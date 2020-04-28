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Рецепт запеченной рыбы под ореховой корочкой

Готовим рыбу в панировке из фисташек и миндаля

Ирина Павлина
Сегодня, 10:11

Ищете простой, но эффектный рецепт для праздничного ужина? Тогда запеките рыбное филе в духовке под ореховой корочкой. Зелень, чеснок и сливочное масло придают этому блюду потрясающий аромат.

Для запекания можно использовать как красную рыбу, так и белую. Лосось или сибас подойдут идеально.

Рыба под фисташковой корочкой

Рыба в ореховой панировке
Рыба в ореховой панировке
Фото: Pinterest

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 239 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 800 г рыбного филе
  • 120 г сливочного масла
  • 70 г очищенных фисташек
  • 30 г нежареного очищенного миндаля
  • 1 большая луковица
  • 2 зубчика чеснока
  • 2 веточки тимьяна
  • 5 веточек петрушки
  • 100 г панировочных сухарей
  • Соль, свежемолотый черный перец – по вкусу

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Способ приготовления:

  1. Очистить и мелко нарезать лук. Обжарить на слабом огне с 2 ст. л. сливочного масла в течение 10 минут.
  2. Разогреть духовку до 160 ºС. Измельчить фисташки и миндаль в крошку.
  3. Очистить и измельчить чеснок. Мелко порубить петрушку и листики тимьяна.
  4. Смешать жареный лук, чеснок, миндаль, фисташки, зелень, панировочные сухари, соль и оставшееся сливочное масло комнатной температуры.
  5. Посолить и поперчить рыбу, выложить в застеленную пергаментом форму. На рыбу ровным слоем выложить масло с орехами, луком и чесноком.
  6. Поставить в центр духовки и запекать 15-20 минут – в зависимости от толщины филе рыбы.

Полезный совет

Измельчайте орехи так, чтобы попадались и мелкие, и крупные кусочки.

Смотрите видео, как сделать розочки из лосося с фисташками:

Напомним, ранее мы писали, как вкусно приготовить скумбрию. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом рыбы под сырной корочкой от Юлии Высоцкой.

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Источник: Сегодня
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