Рецепт заварных пирожных с кремом и черешней
Как приготовить заварное пирожное с ягодами и кремом на десерт
Приготовление заварных пирожных – довольно длительный процесс, но в нем нет ничего сложного. Делать профитроли и эклеры даже проще, чем пирожки. При выпечке они получаются пустыми внутри, поэтому их удобно наполнять кремом – заварным, белковым или масляным.
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Заварные пирожные: рецепт с кремом и вишней
Ингредиенты:
Для заварного теста:
- 160 г яиц (примерно 3 шт.)
- 110 г муки
- 60 г сливочного масла
- 95 г воды
- Щепотка соли
Для крема и начинки:
- 2 желтка
- 200 мл молока
- 20 г сахара
- 20 г сахарной пудры
- 20 г муки
- Большая горсть черешни
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Рецепт приготовления:
- Для крема смешать в сотейнике сахар и молоко. Нагревать, пока сахар не растворится.
- Смешать в миске яичные желтки, муку и сахарную пудру.
- Как только молоко начнет кипеть, снять его с огня и вылить в желтковую смесь. Хорошо перемешать.
- Вернуть смесь обратно в сотейник и поставить на огонь. Готовить до загустения, все время помешивая.
- Готовый крем остудить, накрыть пленкой в контакт и убрать в холодильник на несколько часов.
- Для теста положить сливочное масло в сотейник, добавить воду. Довести до кипения.
- Всыпать муку и размешивать, пока не тесто не соберется в комок. Снять с огня.
- В миске взболтать яйца с солью. Постепенно добавить заваренную мучную смесь.
- Готовое тесто выложить на противень для выпечки с помощью чайной ложки.
- Выпекать при 220 градусах 10 минут, затем при 180 градусах 20 минут, не открывая дверцу духовки.
- Готовые заварные пирожные переложить на тарелку, дать остыть. Начинить кремом и нарезанными ягодами без косточек.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить вкусные домашние эклеры. "Сегодня" также делились рецептом лимонных эклеров от Юлии Высоцкой.
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Источник: Сегодня