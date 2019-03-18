Рецепт вкусного завтрака: воздушная запеканка из творога с ягодами
Готовим сладкую запеканку из творога, рикотты и ежевики
Хотите разнообразить классическую творожную запеканку? Тогда приготовьте ее с добавлением рикотты и ежевики. Так вы получите совершенно новый вкус.
Нежная запеканка из творога и рикотты
Ингредиенты:
- 400 г пастообразного творога
- 250 г рикотты
- 2 яйца
- 80 г сахара
- 2 ч.л. кукурузного крахмала
- 50 мл молока
- Горсть размороженной ежевики
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Рецепт приготовления:
- Соединить творог, рикотту и яйца, перемешать. Добавить молоко, сахар и крахмал. Еще раз тщательно перемешать, можно взбить блендером.
- Полученную творожную массу переложить в форму для выпечки, разровнять поверхность ложкой. Сверху равномерно распределить ягоды.
- Запекать около часа в разогретой до 180 С духовке.
- Перед подачей творожную запеканку остудить и посыпать сахарной пудрой.
Напомним, ранее мы делились рецептом творожной запеканки с мандаринами. "Сегодня" также писали, как приготовить запеканку из творога с яблоками и маком. Кроме этого, мы рассказывали, как приготовить творожную запеканку в микроволновке.
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Источник: Сегодня