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Рецепты салатов на Пасху: ТОП-5 праздничных идей

Вкусные пасхальные салаты с фото

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:00
Пасхальный салат
Пасхальный салат
Фото: Depositphotos

Не знаете, какой вкусный салат можно приготовить на Пасху? Мы поделимся самыми оригинальными идеями. Эти салаты довольно просто готовятся, но получаются очень аппетитными.

Салат с яичными блинчиками и колбасой

Салат с яичными блинчиками
Салат с яичными блинчиками
Фото: Pinterest

Вкусный и свежий салат из вареной колбасы, горошка и огурцов с яичными блинчиками. Заправить его можно натуральным йогуртом или майонезом. А если вы не едите колбасу, добавьте отварную говядину или курятину.

Ингредиенты:

  • 250 г вареной колбасы или ветчины
  • 2 сырых яйца
  • 1 ст. л. растительного масла
  • 1 средний свежий огурец
  • 1 ст. л. картофельного или кукурузного крахмала
  • Соль
  • 1/2 стакана консервированного зеленого горошка или кукурузы
  • Свежая зелень – по вкусу
  • Натуральный несладкий йогурт или майонез

Рецепт приготовления:

  1. Взбить сырые яйца с маслом, крахмалом и небольшим количеством соли.
  2. Из полученной смеси приготовить два пышных блинчика на чугунной сковороде. Не нужно сильно зажаривать, блины должны получиться мягким.
  3. Остудить импровизированный омлет и нарезать его толстой соломкой. Несколько кусочков отложить для украшения блюда.
  4. Огурец очистить от плотной толстой кожуры и нарезать длинной соломкой.
  5. Таким же образом измельчить вареную колбасу.
  6. С горошка (для салата лучше всего выбирать мелкий и сладкий) слить рассол.
  7. Смешать все продукты в миске и высыпать к ним измельченную зелень.
  8. Теперь осталось заправить салат подсоленным натуральным йогуртом или майонезом.

Салат с мясом и овощами

Мясной салат с овощами
Мясной салат с овощами
Фото: freepik.com

Салат – невероятное поле для кулинарного творчества, но главное – это просто, вкусно и полезно. Мы расскажем, как приготовить весенний салат из свежих овощей, зелени и отварной говядины.

Ингредиенты:

  • Пучок салатной зелени
  • Говядина отварная нежирная – 200 г
  • Помидоры – 1-2 шт. 
  • Огурцы свежие – 2 г
  • Лук салатный – 100 г
  • Оливковое масло – для заправки
  • Зелень (петрушка, укроп) – по вкусу
  • Соль, молотый перец – по вкусу
  • Сок лимона – по вкусу

Рецепт приготовления:

  1. Салатные листья промыть и обсушить, порвать руками в миску.
  2. Отварное мясо нарезать соломкой или тонкими пластинками.
  3. Помидоры помыть и нарезать кубиками. Если используете томаты черри, разрежьте их пополам.
  4. Огурцы очистить от кожуры и нарезать кружочками или соломкой.
  5. Лук мелко нарубить или нарезать полукольцами.
  6. Все ингредиенты смешать, посолить, поперчить и заправить оливковым маслом. Перед подачей на стол сбрызнуть салат соком лимона и украсить зеленью.

Зеленый весенний салат

Зеленый салат с брокколи и черри
Зеленый салат с брокколи и черри
Фото: freepik.com

С наступлением весны стоит отказаться от тяжелых салатов с майонезными заправками. Здоровой альтернативой станут зеленые салаты – со свежими овощами, листовой зеленью и авокадо.

Ингредиенты:

  • 1 пучок листового салата
  • 200 г брокколи
  • 100 г брюссельской капусты
  • 100 г помидоров черри
  • 5 перепелиных яиц
  • 100 г феты
  • 1/2 авокадо
  • 1-2 ч.л. кунжута
  • 3 ст.л. оливкового масла
  • 1 ст.л. соевого соуса

Рецепт приготовления:

  1. Салатные листья помыть и обсушить, порвать руками в миску.
  2. Отварить и остудить брокколи (около 10 минут) и брюссельскую капусту (7-12 минут).
  3. Отварить перепелиные яйца (5 минут), остудить, почистить и разрезать пополам.
  4. Помидоры черри помыть и разрезать пополам.
  5. Авокадо очистить и нарезать тонкими пластинками.
  6. Фету нарезать кубиками.
  7. Соединить все ингредиенты, заправить их смесью масла и соевого соуса. Посыпать зернами кунжута.

Салат из кальмаров с крабовыми палочками, свежим огурцом и яйцом

Крабовый салат
Крабовый салат
Фото: Depositphotos

Еще один способ приготовить популярный крабовый салат – добавить в него отварные кольца кальмаров. Получится очень вкусно и необычно. 

Ингредиенты:

  • Крабовые палочки – 250 г
  • Кальмары – 2-3 тушки
  • Свежие огурцы – 1-2 шт.
  • Яйца – 3-4 шт.
  • Консервированная кукуруза – 1 банка
  • Майонез
  • Соль, перец

Рецепт приготовления:

  1. Тушки кальмаров ошпарить кипятком и дать постоять минуту. Затем счистить с тушек пленку и удалить роговую пластинку и внутренности, если это не было сделано предварительно производителем.
  2. Яйца отварить вкрутую и мелко нарезать. Огурцы, крабовые палочки и остывшие тушки кальмаров нарезать мелкими кубиками.
  3. Смешать все ингредиенты, включая кукурузу, в салатнике. Заправить майонезом, посолить и поперчить.
  4. Дать салату с кальмарами, кукурузой и крабовыми палочками остыть в холодильнике, после чего подавать к столу.

Яичный салат с сельдереем

Яичный салат по рецепту Григория Германа
Яичный салат по рецепту Григория Германа
Фото: facebook.com/germancooks

Яичный салат с сельдереем, маринованным луком, пореем и вяленым томатом на удивление свеж

Ингредиенты:

  • Яйца – 3 шт.
  • Сельдерей черешковый – 3 шт.
  • Лук-порей – 1 шт.
  • Вяленые томаты – 4 шт. 
  • Маринованный лук – 50 г
  • Домашний майонез – по вкусу

Рецепт приготовления:

  1. Яйца отварить вкрутую, остудить и почистить.
  2. Произвольно нарезать яйца, черешковый сельдерей, лук-порей (только зеленую часть), вяленые томаты и маринованный лук.
  3. Перемешать все ингредиенты в салатнице и заправить майонезом.

Напомним, ранее мы делились рецептами пасхальных салатов с курицей. "Сегодня" также делились рецептом запеченной индейки на Пасху под медовой глазурью

Смотрите видео, как приготовить салат Кобб:

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Источник: Сегодня
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