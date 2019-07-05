Рецепт заварных пирожных с кремом и черешней

Как приготовить заварное пирожное с ягодами и кремом на десерт

Пирожное из заварного теста с черешней Фото: Depositphotos

Приготовление заварных пирожных – довольно длительный процесс, но в нем нет ничего сложного. Делать профитроли и эклеры даже проще, чем пирожки. При выпечке они получаются пустыми внутри, поэтому их удобно наполнять кремом – заварным, белковым или масляным.

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Ингредиенты:

Для заварного теста:

160 г яиц (примерно 3 шт.)

110 г муки

60 г сливочного масла

95 г воды

Щепотка соли

Для крема и начинки:

2 желтка

200 мл молока

20 г сахара

20 г сахарной пудры

20 г муки

Большая горсть черешни

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Рецепт приготовления:

Для крема смешать в сотейнике сахар и молоко. Нагревать, пока сахар не растворится. Смешать в миске яичные желтки, муку и сахарную пудру. Как только молоко начнет кипеть, снять его с огня и вылить в желтковую смесь. Хорошо перемешать. Вернуть смесь обратно в сотейник и поставить на огонь. Готовить до загустения, все время помешивая. Готовый крем остудить, накрыть пленкой в контакт и убрать в холодильник на несколько часов. Для теста положить сливочное масло в сотейник, добавить воду. Довести до кипения. Всыпать муку и размешивать, пока не тесто не соберется в комок. Снять с огня. В миске взболтать яйца с солью. Постепенно добавить заваренную мучную смесь. Готовое тесто выложить на противень для выпечки с помощью чайной ложки. Выпекать при 220 градусах 10 минут, затем при 180 градусах 20 минут, не открывая дверцу духовки. Готовые заварные пирожные переложить на тарелку, дать остыть. Начинить кремом и нарезанными ягодами без косточек.

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