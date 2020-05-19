Рецепт яркого вегетарианского салата с авокадо и апельсинами

Готовим вкусный и полезный салат за 10 минут

Хотите сделать необычный салат из авокадо? Тогда воспользуйтесь нашим простым рецептом. Свежая зелень, апельсины и авокадо – идеальное сочетание, которое не оставит вас равнодушным.

Салат заправляется смесью цитрусового сока, оливкового масла и специй. Готовое блюдо посыпается кунжутом, но вы можете заменить его ягодками клюквы или гранатовыми зернами.

Зеленый салат с апельсином и авокадо

Салат с апельсином и авокадо Фото: Depositphotos

Время приготовления:

10 минут

Калорийность:

124 ккал на 100 г

Ингредиенты:

2 спелых авокадо

2 апельсина

1 упаковка салатного микса

Для заправки:

1/2 лайма

1 щепотка сахара

Апельсиновый сок

Соль, свежемолотый перец

1-2 ст.л. оливкового масла

Кунжут – для посыпки

Смотрите видео, как сделать фаршированные авокадо:

Способ приготовления:

Почистить и филировать апельсин. Сок, который выделится при нарезке, не выливать. Почистить авокадо, удалить косточку и нарезать мякоть. Кусочки фруктов сложить в салатник. Туда же – помытые и обсушенные салатные листья. Лайм помыть, мелко натереть цедру, выдавить сок. Смешать цедру с соком лайма и апельсина, образовавшегося при нарезке. Добавить соль, перец, щепотку сахара и оливковое масло. Хорошо перемешать. Полить салат заправкой и посыпать кунжутом.

Полезный совет

В салат можно добавить одно небольшое спелое манго.

Напомним, ранее мы делились рецептами салатов из авокадо с помидорами.

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