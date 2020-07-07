Рецепт жареного молодого картофеля в кастрюле
Лучший способ приготовления молодого картофеля
Мелкий молодой картофель – самый нежный и потрясающе вкусный. Его можно варить, готовить в мультиварке, жарить и запекать.
Жареный молодой картофель в кастрюле получается с поджаристой корочкой, а внутри он мягкий и рассыпчатый. К столу картофель подается вместе с укропом, сливочным маслом и чесноком.
Жареная молодая картошка в кастрюле
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 81 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 кг мелкого молодого картофеля (чем мельче, тем лучше)
- 4 ст. л. растительного масла (или топленого сливочного)
- Небольшой пучок укропа
- Головка молодого чеснока
- Небольшой кусок сливочного масла
- Крупная морская соль
Способ приготовления:
- В глубокую кастрюлю или сотейник (лучше с антипригарным покрытием) налить масло, поставить на огонь.
- Картофель вымыть, тщательно, со щеткой, высушить бумажным полотенцем и опустить в кастрюлю с кипящим маслом. Крышку плотно закрыть.
- Обжаривать картофель на среднем огне, не открывая крышку и периодически встряхивая кастрюлю, чтобы картофель весь равномерно обжарился.
- Проверить на мягкость: мелкий картофель через 15 минут, а покрупнее – через 20.
- Укроп порезать или порвать, чеснок мелко порубить.
Как подавать картошку
В готовый картофель добавить укроп, чеснок, соль и кусочек сливочного масла. Закрыть кастрюлю крышкой и хорошо встряхнуть ее. Еще раз на минуту поставить на огонь. И можно сразу подавать к столу.
Смотрите видео, как приготовить картофель на мангале:
Напомним, ранее мы делились рецептом молодой картошки с мясом. Кроме этого, мы писали, как сделать картофельную запеканку с грибами и фаршем в мультиварке.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное