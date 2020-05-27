Рецепт запеченной скумбрии на гриле с лимоном и зеленью
Готовим печеную скумбрию целиком на открытом огне
Рыба, запеченная на углях, будет отличной альтернативой традиционным мясным блюдам на пикнике. Мы предлагаем приготовить скумбрию на гриле с лимоном, зеленью и чесноком.
Хорошим дополнением к рыбе станут печеные овощи и бокал холодного белого вина. Также будет уместны отварной рис или картофель. А вот соусы не понадобятся – скумбрия сочная сама по себе.
Скумбрия на гриле с лимоном
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 191 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 скумбрия (450 г)
- половина лимона или лайма
- 1 зубчик чеснока
- 1/3-1/2 ч.л. молотого кориандра
- несколько веточек свежего розмарина или укропа
- оливковое масло
- соль, свежемолотый черный перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Вымыть скумбрию, обсушить, сделать разрез вдоль брюшка, удалить внутренности и хребет с ребрами.
- Подрезать мясо ножом, чтобы измельчить оставшиеся кости.
- Посолить и поперчить рыбу со стороны мякоти. Натереть измельченным чесноком.
- Натереть скумбрию изнутри молотым кориандром, оставив немного пряности.
- Сбрызнуть соком лимона. Положить внутрь веточки розмарина или укропа, закрыть брюшко.
- Сбрызнуть тушку соком лимона, посыпать оставшимся кориандром. Смазать оливковым маслом.
- Выложить на решетку, жарить 10-15 минут на умеренно горячих углях.
Полезный совет
Очень важно достать все косточки и не пересушить рыбу, так как она активно отдает жир. Можно пожарить скумбрию в фольге, но хрустящей корочки на поверхности тушки не будет. Время приготовления в этом случае нужно увеличить на 5 минут.
Смотрите видео, как сделать ризотто со скумбрией и зеленым горошком:
Напомним, ранее мы рассказывали, как запечь скумбрию в виноградных листьях. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом паштета из скумбрии.
Все подробности в спецтеме Лучшие рецепты для пикников
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное