Рецепт вкусного завтрака: воздушная запеканка из творога с ягодами

Готовим сладкую запеканку из творога, рикотты и ежевики

Запеканка с ежевикой Фото: Pixabay

Хотите разнообразить классическую творожную запеканку? Тогда приготовьте ее с добавлением рикотты и ежевики. Так вы получите совершенно новый вкус.

Нежная запеканка из творога и рикотты

Ингредиенты:

400 г пастообразного творога

250 г рикотты

2 яйца

80 г сахара

2 ч.л. кукурузного крахмала

50 мл молока

Горсть размороженной ежевики

Рецепт приготовления:

Соединить творог, рикотту и яйца, перемешать. Добавить молоко, сахар и крахмал. Еще раз тщательно перемешать, можно взбить блендером. Полученную творожную массу переложить в форму для выпечки, разровнять поверхность ложкой. Сверху равномерно распределить ягоды. Запекать около часа в разогретой до 180 С духовке. Перед подачей творожную запеканку остудить и посыпать сахарной пудрой.

Напомним, ранее мы делились рецептом творожной запеканки с мандаринами. "Сегодня" также писали, как приготовить запеканку из творога с яблоками и маком. Кроме этого, мы рассказывали, как приготовить творожную запеканку в микроволновке.

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