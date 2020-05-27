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Рецепт запеченной скумбрии на гриле с лимоном и зеленью

Сегодня, 11:18

Готовим печеную скумбрию целиком на открытом огне

Рыба, запеченная на углях, будет отличной альтернативой традиционным мясным блюдам на пикнике. Мы предлагаем приготовить скумбрию на гриле с лимоном, зеленью и чесноком.

Хорошим дополнением к рыбе станут печеные овощи и бокал холодного белого вина. Также будет уместны отварной рис или картофель. А вот соусы не понадобятся – скумбрия сочная сама по себе.

Скумбрия на гриле с лимоном

Скумбрия на гриле
Скумбрия на гриле
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 191 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1 скумбрия (450 г)
  • половина лимона или лайма
  • 1 зубчик чеснока
  • 1/3-1/2 ч.л. молотого кориандра
  • несколько веточек свежего розмарина или укропа
  • оливковое масло
  • соль, свежемолотый черный перец – по вкусу

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Способ приготовления:

  1. Вымыть скумбрию, обсушить, сделать разрез вдоль брюшка, удалить внутренности и хребет с ребрами.
  2. Подрезать мясо ножом, чтобы измельчить оставшиеся кости.
  3. Посолить и поперчить рыбу со стороны мякоти. Натереть измельченным чесноком.
  4. Натереть скумбрию изнутри молотым кориандром, оставив немного пряности.
  5. Сбрызнуть соком лимона. Положить внутрь веточки розмарина или укропа, закрыть брюшко.
  6. Сбрызнуть тушку соком лимона, посыпать оставшимся кориандром. Смазать оливковым маслом.
  7. Выложить на решетку, жарить 10-15 минут на умеренно горячих углях.

Полезный совет

Очень важно достать все косточки и не пересушить рыбу, так как она активно отдает жир. Можно пожарить скумбрию в фольге, но хрустящей корочки на поверхности тушки не будет. Время приготовления в этом случае нужно увеличить на 5 минут.

Смотрите видео, как сделать ризотто со скумбрией и зеленым горошком:

Напомним, ранее мы рассказывали, как запечь скумбрию в виноградных листьях. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом паштета из скумбрии.

Все подробности в спецтеме Лучшие рецепты для пикников

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Источник: Сегодня
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