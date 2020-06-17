Рецепт яркого летнего смузи с ягодами и киви
Фруктовые смузи богаты витаминами
Из клубники, арбуза, киви, черешневого сока и кокосовой воды можно приготовить освежающий фруктовый коктейль, который станет настоящим спасением в знойный день. Он не слишком сладкий, но вы всегда можете добавить немного меда или другого подсластителя по вкусу.
Фруктовый смузи в блендере
Время приготовления:
- 10 минут
Калорийность:
- 37 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 киви
- 1/4 чашки кокосовой воды, порциями по 1/8 чашки
- 1/2 чашки замороженной клубники
- 1 чашка нарезанного арбуза
- 1/8 стакана черешневого сока
- Фрукты – для украшения
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Способ приготовления:
- Поместите киви и 1/8 стакана кокосовой воды в блендер и перемешайте до однородного состояния.
- Перелейте пюре из киви в отдельную емкость и промойте блендер.
- Поместите замороженную клубнику, арбуз, черешневый сок и 1/8 чашки кокосовой воды в блендер и взбейте до однородной массы.
- Вылейте арбузную смесь в стакан и положите на нее пюре из киви.
- Украсьте напиток кусочками киви, клубники, вишни или арбуза.
- Подавайте сразу.
Полезный совет
Вы можете добавить подсластитель (мед, сахар, сироп агавы), если вы хотите приготовить более сладкий коктейль. А чтобы сделать напиток алкогольным, плесните немного арбузной водки.
Смотрите видео о пользе и вреде смузи:
Напомним, ранее мы писали, как приготовить смузи-боул с бананами, ягодами и мюсли. Кроме этого, Сегодня.Lifestyle делились рецептом полезного смузи от Риз Уизерспун.
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