Рецепт жареного молодого картофеля в кастрюле

Лучший способ приготовления молодого картофеля

Мелкий молодой картофель – самый нежный и потрясающе вкусный. Его можно варить, готовить в мультиварке, жарить и запекать.

Жареный молодой картофель в кастрюле получается с поджаристой корочкой, а внутри он мягкий и рассыпчатый. К столу картофель подается вместе с укропом, сливочным маслом и чесноком.

Жареная молодая картошка в кастрюле

Жареный молодой картофель Фото: freepik.com

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

81 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1 кг мелкого молодого картофеля (чем мельче, тем лучше)

4 ст. л. растительного масла (или топленого сливочного)

Небольшой пучок укропа

Головка молодого чеснока

Небольшой кусок сливочного масла

Крупная морская соль

Способ приготовления:

В глубокую кастрюлю или сотейник (лучше с антипригарным покрытием) налить масло, поставить на огонь. Картофель вымыть, тщательно, со щеткой, высушить бумажным полотенцем и опустить в кастрюлю с кипящим маслом. Крышку плотно закрыть. Обжаривать картофель на среднем огне, не открывая крышку и периодически встряхивая кастрюлю, чтобы картофель весь равномерно обжарился. Проверить на мягкость: мелкий картофель через 15 минут, а покрупнее – через 20. Укроп порезать или порвать, чеснок мелко порубить.

Как подавать картошку

В готовый картофель добавить укроп, чеснок, соль и кусочек сливочного масла. Закрыть кастрюлю крышкой и хорошо встряхнуть ее. Еще раз на минуту поставить на огонь. И можно сразу подавать к столу.

Смотрите видео, как приготовить картофель на мангале:

Напомним, ранее мы делились рецептом молодой картошки с мясом. Кроме этого, мы писали, как сделать картофельную запеканку с грибами и фаршем в мультиварке.

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