Рецепт ягодного мороженого из трех ингредиентов

Такое мороженое готовится очень быстро и просто

Мороженое на палочках – летний десерт, который обожают все дети. Но магазинный фруктовый лед часто содержит вредные красители и ароматизаторы.

Впрочем, выход есть – приготовить натуральное домашнее мороженое из ягод, бананов и фруктового сока. Такой десерт прекрасно освежит в жару.

Если у вас нет специальных формочек для мороженого, возьмите пластиковые стаканчики и деревянные палочки.

Ягодно-фруктовое мороженое

Ягодное мороженое Фото: freepik.com

Время приготовления:

10 минут + время на замораживание

Калорийность:

79 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1 спелый банан

1 стакан (200 г) клубники или других ягод

100 г фруктового или ягодного сока

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Способ приготовления:

Помойте, почистите и порежьте на мелкие куски банан и клубнику. Поместите фрукты и ягоды в чашу блендера или миску. Смешайте в блендере до однородности. Измельченную ягодную смесь разлейте в специальные формочки для мороженого, вставьте палочки. Поставьте форму с мороженым в морозилку на 2 часа. Для того, чтобы мороженое легче вынималось из форм – стоит его на несколько секунд окунуть в горячую воду.

Полезный совет

Чтобы структура мороженого была максимально однородной, протрите ягоды через сито. А если ягоды кислые, добавьте ложку меда.

Смотрите видео, как выбрать безопасное фруктовое мороженое:

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить фруктовый лед "Космополитен". Сегодня.Lifestyle также делились рецептом мороженого из банана и шоколада.

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