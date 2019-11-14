Рецепты на Новый год 2020: ТОП-5 салатов без майонеза

Лучшие рецепты новогодних салатов без майонеза

Салаты на Новый год без майонеза Фото: Depositphotos

Вкусные салаты – обязательный атрибут Нового года. Помимо классических вариантов с майонезом поставьте на стол легкие овощные салаты с большим количеством зелени.

Смотрите видео, в чем секрет новогоднего салата оливье:

Новый 2020 год – это год Белой Металлической Крысы. Чтобы задобрить зверька, добавьте в праздничные блюда сыр.

Итальянский салат с помидорами, моцареллой, рукколой и грибами

Салат из рукколы с помидорами и грибами Фото: Depositphotos

Время приготовления:

45 минут

Ингредиенты:

300 г лесных грибов или шампиньонов

125 г мини-моцареллы

200 г томатов черри

40 г рукколы

50 г смеси салатных листьев

1 луковица

Щепотка соли

Щепотка молотого перца

1 ст.л. растительного масла

1 ст.л. оливкового масла

1 ст.л. бальзамического уксуса

Способ приготовления:

Лесные грибы почистите, отварите в течение 20 минут, обсушите и мелко нарежьте. Если используете шампиньоны, просто помойте их нарежьте пластинами. Обжарьте грибы на растительном масле, приправьте по вкусу. Рукколу, смесь салатов и помидоры черри помойте и обсушите. Помидоры черри разрежьте пополам или на четыре части. Шарики мини-моцареллы по желанию разрежьте пополам. На блюдо выложите рукколу и корн салат, полейте оливковым маслом и сбрызните бальзамическим уксусом, перемешайте. Сверху выложите жареные грибы, помидоры черри и моцареллу, полейте оливковым маслом бальзамическим уксусом.

Греческий салат с виноградом

Греческий салат с виноградом Фото: Depositphotos

Время приготовления:

20 минут

Ингредиенты:

Огурец – 1 шт.

Перец болгарский – 1 шт.

Помидоры черри – 10 шт.

Виноград кишмиш – 1 кисточка

Камамбер в прованских травах – 100 г

Руккола – 50 г

Оливковое масло – 30 г

Сок 1/2 лимона

Соль, перец

Способ приготовления:

Огурец помыть, нарезать полукольцами. Перец вымыть и очистить от семян. Нарезать перец треугольником. Черри вымыть, удалить плодоножки. Разрезать помидорчики пополам. Виноград снять с веточек и вымыть. Рукколу помыть и просушить. Сыр нарезать кубиком. Смешать оливковое масло с соком лимона, солью и перцем в однородную эмульсию. Перемешать сыр, перец, огурец, черри и виноград с эмульсией. Выложить на тарелку рукколу, сверху салат. Украсить бальзамическим кремом.

Флорентийский салат с яйцами, ветчиной и гренками

Салат с яйцами, гренками и пармой Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

5 яиц

2 яичных желтка

90 г тонко нарезанной пармской ветчины

2 несладкие белые булочки

75 г сливочного масла

1/2 ч.л. горчицы

1/2 ст.л. белого винного уксуса

2 ст.л. измельченного эстрагона

225 г смеси шпината и рукколы

Соль – по вкусу

Способ приготовления:

Отварите яйца в течение 5 минут. Остудите, очистите, разрежьте на четвертинки. Тонкие ломтики пармской ветчины разрежьте поперек на 2-3 кусочка. Обжарьте на 1 ст. л. сливочного масла до золотистой корочки, выложите на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир. Для гренок нарежьте булочки кубиками, обжарьте на той же сковороде до румяного цвета, также выложите на бумажные полотенца, чтобы удалить лишний жир. Для заправки взбейте миксером сырые желтки, уксус, горчицу, щепотку соли. Растопите оставшееся сливочное масло, добавьте к яйцам, взбейте миксером на малой скорости. В конце добавьте измельченный эстрагон, перемешайте. Разделите шпинат и рукколу, четвертинки яиц на 4 порции, выложите на тарелки, добавьте ветчину, крутоны, полейте приготовленным соусом. Подавайте салат сразу после приготовления.

Салат из курицы, овощей и сыра

Салат из курицы и овощей Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

150 г желтого болгарского перца

250 г куриной грудки

150 г спелых сочных томатов

1 пучок салатных листьев

2 вареных яйца

100 г моцареллы в шариках

2-3 чесночных зубка

Лаймовый сок по вкусу

Соль

2-3 ст. л. оливкового масла

Способ приготовления:

Отварить курицу в соленой воде до полной готовности. Остудить прямо в бульоне, чтобы мясо осталось мягким и сочным. Сырные шарики крупно порезать. Или взять моцареллу для пиццы и натереть ее на терке. На большую тарелку высыпать крупно порванные салатные листья. Сверху распределить курицу, разделенную на волокна. Отправить в салат большие ломтики томатов и брусочки желтого сладкого перца. Добавить сыр и кружочки вареных яиц. Для приготовления соуса соединить лаймовый сок, оливковое масло, чеснок и соль. Заправить салат и подавать.

Салат из рукколы и креветок c пармезаном

Салат из рукколы с креветками и помидорами черри Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Королевские креветки – 5 шт.

Перебитый чеснок – 1 г

Руккола – маленький пучок

Кедровые орехи – горсть

Помидоры черри – 2-3 шт.

Оливковое масло – по вкусу

Лимонный сок – по вкусу

Соль, перец – по вкусу

Пармезан – 15 г

Способ приготовления:

Креветки посыпьте солью и молотым перцем; быстро обжарьте в оливковом масле вместе с измельченным чесноком. Помидоры черри разрежьте на четыре части. Выложите на тарелку подготовленную рукколу, помидоры и креветки; посолите и поперчите по вкусу. Полейте салат лимонным соком и оливковым маслом, затем посыпьте кедровыми орехами и тертым пармезаном.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить мясные салаты на Новый год. "Сегодня" также делились рецептами салата "Грибная поляна".

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