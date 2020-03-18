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Рецепт вкусной постной солянки с квашеной капустой

Готовим вкусный согревающий суп

Ирина Павлина
Сегодня, 19:01

Великий пост в 2020 году начался 2 марта и закончится 18 апреля, перед Пасхой. В течение этого периода православным христианам нельзя употреблять мясо, птицу, молочные продукты и яйца.

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Если вы хотите разнообразить свое постное меню, сварите солянку на овощном бульоне без мяса. Квашеная капуста, оливки и каперсы создают насыщенный кисловато-соленый вкус, а толченый чеснок и кинза придают солянке пряную нотку. Прекрасным дополнением к супу станет свежайший ржаной хлеб.

Солянка без мяса постная

Солянка с капустой
Солянка с капустой
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 40 минут

Калорийность:

  • 21 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 400 г квашеной капусты
  • 2–3 ст. ложки растительного масла
  • 1 большая луковица
  • 2–3 ст. ложки томатной пасты
  • 2 соленых огурца
  • 2 л овощного бульона
  • 1–2 ч. ложки каперсов
  • 4–5 оливок (желательно с лимоном)
  • 2–3 зубчика чеснока
  • 0,5 пучка кинзы
  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Залить квашеную капусту крутым кипятком. Через несколько минут воду слить, капусту тщательно отжать. В большой сковороде разогреть растительное масло.
  2. Добавить капусту, тушить на среднем огне около 10 минут, постоянно помешивая. Дать капусте слегка зарумяниться. Добавить мелко нарубленный лук и тушить еще 5 минут.
  3. Ввести томатную пасту и огурцы, нарезанные маленькими кубиками, прогреть еще 2-3 минуты до появления сильного приятного аромата.
  4. Влить бульон, довести до кипения на средне-высоком огне. Варить 10 минут. Каперсы промыть, оливки нарезать колечками. Добавить в суп и варить еще 5 минут.
  5. Положить в солянку раздавленный чеснок и мелко порубленную кинзу, посолить и поперчить по вкусу. Довести до кипения, снять с огня и накрыть крышкой.

Полезный совет

Обязательно дайте солянке настояться минимум 30 минут – так ее вкус будет более насыщенным. Солянку можно дополнить соевой сметаной.

Смотрите видео, где лучше покупать продукты для борща:

Напомним, ранее мы рассказывали, как сварить постный борщ с грибами. "Сегодня" также делились постных картофельных котлет с брокколи.

Все подробности в спецтеме Великий пост 2020: календарь питания и рецепты

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Источник: domashniy.ru
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