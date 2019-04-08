Рецепт заварной творожной пасхи с цукатами

В 2019 году Пасху будут отмечать 28 апреля

Творожная пасха заварная Фото: Depositphotos

Заварная творожная пасха – прекрасный вариант для тех, кто опасается есть сырые яйца. Мы рекомендуем приготовить пасху из творога с цукатами и ванилью.

Заварная творожная пасха с цукатами

Ингредиенты:

1 кг домашнего творога

300 г сливок

300 г сахара

250 г сливочного масла

5 яиц

150 г цукатов

1 пакетик ванильного сахара

цукаты, сухофрукты или орехи – для украшения

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Рецепт приготовления:

Два раза протереть творог через сито. Смешать его с растопленным сливочным маслом. Цукаты мелко нарезать. Яйца растереть вместе с сахаром и ванилью в пышный светлый крем. Соединить яичную массу со сливками. Проварить, постоянно помешивая, до загустения. Не кипятить. Снять смесь с плиты и добавить к творожной массе. Добавить цукаты и хорошо перемешать. Пасочницу или металлическое сито застелить влажной марлей в несколько слоев. Плотно утрамбовать в форму творожную массу и поставить сверху груз (это может быть тарелка и банка с водой). Отправить на ночь в холодильник, подставив глубокую миску или поддон, куда будет стекать сыворотка. Аккуратно перевернуть творожную пасху на блюдо, снять форму и марлю. По желанию украсить.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить творожный кулич с вишней. "Сегодня" также делились рецептом желатиновой глазури для куличей.

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