Рецепт жареного редиса с чесноком и зеленью
Жареный редис можно подавать как закуску или гарнир
Мы привыкли добавлять свежий редис в салаты и окрошку, но, оказывается, этот весенний овощ можно жарить. В сочетании с мясом, рыбой или в качестве сложного гарнира жареный редис просто восхитителен.
Для дополнительного аромата в сковороду можно добавить небольшой кусочек сливочного масла.
Жареный редис на сковороде
Время приготовления:
- 20 минут
Калорийность:
- 125 ккал на порцию
Ингредиенты:
- 1 пучок редиски (примерно 6-7 штучек)
- 1 зубчик раздавленного чеснока
- Соль, перец
- 2 ст. л. оливкового масла
- Несколько веточек свежего укропа
Способ приготовления:
- Укроп помыть и мелко порубить.
- Редиску промыть, почистить, разрезать на половинки или четвертинки, в зависимости от величины.
- Засыпать небольшим количеством соли. Дать постоять несколько минут, чтобы убрать горечь. Слить сок.
- Смешать редиску с перцем и чесноком.
- Разогреть оливковое масло в сковороде и добавить редиску. Жарить примерно 7-8 минут на средне-высоком огне.
Как проверить готовность редиски
Редис должен хорошо прокалываться вилкой, но оставаться хрустящим. В холодном виде он перестанет хрустеть.
Смотрите видео, как приготовить салат из редиски и плавленого сыра:
Напомним, ранее мы писали, как выбрать спелую и сочную редиску. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом творожной закуски с редисом и зеленью.
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