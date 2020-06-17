Рецепт яркого летнего смузи с ягодами и киви

Фруктовые смузи богаты витаминами

Из клубники, арбуза, киви, черешневого сока и кокосовой воды можно приготовить освежающий фруктовый коктейль, который станет настоящим спасением в знойный день. Он не слишком сладкий, но вы всегда можете добавить немного меда или другого подсластителя по вкусу.

Фруктовый смузи в блендере

Фото: popsugar.com

Время приготовления:

10 минут

Калорийность:

37 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1 киви

1/4 чашки кокосовой воды, порциями по 1/8 чашки

1/2 чашки замороженной клубники

1 чашка нарезанного арбуза

1/8 стакана черешневого сока

Фрукты – для украшения

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Способ приготовления:

Поместите киви и 1/8 стакана кокосовой воды в блендер и перемешайте до однородного состояния. Перелейте пюре из киви в отдельную емкость и промойте блендер. Поместите замороженную клубнику, арбуз, черешневый сок и 1/8 чашки кокосовой воды в блендер и взбейте до однородной массы. Вылейте арбузную смесь в стакан и положите на нее пюре из киви. Украсьте напиток кусочками киви, клубники, вишни или арбуза. Подавайте сразу.

Полезный совет

Вы можете добавить подсластитель (мед, сахар, сироп агавы), если вы хотите приготовить более сладкий коктейль. А чтобы сделать напиток алкогольным, плесните немного арбузной водки.

Смотрите видео о пользе и вреде смузи:

Напомним, ранее мы писали, как приготовить смузи-боул с бананами, ягодами и мюсли. Кроме этого, Сегодня.Lifestyle делились рецептом полезного смузи от Риз Уизерспун.

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