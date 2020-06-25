Рецепт ягодного мороженого из трех ингредиентов
Такое мороженое готовится очень быстро и просто
Мороженое на палочках – летний десерт, который обожают все дети. Но магазинный фруктовый лед часто содержит вредные красители и ароматизаторы.
Впрочем, выход есть – приготовить натуральное домашнее мороженое из ягод, бананов и фруктового сока. Такой десерт прекрасно освежит в жару.
Если у вас нет специальных формочек для мороженого, возьмите пластиковые стаканчики и деревянные палочки.
Ягодно-фруктовое мороженое
Время приготовления:
- 10 минут + время на замораживание
Калорийность:
- 79 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 спелый банан
- 1 стакан (200 г) клубники или других ягод
- 100 г фруктового или ягодного сока
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Способ приготовления:
- Помойте, почистите и порежьте на мелкие куски банан и клубнику.
- Поместите фрукты и ягоды в чашу блендера или миску.
- Смешайте в блендере до однородности.
- Измельченную ягодную смесь разлейте в специальные формочки для мороженого, вставьте палочки.
- Поставьте форму с мороженым в морозилку на 2 часа.
- Для того, чтобы мороженое легче вынималось из форм – стоит его на несколько секунд окунуть в горячую воду.
Полезный совет
Чтобы структура мороженого была максимально однородной, протрите ягоды через сито. А если ягоды кислые, добавьте ложку меда.
Смотрите видео, как выбрать безопасное фруктовое мороженое:
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить фруктовый лед "Космополитен". Сегодня.Lifestyle также делились рецептом мороженого из банана и шоколада.
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