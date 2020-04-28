Рецепт запеченной рыбы под ореховой корочкой

Готовим рыбу в панировке из фисташек и миндаля

Ищете простой, но эффектный рецепт для праздничного ужина? Тогда запеките рыбное филе в духовке под ореховой корочкой. Зелень, чеснок и сливочное масло придают этому блюду потрясающий аромат.

Для запекания можно использовать как красную рыбу, так и белую. Лосось или сибас подойдут идеально.

Рыба под фисташковой корочкой

Рыба в ореховой панировке Фото: Pinterest

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

239 ккал на 100 г

Ингредиенты:

800 г рыбного филе

120 г сливочного масла

70 г очищенных фисташек

30 г нежареного очищенного миндаля

1 большая луковица

2 зубчика чеснока

2 веточки тимьяна

5 веточек петрушки

100 г панировочных сухарей

Соль, свежемолотый черный перец – по вкусу

Способ приготовления:

Очистить и мелко нарезать лук. Обжарить на слабом огне с 2 ст. л. сливочного масла в течение 10 минут. Разогреть духовку до 160 ºС. Измельчить фисташки и миндаль в крошку. Очистить и измельчить чеснок. Мелко порубить петрушку и листики тимьяна. Смешать жареный лук, чеснок, миндаль, фисташки, зелень, панировочные сухари, соль и оставшееся сливочное масло комнатной температуры. Посолить и поперчить рыбу, выложить в застеленную пергаментом форму. На рыбу ровным слоем выложить масло с орехами, луком и чесноком. Поставить в центр духовки и запекать 15-20 минут – в зависимости от толщины филе рыбы.

Полезный совет

Измельчайте орехи так, чтобы попадались и мелкие, и крупные кусочки.

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