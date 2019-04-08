Рецепт заварной творожной пасхи с цукатами
В 2019 году Пасху будут отмечать 28 апреля
Заварная творожная пасха – прекрасный вариант для тех, кто опасается есть сырые яйца. Мы рекомендуем приготовить пасху из творога с цукатами и ванилью.
Заварная творожная пасха с цукатами
Ингредиенты:
- 1 кг домашнего творога
- 300 г сливок
- 300 г сахара
- 250 г сливочного масла
- 5 яиц
- 150 г цукатов
- 1 пакетик ванильного сахара
- цукаты, сухофрукты или орехи – для украшения
Рецепт приготовления:
- Два раза протереть творог через сито. Смешать его с растопленным сливочным маслом.
- Цукаты мелко нарезать.
- Яйца растереть вместе с сахаром и ванилью в пышный светлый крем.
- Соединить яичную массу со сливками. Проварить, постоянно помешивая, до загустения. Не кипятить.
- Снять смесь с плиты и добавить к творожной массе.
- Добавить цукаты и хорошо перемешать.
- Пасочницу или металлическое сито застелить влажной марлей в несколько слоев.
- Плотно утрамбовать в форму творожную массу и поставить сверху груз (это может быть тарелка и банка с водой).
- Отправить на ночь в холодильник, подставив глубокую миску или поддон, куда будет стекать сыворотка.
- Аккуратно перевернуть творожную пасху на блюдо, снять форму и марлю. По желанию украсить.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить творожный кулич с вишней. "Сегодня" также делились рецептом желатиновой глазури для куличей.
Смотрите видео, как выбрать качественный творог:
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram
Еще несколько материалов по теме:Как приготовить белковую глазурь для кулича: ТОП-5 рецептов Панеттоне: три рецепта итальянского пасхального кекса Рецепт шоколадных брауни с орехами от Крис Дженнер Великий пост 2019: рецепт весеннего салата из зелени, авокадо и яблок
Источник: Сегодня