Рецепт яркого вегетарианского салата с авокадо и апельсинами
Готовим вкусный и полезный салат за 10 минут
Хотите сделать необычный салат из авокадо? Тогда воспользуйтесь нашим простым рецептом. Свежая зелень, апельсины и авокадо – идеальное сочетание, которое не оставит вас равнодушным.
Салат заправляется смесью цитрусового сока, оливкового масла и специй. Готовое блюдо посыпается кунжутом, но вы можете заменить его ягодками клюквы или гранатовыми зернами.
Зеленый салат с апельсином и авокадо
Время приготовления:
- 10 минут
Калорийность:
- 124 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 2 спелых авокадо
- 2 апельсина
- 1 упаковка салатного микса
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Для заправки:
- 1/2 лайма
- 1 щепотка сахара
- Апельсиновый сок
- Соль, свежемолотый перец
- 1-2 ст.л. оливкового масла
- Кунжут – для посыпки
Смотрите видео, как сделать фаршированные авокадо:
Способ приготовления:
- Почистить и филировать апельсин. Сок, который выделится при нарезке, не выливать.
- Почистить авокадо, удалить косточку и нарезать мякоть.
- Кусочки фруктов сложить в салатник. Туда же – помытые и обсушенные салатные листья.
- Лайм помыть, мелко натереть цедру, выдавить сок. Смешать цедру с соком лайма и апельсина, образовавшегося при нарезке.
- Добавить соль, перец, щепотку сахара и оливковое масло. Хорошо перемешать.
- Полить салат заправкой и посыпать кунжутом.
Полезный совет
В салат можно добавить одно небольшое спелое манго.
Напомним, ранее мы делились рецептами салатов из авокадо с помидорами.
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Источник: Сегодня