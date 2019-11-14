Рецепты на Новый год 2020: ТОП-5 салатов без майонеза
Лучшие рецепты новогодних салатов без майонеза
Вкусные салаты – обязательный атрибут Нового года. Помимо классических вариантов с майонезом поставьте на стол легкие овощные салаты с большим количеством зелени.
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Новый 2020 год – это год Белой Металлической Крысы. Чтобы задобрить зверька, добавьте в праздничные блюда сыр.
Итальянский салат с помидорами, моцареллой, рукколой и грибами
Время приготовления:
- 45 минут
Ингредиенты:
- 300 г лесных грибов или шампиньонов
- 125 г мини-моцареллы
- 200 г томатов черри
- 40 г рукколы
- 50 г смеси салатных листьев
- 1 луковица
- Щепотка соли
- Щепотка молотого перца
- 1 ст.л. растительного масла
- 1 ст.л. оливкового масла
- 1 ст.л. бальзамического уксуса
Способ приготовления:
- Лесные грибы почистите, отварите в течение 20 минут, обсушите и мелко нарежьте. Если используете шампиньоны, просто помойте их нарежьте пластинами.
- Обжарьте грибы на растительном масле, приправьте по вкусу.
- Рукколу, смесь салатов и помидоры черри помойте и обсушите.
- Помидоры черри разрежьте пополам или на четыре части. Шарики мини-моцареллы по желанию разрежьте пополам.
- На блюдо выложите рукколу и корн салат, полейте оливковым маслом и сбрызните бальзамическим уксусом, перемешайте.
- Сверху выложите жареные грибы, помидоры черри и моцареллу, полейте оливковым маслом бальзамическим уксусом.
Греческий салат с виноградом
Время приготовления:
- 20 минут
Ингредиенты:
- Огурец – 1 шт.
- Перец болгарский – 1 шт.
- Помидоры черри – 10 шт.
- Виноград кишмиш – 1 кисточка
- Камамбер в прованских травах – 100 г
- Руккола – 50 г
- Оливковое масло – 30 г
- Сок 1/2 лимона
- Соль, перец
Способ приготовления:
- Огурец помыть, нарезать полукольцами.
- Перец вымыть и очистить от семян. Нарезать перец треугольником.
- Черри вымыть, удалить плодоножки. Разрезать помидорчики пополам.
- Виноград снять с веточек и вымыть.
- Рукколу помыть и просушить.
- Сыр нарезать кубиком.
- Смешать оливковое масло с соком лимона, солью и перцем в однородную эмульсию.
- Перемешать сыр, перец, огурец, черри и виноград с эмульсией.
- Выложить на тарелку рукколу, сверху салат. Украсить бальзамическим кремом.
Флорентийский салат с яйцами, ветчиной и гренками
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 5 яиц
- 2 яичных желтка
- 90 г тонко нарезанной пармской ветчины
- 2 несладкие белые булочки
- 75 г сливочного масла
- 1/2 ч.л. горчицы
- 1/2 ст.л. белого винного уксуса
- 2 ст.л. измельченного эстрагона
- 225 г смеси шпината и рукколы
- Соль – по вкусу
Способ приготовления:
- Отварите яйца в течение 5 минут. Остудите, очистите, разрежьте на четвертинки.
- Тонкие ломтики пармской ветчины разрежьте поперек на 2-3 кусочка. Обжарьте на 1 ст. л. сливочного масла до золотистой корочки, выложите на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир.
- Для гренок нарежьте булочки кубиками, обжарьте на той же сковороде до румяного цвета, также выложите на бумажные полотенца, чтобы удалить лишний жир.
- Для заправки взбейте миксером сырые желтки, уксус, горчицу, щепотку соли. Растопите оставшееся сливочное масло, добавьте к яйцам, взбейте миксером на малой скорости. В конце добавьте измельченный эстрагон, перемешайте.
- Разделите шпинат и рукколу, четвертинки яиц на 4 порции, выложите на тарелки, добавьте ветчину, крутоны, полейте приготовленным соусом. Подавайте салат сразу после приготовления.
Салат из курицы, овощей и сыра
Ингредиенты:
- 150 г желтого болгарского перца
- 250 г куриной грудки
- 150 г спелых сочных томатов
- 1 пучок салатных листьев
- 2 вареных яйца
- 100 г моцареллы в шариках
- 2-3 чесночных зубка
- Лаймовый сок по вкусу
- Соль
- 2-3 ст. л. оливкового масла
Способ приготовления:
- Отварить курицу в соленой воде до полной готовности. Остудить прямо в бульоне, чтобы мясо осталось мягким и сочным.
- Сырные шарики крупно порезать. Или взять моцареллу для пиццы и натереть ее на терке.
- На большую тарелку высыпать крупно порванные салатные листья. Сверху распределить курицу, разделенную на волокна.
- Отправить в салат большие ломтики томатов и брусочки желтого сладкого перца.
- Добавить сыр и кружочки вареных яиц.
- Для приготовления соуса соединить лаймовый сок, оливковое масло, чеснок и соль.
- Заправить салат и подавать.
Салат из рукколы и креветок c пармезаном
Ингредиенты:
- Королевские креветки – 5 шт.
- Перебитый чеснок – 1 г
- Руккола – маленький пучок
- Кедровые орехи – горсть
- Помидоры черри – 2-3 шт.
- Оливковое масло – по вкусу
- Лимонный сок – по вкусу
- Соль, перец – по вкусу
- Пармезан – 15 г
Способ приготовления:
- Креветки посыпьте солью и молотым перцем; быстро обжарьте в оливковом масле вместе с измельченным чесноком.
- Помидоры черри разрежьте на четыре части.
- Выложите на тарелку подготовленную рукколу, помидоры и креветки; посолите и поперчите по вкусу.
- Полейте салат лимонным соком и оливковым маслом, затем посыпьте кедровыми орехами и тертым пармезаном.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить мясные салаты на Новый год. "Сегодня" также делились рецептами салата "Грибная поляна".
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