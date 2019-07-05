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Рецепт заварных пирожных с кремом и черешней

Как приготовить заварное пирожное с ягодами и кремом на десерт

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:20
Пирожное из заварного теста с черешней
Пирожное из заварного теста с черешней
Фото: Depositphotos

Приготовление заварных пирожных – довольно длительный процесс, но в нем нет ничего сложного. Делать профитроли и эклеры даже проще, чем пирожки. При выпечке они получаются пустыми внутри, поэтому их удобно наполнять кремом – заварным, белковым или масляным.

Смотрите видео, как приготовить сливочный крем с коньяком:

Заварные пирожные: рецепт с кремом и вишней

Ингредиенты:

Для заварного теста:

  • 160 г яиц (примерно 3 шт.)
  • 110 г муки
  • 60 г сливочного масла
  • 95 г воды
  • Щепотка соли

Для крема и начинки:

  • 2 желтка
  • 200 мл молока
  • 20 г сахара
  • 20 г сахарной пудры
  • 20 г муки
  • Большая горсть черешни

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Рецепт приготовления:

  1. Для крема смешать в сотейнике сахар и молоко. Нагревать, пока сахар не растворится.
  2. Смешать в миске яичные желтки, муку и сахарную пудру.
  3. Как только молоко начнет кипеть, снять его с огня и вылить в желтковую смесь. Хорошо перемешать.
  4. Вернуть смесь обратно в сотейник и поставить на огонь. Готовить до загустения, все время помешивая.
  5. Готовый крем остудить, накрыть пленкой в контакт и убрать в холодильник на несколько часов.
  6. Для теста положить сливочное масло в сотейник, добавить воду. Довести до кипения.
  7. Всыпать муку и размешивать, пока не тесто не соберется в комок. Снять с огня.
  8. В миске взболтать яйца с солью. Постепенно добавить заваренную мучную смесь.
  9. Готовое тесто выложить на противень для выпечки с помощью чайной ложки.
  10. Выпекать при 220 градусах 10 минут, затем при 180 градусах 20 минут, не открывая дверцу духовки.
  11. Готовые заварные пирожные переложить на тарелку, дать остыть. Начинить кремом и нарезанными ягодами без косточек.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить вкусные домашние эклеры. "Сегодня" также делились рецептом лимонных эклеров от Юлии Высоцкой.

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Источник: Сегодня
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