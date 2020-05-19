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Рецепт яркого вегетарианского салата с авокадо и апельсинами

Готовим вкусный и полезный салат за 10 минут

Ирина Павлина
Сегодня, 17:20

Хотите сделать необычный салат из авокадо? Тогда воспользуйтесь нашим простым рецептом. Свежая зелень, апельсины и авокадо – идеальное сочетание, которое не оставит вас равнодушным.

Салат заправляется смесью цитрусового сока, оливкового масла и специй. Готовое блюдо посыпается кунжутом, но вы можете заменить его ягодками клюквы или гранатовыми зернами.

Зеленый салат с апельсином и авокадо

Салат с апельсином и авокадо
Салат с апельсином и авокадо
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 10 минут

Калорийность:

  • 124 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 2 спелых авокадо
  • 2 апельсина
  • 1 упаковка салатного микса

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Для заправки:

  • 1/2 лайма
  • 1 щепотка сахара
  • Апельсиновый сок
  • Соль, свежемолотый перец
  • 1-2 ст.л. оливкового масла
  • Кунжут – для посыпки

Смотрите видео, как сделать фаршированные авокадо:

Способ приготовления:

  1. Почистить и филировать апельсин. Сок, который выделится при нарезке, не выливать.
  2. Почистить авокадо, удалить косточку и нарезать мякоть.
  3. Кусочки фруктов сложить в салатник. Туда же – помытые и обсушенные салатные листья.
  4. Лайм помыть, мелко натереть цедру, выдавить сок. Смешать цедру с соком лайма и апельсина, образовавшегося при нарезке.
  5. Добавить соль, перец, щепотку сахара и оливковое масло. Хорошо перемешать.
  6. Полить салат заправкой и посыпать кунжутом.

Полезный совет

В салат можно добавить одно небольшое спелое манго.

Напомним, ранее мы делились рецептами салатов из авокадо с помидорами.

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Источник: Сегодня
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