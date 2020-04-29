Рецепт жареного редиса с чесноком и зеленью

Жареный редис можно подавать как закуску или гарнир

Мы привыкли добавлять свежий редис в салаты и окрошку, но, оказывается, этот весенний овощ можно жарить. В сочетании с мясом, рыбой или в качестве сложного гарнира жареный редис просто восхитителен.

Для дополнительного аромата в сковороду можно добавить небольшой кусочек сливочного масла.

Жареный редис на сковороде

Редис с чесноком и зеленью Фото: Depositphotos

Время приготовления:

20 минут

Калорийность:

125 ккал на порцию

Ингредиенты:

1 пучок редиски (примерно 6-7 штучек)

1 зубчик раздавленного чеснока

Соль, перец

2 ст. л. оливкового масла

Несколько веточек свежего укропа

Способ приготовления:

Укроп помыть и мелко порубить. Редиску промыть, почистить, разрезать на половинки или четвертинки, в зависимости от величины. Засыпать небольшим количеством соли. Дать постоять несколько минут, чтобы убрать горечь. Слить сок. Смешать редиску с перцем и чесноком. Разогреть оливковое масло в сковороде и добавить редиску. Жарить примерно 7-8 минут на средне-высоком огне.

Как проверить готовность редиски

Редис должен хорошо прокалываться вилкой, но оставаться хрустящим. В холодном виде он перестанет хрустеть.

Смотрите видео, как приготовить салат из редиски и плавленого сыра:

Напомним, ранее мы писали, как выбрать спелую и сочную редиску. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом творожной закуски с редисом и зеленью.

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