Рецепты пышных беляшей с мясной начинкой

Беляши как в столовой с фаршем

Беляши с мясом: рецепт на дрожжах Фото: Depositphotos

Беляши готовят из пресного или дрожжевого теста с фаршем либо мелко рубленым мясом. Отличие беляша от жареного пирожка – форма в виде лепешки и отверстие сверху.

Смотрите видео, как выбрать качественный фарш:

Традиционная начинка для беляшей – это мясной фарш, состоящий из баранины, курятины, или смеси свинины и говядины.

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Беляши с мясной начинкой

Время приготовления:

2 часа

Калорийность:

427 ккал на 100 г

Ингредиенты:

800 г смешанного фарша

2 луковицы

2 ст.л. лимонного сока

Соль, перец – по вкусу

1/2 стакана растительного масла

Для дрожжевого теста:

375 мл молока 2,5%

1 пачка сухих дрожжей

650 г муки

50-70 г сливочного масла

1 ч.л. соли

1 ч.л. сахара

Способ приготовления:

Для приготовления теста в большой миске разведите сухие дрожжи в теплом молоке вместе с сахаром. Добавьте немного муки и перемешайте — опара должна получиться консистенции сметаны. Накройте миску полотенцем и поставьте опару в теплое место подходить (можно поставить опару в духовку на самую низкую температуру). Когда опара увеличится в объеме и начнет пузыриться, добавьте в нее растопленное сливочное масло и соль. Всыпьте просеянную муку и замесите мягкое эластичное тесто. Снова накройте миску полотенцем и поставьте в теплое место на час. Тесто должно увеличиться в объеме вдвое. Приготовьте начинку. Лук мелко порубите, смешайте с фаршем. Приправьте солью и перцем и хорошо вымесите. Влейте холодную воду и сок лимона, снова хорошо перемешайте. Подошедшее тесто еще раз вымесите и разделите на небольшие кусочки размером чуть больше грецкого ореха. На присыпанной мукой поверхности раскатайте несколько шариков в лепешки толщиной примерно 0,3 см. На середину каждой лепешки выложите фарш. Приподнимите края лепешки и защипите, оставляя отверстие наверху, как у ватрушки. Готовые беляши накройте полотенцем и приготовьте новые, пока не закончится тесто.

Как жарить беляши

В сковороде с высокими бортиками разогрейте растительное масло – влейте его столько, чтобы над поверхностью был примерно сантиметр масла. В разогретое масло выложите беляши отверстием вниз и жарьте до подрумянивания. Если беляши темнеют слишком быстро, убавьте нагрев. Переверните беляши и обжарьте с другой стороны, выложите на выстеленную бумажными полотенцами тарелку.

Напомним, ранее мы делились рецептом слоек с фаршем, сыром и зеленью. "Сегодня" также писали, как приготовить мясную запеканку из фарша.

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