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Рецепт заварной творожной пасхи с цукатами

В 2019 году Пасху будут отмечать 28 апреля

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:53
Творожная пасха заварная
Творожная пасха заварная
Фото: Depositphotos

Заварная творожная пасха – прекрасный вариант для тех, кто опасается есть сырые яйца. Мы рекомендуем приготовить пасху из творога с цукатами и ванилью.

Заварная творожная пасха с цукатами

Ингредиенты:

  • 1 кг домашнего творога
  • 300 г сливок
  • 300 г сахара
  • 250 г сливочного масла
  • 5 яиц
  • 150 г цукатов
  • 1 пакетик ванильного сахара
  • цукаты, сухофрукты или орехи – для украшения

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Рецепт приготовления:

  1. Два раза протереть творог через сито. Смешать его с растопленным сливочным маслом. 
  2. Цукаты мелко нарезать.
  3. Яйца растереть вместе с сахаром и ванилью в пышный светлый крем.
  4. Соединить яичную массу со сливками. Проварить, постоянно помешивая, до загустения. Не кипятить.
  5. Снять смесь с плиты и добавить к творожной массе.
  6. Добавить цукаты и хорошо перемешать.
  7. Пасочницу или металлическое сито застелить влажной марлей в несколько слоев.
  8. Плотно утрамбовать в форму творожную массу и поставить сверху груз (это может быть тарелка и банка с водой).
  9. Отправить на ночь в холодильник, подставив глубокую миску или поддон, куда будет стекать сыворотка.
  10. Аккуратно перевернуть творожную пасху на блюдо, снять форму и марлю. По желанию украсить. 

Напомним, ранее мы писали, как приготовить творожный кулич с вишней. "Сегодня" также делились рецептом желатиновой глазури для куличей.

Смотрите видео, как выбрать качественный творог:

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Источник: Сегодня
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