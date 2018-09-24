Рецепты блюд из черноплодной рябины: готовим наливки и пирог

Арония поспевает в сентябре

Черноплодную рябину еще называют аронией Фото: pixabay.com

Черноплодную рябину по-другому называют аронией. Она представляет собой сочную и вкусную ягоду со сладковатым и немного терпким вкусом.

Рябина богата витамином С, каротином, а также калием и другими полезными микроэлементами. Употребление черноплодки в свежем виде показано при проявлениях анемии и авитаминозе. Чаще всего из рябины готовят различные настойки и выпечку.

Настойка из рябины с вишневым листом

Из рябины делают настойки Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

2 стакана черноплодной рябины

400 г сахара

1 л водки

2 л воды

2 ст. ложки лимонной кислоты

немного вишневых листьев

Рецепт приготовления:

Хорошенько вымойте рябину и просушите ее. Затем тщательно растолките ягоды и смешайте их с вишневыми листьями. Налейте в кастрюлю воды и вскипятите ее. После этого опустите туда смесь из рябины и листьев. Варите ягоды около четверти часа. Потом снимите их с плиты и охладите. Обязательно процедите получившуюся заготовку через марлю. Теперь потребуется добавить к отвару водку, сахар и лимонную кислоту. Перемешайте полученную смесь до полного растворения сахара, разлейте ее по бутылкам и уберите на 7-10 дней в темное прохладное место. По истечении указанного срока настойка будет готова к употреблению. Кстати, она очень благотворно влияет на пищеварение.

Настойка черноплодной рябины на водке

Рябиновая настойка Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

2 стакана черноплодной рябины

2 стакана коньяка

1 ст. ложка меда

2 ст. ложки дубового луба

Рецепт приготовления:

Рецепт очень прост. Сначала залейте коньяком рябину а потом добавьте туда же мед и луб. Разлейте по бутылкам получившуюся смесь и настаивайте ее в прохладном месте примерно 2,5-3 месяца.

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Пирог с рябиной и яблоками

Яблочно-рябиновый пирог Фото: pixabay.com

Терпкий вкус черноплодки прекрасно сочетается с песочным тестом.

Ингредиенты:

300 г хорошего маргарина или сливочного масла

2 стакана пшеничной муки

2 ч. ложки соды

2 ч. ложки свежевыжатого сока лимона

2 яблока и 2 стакана сахара

стакан черноплодной рябины

1 ч. ложка ванильного сахара

Рецепт приготовления:

Сначала займитесь приготовлением теста. Возьмите муку, просейте ее и перемешайте с небольшим количеством сахара и содой. Заранее достаньте масло из холодильника, чтобы оно было мягким, положите в глубокую миску. Перетрите масло с мучной смесью до получения однородной массы. После этого тщательно переберите ягоды рябины на предмет веточек и промойте их. Положите рябину на дуршлаг и дождитесь, пока вода полностью стечет. Высушите ее, растолките и смешайте с сахаром. Вымойте и почистите яблоки, обязательно удалив сердцевину. Порежьте их на тоненькие ломтики и сбрызните соком лимона. На следующем этапе приготовления положите к яблокам рябиновое пюре и ванильный сахар. Хорошенько все перемешайте. Подготовьте форму для пирога – выстелите ее пекарской бумагой. Не забудьте смазать ее маслом. Положите в форму 2/3 теста и разровняйте его. Потом выложите начинку и прикройте ее оставшимся тестом. Духовку разогрейте до 180°С и выпекайте пирог примерно 40 минут до образования корочки золотистого цвета.

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