • 2 яйца
  • 80 г сахара
  • 2 ч.л. кукурузного крахмала
  • 50 мл молока
  • Горсть размороженной ежевики

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Рецепт приготовления:

  1. Соединить творог, рикотту и яйца, перемешать. Добавить молоко, сахар и крахмал. Еще раз тщательно перемешать, можно взбить блендером.
  2. Полученную творожную массу переложить в форму для выпечки, разровнять поверхность ложкой. Сверху равномерно распределить ягоды.
  3. Запекать около часа в разогретой до 180 С духовке.
  4. Перед подачей творожную запеканку остудить и посыпать сахарной пудрой.

Напомним, ранее мы делились рецептом творожной запеканки с мандаринами. "Сегодня" также писали, как приготовить запеканку из творога с яблоками и маком. Кроме этого, мы рассказывали, как приготовить творожную запеканку в микроволновке.

Смотрите видео и узнайте, какой завтрак опасен для здоровья:

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Источник: Сегодня
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