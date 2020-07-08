Рецепт запеканки из баклажанов с мясным фаршем и помидорами

Готовим вкусную и необычную запеканку из овощей и мяса

Запеканка из баклажанов с мясом и помидорами – отличное решение для большого семейного обеда. Фарш для начинки подойдет любой: говяжий, бараний, смешанный. Если вы планируете использовать баранину, добавьте немного больше пряностей.

Запеканка из баклажанов с фаршем и помидорами

Баклажанная запеканка с фаршем Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час 30 минут

Калорийность:

201 ккал на 100 г

Ингредиенты:

3 баклажана

400 г мясного фарша

1 луковица

2 помидора среднего размера

1 стакан томатного сока

1 болгарский перец

2–3 зубчика чеснока

1 щепотка сушеной мяты

1 щепотка сушеного орегано

Несколько веточек петрушки

50 мл растительного масла

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Баклажаны нарезать кружочками толщиной 1 см. Посолить и оставить минут 20, чтобы выделился сок и ушла горечь. Промыть и обсушить бумажным полотенцем. Нарезать лук мелким кубиком, половину этого лука добавить в фарш, перемешать, посолить и поперчить. Готовим соус: оставшийся лук потушить на растительном масле 3-5 минут. Нарезать помидоры и перец кубиками. К луку добавить томаты, перец и чеснок, пропущенный через пресс, потушить еще 5 минут и влить томатный сок, посолить и поперчить. Довести до кипения и выключить. Снять с огня, сдобрить мятой и орегано и перемешать. Теперь собираем блюдо перед запеканием: на каждый кружок баклажана выкладываем немного фарша и аккуратно ставим его в форму с высокими бортиками. В результате должна получиться импровизированная змейка. Заливаем соусом и выпекаем при 180°С в течение 45 минут.

Как подавать блюдо

Подавать с веточками петрушки и свежим хлебом.

Смотрите видео, как сделать вяленые баклажаны:

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить баклажаны в духовке с помидорами и сыром. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом рулетиков из баклажанов с ореховой начинкой.

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