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Рецепт воздушного бисквита с яблоками от Лилии Ребрик

Сегодня, 14:48

Этот летний пирог очень напоминает классическую яблочную шарлотку

Яблочный пирог – один из самых простых и любимых десертов. Актриса и ведущая Лилия Ребрик в своем Instagram предложила приготовить бисквит с яблоками по особенному рецепту.

"Этот пирог получается очень воздушным и по-настоящему летним! Он подходит и к соку, и к чаю, и к вину или шампанскому", – говорит Лилия Ребрик.

Бисквит с яблоками от Лилии Ребрик

Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Время приготовления:

  • 1 час 20 минут

Ингредиенты:

  • 4 яйца
  • 1 стакан сахара
  • Неполный стакан муки
  • Яблоки
  • Сок лимона

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Способ приготовления:

  1. Делим яйца на белки и желтки. Белки сразу отправляем в холодильник – бисквит будет вкуснее, если они немного остынут.
  2. Между тем берем круглую форму для выпечки, прокладываем пергаментом и нарезаем яблоки (шкурку снимаем). На яблоки брызгаем немного сока лимона – тогда они не потемнеют.
  3. Ставим разогревать духовку до 180 ºС. Берем емкость для теста: высокую и глубокую.
  4. Достаем из холодильника белки. Взбиваем, добавляя сахар. Всыпаем сахар медленно, все время работая миксером. В конце должна получиться очень пышная белая пена (как для безе).
  5. По одному добавляем желтки, продолжая взбивать миксером уже на меньшей скорости. В конце всыпаем муку.
  6. Заливаем этой массой яблоки и ставим в духовку максимум на 50 минут.

Полезный совет

Готовый пирог можно посыпать просеянной сахарной пудрой.

Смотрите видео, как испечь диетическую шарлотку без сахара:

Напомним, ранее Лилия Ребрик делилась рецептом необычных тушеных сырников. Ведущая также рассказала, как сделать быстрый домашний лимонад.

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Источник: Сегодня
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