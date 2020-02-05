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Рецепты пышных беляшей с мясной начинкой

Беляши как в столовой с фаршем

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:43
Беляши с мясом: рецепт на дрожжах
Беляши с мясом: рецепт на дрожжах
Фото: Depositphotos

Беляши готовят из пресного или дрожжевого теста с фаршем либо мелко рубленым мясом. Отличие беляша от жареного пирожка – форма в виде лепешки и отверстие сверху.

Смотрите видео, как выбрать качественный фарш:

Традиционная начинка для беляшей – это мясной фарш, состоящий из баранины, курятины, или смеси свинины и говядины.

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Беляши с мясной начинкой

Время приготовления:

  • 2 часа

Калорийность:

  • 427 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 800 г смешанного фарша
  • 2 луковицы
  • 2 ст.л. лимонного сока
  • Соль, перец – по вкусу
  • 1/2 стакана растительного масла

Для дрожжевого теста:

  • 375 мл молока 2,5%
  • 1 пачка сухих дрожжей
  • 650 г муки
  • 50-70 г сливочного масла
  • 1 ч.л. соли
  • 1 ч.л. сахара

Способ приготовления:

  1. Для приготовления теста в большой миске разведите сухие дрожжи в теплом молоке вместе с сахаром. Добавьте немного муки и перемешайте — опара должна получиться консистенции сметаны. Накройте миску полотенцем и поставьте опару в теплое место подходить (можно поставить опару в духовку на самую низкую температуру).
  2. Когда опара увеличится в объеме и начнет пузыриться, добавьте в нее растопленное сливочное масло и соль. Всыпьте просеянную муку и замесите мягкое эластичное тесто. Снова накройте миску полотенцем и поставьте в теплое место на час. Тесто должно увеличиться в объеме вдвое.
  3. Приготовьте начинку. Лук мелко порубите, смешайте с фаршем. Приправьте солью и перцем и хорошо вымесите. Влейте холодную воду и сок лимона, снова хорошо перемешайте.
  4. Подошедшее тесто еще раз вымесите и разделите на небольшие кусочки размером чуть больше грецкого ореха. На присыпанной мукой поверхности раскатайте несколько шариков в лепешки толщиной примерно 0,3 см.
  5. На середину каждой лепешки выложите фарш. Приподнимите края лепешки и защипите, оставляя отверстие наверху, как у ватрушки. Готовые беляши накройте полотенцем и приготовьте новые, пока не закончится тесто.

Как жарить беляши

В сковороде с высокими бортиками разогрейте растительное масло – влейте его столько, чтобы над поверхностью был примерно сантиметр масла. В разогретое масло выложите беляши отверстием вниз и жарьте до подрумянивания. Если беляши темнеют слишком быстро, убавьте нагрев. Переверните беляши и обжарьте с другой стороны, выложите на выстеленную бумажными полотенцами тарелку.

Напомним, ранее мы делились рецептом слоек с фаршем, сыром и зеленью. "Сегодня" также писали, как приготовить мясную запеканку из фарша.

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Источник: Сегодня
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