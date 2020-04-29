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Рецепт жареного редиса с чесноком и зеленью

Жареный редис можно подавать как закуску или гарнир

Ирина Павлина
Сегодня, 15:12

Мы привыкли добавлять свежий редис в салаты и окрошку, но, оказывается, этот весенний овощ можно жарить. В сочетании с мясом, рыбой или в качестве сложного гарнира жареный редис просто восхитителен.

Для дополнительного аромата в сковороду можно добавить небольшой кусочек сливочного масла.

Жареный редис на сковороде

Редис с чесноком и зеленью
Редис с чесноком и зеленью
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 20 минут

Калорийность:

  • 125 ккал на порцию

Ингредиенты:

  • 1 пучок редиски (примерно 6-7 штучек)
  • 1 зубчик раздавленного чеснока
  • Соль, перец
  • 2 ст. л. оливкового масла
  • Несколько веточек свежего укропа

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Способ приготовления:

  1. Укроп помыть и мелко порубить.
  2. Редиску промыть, почистить, разрезать на половинки или четвертинки, в зависимости от величины.
  3. Засыпать небольшим количеством соли. Дать постоять несколько минут, чтобы убрать горечь. Слить сок.
  4. Смешать редиску с перцем и чесноком.
  5. Разогреть оливковое масло в сковороде и добавить редиску. Жарить примерно 7-8 минут на средне-высоком огне.

Как проверить готовность редиски

Редис должен хорошо прокалываться вилкой, но оставаться хрустящим. В холодном виде он перестанет хрустеть.

Смотрите видео, как приготовить салат из редиски и плавленого сыра:

Напомним, ранее мы писали, как выбрать спелую и сочную редиску. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом творожной закуски с редисом и зеленью.

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Источник: Сегодня
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