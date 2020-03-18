Рецепт вкусной постной солянки с квашеной капустой
Готовим вкусный согревающий суп
Великий пост в 2020 году начался 2 марта и закончится 18 апреля, перед Пасхой. В течение этого периода православным христианам нельзя употреблять мясо, птицу, молочные продукты и яйца.
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Если вы хотите разнообразить свое постное меню, сварите солянку на овощном бульоне без мяса. Квашеная капуста, оливки и каперсы создают насыщенный кисловато-соленый вкус, а толченый чеснок и кинза придают солянке пряную нотку. Прекрасным дополнением к супу станет свежайший ржаной хлеб.
Солянка без мяса постная
Время приготовления:
- 40 минут
Калорийность:
- 21 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 400 г квашеной капусты
- 2–3 ст. ложки растительного масла
- 1 большая луковица
- 2–3 ст. ложки томатной пасты
- 2 соленых огурца
- 2 л овощного бульона
- 1–2 ч. ложки каперсов
- 4–5 оливок (желательно с лимоном)
- 2–3 зубчика чеснока
- 0,5 пучка кинзы
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Залить квашеную капусту крутым кипятком. Через несколько минут воду слить, капусту тщательно отжать. В большой сковороде разогреть растительное масло.
- Добавить капусту, тушить на среднем огне около 10 минут, постоянно помешивая. Дать капусте слегка зарумяниться. Добавить мелко нарубленный лук и тушить еще 5 минут.
- Ввести томатную пасту и огурцы, нарезанные маленькими кубиками, прогреть еще 2-3 минуты до появления сильного приятного аромата.
- Влить бульон, довести до кипения на средне-высоком огне. Варить 10 минут. Каперсы промыть, оливки нарезать колечками. Добавить в суп и варить еще 5 минут.
- Положить в солянку раздавленный чеснок и мелко порубленную кинзу, посолить и поперчить по вкусу. Довести до кипения, снять с огня и накрыть крышкой.
Полезный совет
Обязательно дайте солянке настояться минимум 30 минут – так ее вкус будет более насыщенным. Солянку можно дополнить соевой сметаной.
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Все подробности в спецтеме Великий пост 2020: календарь питания и рецепты
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