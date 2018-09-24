Рецепты блюд из черноплодной рябины: готовим наливки и пирог
Арония поспевает в сентябре
Черноплодную рябину по-другому называют аронией. Она представляет собой сочную и вкусную ягоду со сладковатым и немного терпким вкусом.
Рябина богата витамином С, каротином, а также калием и другими полезными микроэлементами. Употребление черноплодки в свежем виде показано при проявлениях анемии и авитаминозе. Чаще всего из рябины готовят различные настойки и выпечку.
Настойка из рябины с вишневым листом
Ингредиенты:
- 2 стакана черноплодной рябины
- 400 г сахара
- 1 л водки
- 2 л воды
- 2 ст. ложки лимонной кислоты
- немного вишневых листьев
Рецепт приготовления:
- Хорошенько вымойте рябину и просушите ее. Затем тщательно растолките ягоды и смешайте их с вишневыми листьями.
- Налейте в кастрюлю воды и вскипятите ее. После этого опустите туда смесь из рябины и листьев. Варите ягоды около четверти часа.
- Потом снимите их с плиты и охладите. Обязательно процедите получившуюся заготовку через марлю. Теперь потребуется добавить к отвару водку, сахар и лимонную кислоту.
- Перемешайте полученную смесь до полного растворения сахара, разлейте ее по бутылкам и уберите на 7-10 дней в темное прохладное место.
- По истечении указанного срока настойка будет готова к употреблению. Кстати, она очень благотворно влияет на пищеварение.
Настойка черноплодной рябины на водке
Ингредиенты:
- 2 стакана черноплодной рябины
- 2 стакана коньяка
- 1 ст. ложка меда
- 2 ст. ложки дубового луба
Рецепт приготовления:
- Рецепт очень прост. Сначала залейте коньяком рябину а потом добавьте туда же мед и луб.
- Разлейте по бутылкам получившуюся смесь и настаивайте ее в прохладном месте примерно 2,5-3 месяца.
Пирог с рябиной и яблоками
Терпкий вкус черноплодки прекрасно сочетается с песочным тестом.
Ингредиенты:
- 300 г хорошего маргарина или сливочного масла
- 2 стакана пшеничной муки
- 2 ч. ложки соды
- 2 ч. ложки свежевыжатого сока лимона
- 2 яблока и 2 стакана сахара
- стакан черноплодной рябины
- 1 ч. ложка ванильного сахара
Рецепт приготовления:
- Сначала займитесь приготовлением теста. Возьмите муку, просейте ее и перемешайте с небольшим количеством сахара и содой.
- Заранее достаньте масло из холодильника, чтобы оно было мягким, положите в глубокую миску. Перетрите масло с мучной смесью до получения однородной массы.
- После этого тщательно переберите ягоды рябины на предмет веточек и промойте их. Положите рябину на дуршлаг и дождитесь, пока вода полностью стечет.
- Высушите ее, растолките и смешайте с сахаром. Вымойте и почистите яблоки, обязательно удалив сердцевину.
- Порежьте их на тоненькие ломтики и сбрызните соком лимона. На следующем этапе приготовления положите к яблокам рябиновое пюре и ванильный сахар.
- Хорошенько все перемешайте. Подготовьте форму для пирога – выстелите ее пекарской бумагой. Не забудьте смазать ее маслом.
- Положите в форму 2/3 теста и разровняйте его. Потом выложите начинку и прикройте ее оставшимся тестом.
- Духовку разогрейте до 180°С и выпекайте пирог примерно 40 минут до образования корочки золотистого цвета.
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