Рецепты пышных беляшей с мясной начинкой
Беляши как в столовой с фаршем
Беляши готовят из пресного или дрожжевого теста с фаршем либо мелко рубленым мясом. Отличие беляша от жареного пирожка – форма в виде лепешки и отверстие сверху.
Смотрите видео, как выбрать качественный фарш:
Традиционная начинка для беляшей – это мясной фарш, состоящий из баранины, курятины, или смеси свинины и говядины.
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Беляши с мясной начинкой
Время приготовления:
- 2 часа
Калорийность:
- 427 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 800 г смешанного фарша
- 2 луковицы
- 2 ст.л. лимонного сока
- Соль, перец – по вкусу
- 1/2 стакана растительного масла
Для дрожжевого теста:
- 375 мл молока 2,5%
- 1 пачка сухих дрожжей
- 650 г муки
- 50-70 г сливочного масла
- 1 ч.л. соли
- 1 ч.л. сахара
Способ приготовления:
- Для приготовления теста в большой миске разведите сухие дрожжи в теплом молоке вместе с сахаром. Добавьте немного муки и перемешайте — опара должна получиться консистенции сметаны. Накройте миску полотенцем и поставьте опару в теплое место подходить (можно поставить опару в духовку на самую низкую температуру).
- Когда опара увеличится в объеме и начнет пузыриться, добавьте в нее растопленное сливочное масло и соль. Всыпьте просеянную муку и замесите мягкое эластичное тесто. Снова накройте миску полотенцем и поставьте в теплое место на час. Тесто должно увеличиться в объеме вдвое.
- Приготовьте начинку. Лук мелко порубите, смешайте с фаршем. Приправьте солью и перцем и хорошо вымесите. Влейте холодную воду и сок лимона, снова хорошо перемешайте.
- Подошедшее тесто еще раз вымесите и разделите на небольшие кусочки размером чуть больше грецкого ореха. На присыпанной мукой поверхности раскатайте несколько шариков в лепешки толщиной примерно 0,3 см.
- На середину каждой лепешки выложите фарш. Приподнимите края лепешки и защипите, оставляя отверстие наверху, как у ватрушки. Готовые беляши накройте полотенцем и приготовьте новые, пока не закончится тесто.
Как жарить беляши
В сковороде с высокими бортиками разогрейте растительное масло – влейте его столько, чтобы над поверхностью был примерно сантиметр масла. В разогретое масло выложите беляши отверстием вниз и жарьте до подрумянивания. Если беляши темнеют слишком быстро, убавьте нагрев. Переверните беляши и обжарьте с другой стороны, выложите на выстеленную бумажными полотенцами тарелку.
Напомним, ранее мы делились рецептом слоек с фаршем, сыром и зеленью. "Сегодня" также писали, как приготовить мясную запеканку из фарша.
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