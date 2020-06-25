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Рецепт ягодного мороженого из трех ингредиентов

Сегодня, 12:20

Такое мороженое готовится очень быстро и просто

Мороженое на палочках – летний десерт, который обожают все дети. Но магазинный фруктовый лед часто содержит вредные красители и ароматизаторы.

Впрочем, выход есть – приготовить натуральное домашнее мороженое из ягод, бананов и фруктового сока. Такой десерт прекрасно освежит в жару.

Если у вас нет специальных формочек для мороженого, возьмите пластиковые стаканчики и деревянные палочки.

Ягодно-фруктовое мороженое

Ягодное мороженое
Ягодное мороженое
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 10 минут + время на замораживание

Калорийность:

  • 79 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1 спелый банан
  • 1 стакан (200 г) клубники или других ягод
  • 100 г фруктового или ягодного сока

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Способ приготовления:

  1. Помойте, почистите и порежьте на мелкие куски банан и клубнику.
  2. Поместите фрукты и ягоды в чашу блендера или миску.
  3. Смешайте в блендере до однородности.
  4. Измельченную ягодную смесь разлейте в специальные формочки для мороженого, вставьте палочки.
  5. Поставьте форму с мороженым в морозилку на 2 часа.
  6. Для того, чтобы мороженое легче вынималось из форм – стоит его на несколько секунд окунуть в горячую воду.

Полезный совет

Чтобы структура мороженого была максимально однородной, протрите ягоды через сито. А если ягоды кислые, добавьте ложку меда.

Смотрите видео, как выбрать безопасное фруктовое мороженое:

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить фруктовый лед "Космополитен". Сегодня.Lifestyle также делились рецептом мороженого из банана и шоколада.

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Источник: Сегодня
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