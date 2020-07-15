Рецепт воздушного бисквита с яблоками от Лилии Ребрик
Этот летний пирог очень напоминает классическую яблочную шарлотку
Яблочный пирог – один из самых простых и любимых десертов. Актриса и ведущая Лилия Ребрик в своем Instagram предложила приготовить бисквит с яблоками по особенному рецепту.
"Этот пирог получается очень воздушным и по-настоящему летним! Он подходит и к соку, и к чаю, и к вину или шампанскому", – говорит Лилия Ребрик.
Бисквит с яблоками от Лилии Ребрик
Время приготовления:
- 1 час 20 минут
Ингредиенты:
- 4 яйца
- 1 стакан сахара
- Неполный стакан муки
- Яблоки
- Сок лимона
Читайте также:Как испечь пышный бисквит в мультиварке
Способ приготовления:
- Делим яйца на белки и желтки. Белки сразу отправляем в холодильник – бисквит будет вкуснее, если они немного остынут.
- Между тем берем круглую форму для выпечки, прокладываем пергаментом и нарезаем яблоки (шкурку снимаем). На яблоки брызгаем немного сока лимона – тогда они не потемнеют.
- Ставим разогревать духовку до 180 ºС. Берем емкость для теста: высокую и глубокую.
- Достаем из холодильника белки. Взбиваем, добавляя сахар. Всыпаем сахар медленно, все время работая миксером. В конце должна получиться очень пышная белая пена (как для безе).
- По одному добавляем желтки, продолжая взбивать миксером уже на меньшей скорости. В конце всыпаем муку.
- Заливаем этой массой яблоки и ставим в духовку максимум на 50 минут.
Полезный совет
Готовый пирог можно посыпать просеянной сахарной пудрой.
Смотрите видео, как испечь диетическую шарлотку без сахара:
Напомним, ранее Лилия Ребрик делилась рецептом необычных тушеных сырников. Ведущая также рассказала, как сделать быстрый домашний лимонад.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное