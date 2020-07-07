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Рецепт жареного молодого картофеля в кастрюле

Сегодня, 18:57

Лучший способ приготовления молодого картофеля

Мелкий молодой картофель – самый нежный и потрясающе вкусный. Его можно варить, готовить в мультиварке, жарить и запекать.

Жареный молодой картофель в кастрюле получается с поджаристой корочкой, а внутри он мягкий и рассыпчатый. К столу картофель подается вместе с укропом, сливочным маслом и чесноком.

Жареная молодая картошка в кастрюле

Жареный молодой картофель
Жареный молодой картофель
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 81 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1 кг мелкого молодого картофеля (чем мельче, тем лучше)
  • 4 ст. л. растительного масла (или топленого сливочного)
  • Небольшой пучок укропа
  • Головка молодого чеснока
  • Небольшой кусок сливочного масла
  • Крупная морская соль

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Способ приготовления:

  1. В глубокую кастрюлю или сотейник (лучше с антипригарным покрытием) налить масло, поставить на огонь.
  2. Картофель вымыть, тщательно, со щеткой, высушить бумажным полотенцем и опустить в кастрюлю с кипящим маслом. Крышку плотно закрыть.
  3. Обжаривать картофель на среднем огне, не открывая крышку и периодически встряхивая кастрюлю, чтобы картофель весь равномерно обжарился.
  4. Проверить на мягкость: мелкий картофель через 15 минут, а покрупнее – через 20.
  5. Укроп порезать или порвать, чеснок мелко порубить.

Как подавать картошку

В готовый картофель добавить укроп, чеснок, соль и кусочек сливочного масла. Закрыть кастрюлю крышкой и хорошо встряхнуть ее. Еще раз на минуту поставить на огонь. И можно сразу подавать к столу.

Смотрите видео, как приготовить картофель на мангале:

Напомним, ранее мы делились рецептом молодой картошки с мясом. Кроме этого, мы писали, как сделать картофельную запеканку с грибами и фаршем в мультиварке.

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Источник: domashniy.ru
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