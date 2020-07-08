Рецепт запеканки из баклажанов с мясным фаршем и помидорами
Готовим вкусную и необычную запеканку из овощей и мяса
Запеканка из баклажанов с мясом и помидорами – отличное решение для большого семейного обеда. Фарш для начинки подойдет любой: говяжий, бараний, смешанный. Если вы планируете использовать баранину, добавьте немного больше пряностей.
Запеканка из баклажанов с фаршем и помидорами
Время приготовления:
- 1 час 30 минут
Калорийность:
- 201 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 3 баклажана
- 400 г мясного фарша
- 1 луковица
- 2 помидора среднего размера
- 1 стакан томатного сока
- 1 болгарский перец
- 2–3 зубчика чеснока
- 1 щепотка сушеной мяты
- 1 щепотка сушеного орегано
- Несколько веточек петрушки
- 50 мл растительного масла
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Баклажаны нарезать кружочками толщиной 1 см. Посолить и оставить минут 20, чтобы выделился сок и ушла горечь. Промыть и обсушить бумажным полотенцем.
- Нарезать лук мелким кубиком, половину этого лука добавить в фарш, перемешать, посолить и поперчить.
- Готовим соус: оставшийся лук потушить на растительном масле 3-5 минут. Нарезать помидоры и перец кубиками. К луку добавить томаты, перец и чеснок, пропущенный через пресс, потушить еще 5 минут и влить томатный сок, посолить и поперчить. Довести до кипения и выключить. Снять с огня, сдобрить мятой и орегано и перемешать.
- Теперь собираем блюдо перед запеканием: на каждый кружок баклажана выкладываем немного фарша и аккуратно ставим его в форму с высокими бортиками. В результате должна получиться импровизированная змейка. Заливаем соусом и выпекаем при 180°С в течение 45 минут.
Как подавать блюдо
Подавать с веточками петрушки и свежим хлебом.
Смотрите видео, как сделать вяленые баклажаны:
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить баклажаны в духовке с помидорами и сыром. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом рулетиков из баклажанов с ореховой начинкой.
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