Рецепт запеченной рыбы под ореховой корочкой
Готовим рыбу в панировке из фисташек и миндаля
Ищете простой, но эффектный рецепт для праздничного ужина? Тогда запеките рыбное филе в духовке под ореховой корочкой. Зелень, чеснок и сливочное масло придают этому блюду потрясающий аромат.
Для запекания можно использовать как красную рыбу, так и белую. Лосось или сибас подойдут идеально.
Рыба под фисташковой корочкой
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 239 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 800 г рыбного филе
- 120 г сливочного масла
- 70 г очищенных фисташек
- 30 г нежареного очищенного миндаля
- 1 большая луковица
- 2 зубчика чеснока
- 2 веточки тимьяна
- 5 веточек петрушки
- 100 г панировочных сухарей
- Соль, свежемолотый черный перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Очистить и мелко нарезать лук. Обжарить на слабом огне с 2 ст. л. сливочного масла в течение 10 минут.
- Разогреть духовку до 160 ºС. Измельчить фисташки и миндаль в крошку.
- Очистить и измельчить чеснок. Мелко порубить петрушку и листики тимьяна.
- Смешать жареный лук, чеснок, миндаль, фисташки, зелень, панировочные сухари, соль и оставшееся сливочное масло комнатной температуры.
- Посолить и поперчить рыбу, выложить в застеленную пергаментом форму. На рыбу ровным слоем выложить масло с орехами, луком и чесноком.
- Поставить в центр духовки и запекать 15-20 минут – в зависимости от толщины филе рыбы.
Полезный совет
Измельчайте орехи так, чтобы попадались и мелкие, и крупные кусочки.
Смотрите видео, как сделать розочки из лосося с фисташками:
Напомним, ранее мы писали, как вкусно приготовить скумбрию. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом рыбы под сырной корочкой от Юлии Высоцкой.
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Источник: Сегодня