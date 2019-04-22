Рецепты салатов на Пасху: ТОП-5 праздничных идей
Вкусные пасхальные салаты с фото
Не знаете, какой вкусный салат можно приготовить на Пасху? Мы поделимся самыми оригинальными идеями. Эти салаты довольно просто готовятся, но получаются очень аппетитными.
Салат с яичными блинчиками и колбасой
Вкусный и свежий салат из вареной колбасы, горошка и огурцов с яичными блинчиками. Заправить его можно натуральным йогуртом или майонезом. А если вы не едите колбасу, добавьте отварную говядину или курятину.
Ингредиенты:
- 250 г вареной колбасы или ветчины
- 2 сырых яйца
- 1 ст. л. растительного масла
- 1 средний свежий огурец
- 1 ст. л. картофельного или кукурузного крахмала
- Соль
- 1/2 стакана консервированного зеленого горошка или кукурузы
- Свежая зелень – по вкусу
- Натуральный несладкий йогурт или майонез
Рецепт приготовления:
- Взбить сырые яйца с маслом, крахмалом и небольшим количеством соли.
- Из полученной смеси приготовить два пышных блинчика на чугунной сковороде. Не нужно сильно зажаривать, блины должны получиться мягким.
- Остудить импровизированный омлет и нарезать его толстой соломкой. Несколько кусочков отложить для украшения блюда.
- Огурец очистить от плотной толстой кожуры и нарезать длинной соломкой.
- Таким же образом измельчить вареную колбасу.
- С горошка (для салата лучше всего выбирать мелкий и сладкий) слить рассол.
- Смешать все продукты в миске и высыпать к ним измельченную зелень.
- Теперь осталось заправить салат подсоленным натуральным йогуртом или майонезом.
Салат с мясом и овощами
Салат – невероятное поле для кулинарного творчества, но главное – это просто, вкусно и полезно. Мы расскажем, как приготовить весенний салат из свежих овощей, зелени и отварной говядины.
Ингредиенты:
- Пучок салатной зелени
- Говядина отварная нежирная – 200 г
- Помидоры – 1-2 шт.
- Огурцы свежие – 2 г
- Лук салатный – 100 г
- Оливковое масло – для заправки
- Зелень (петрушка, укроп) – по вкусу
- Соль, молотый перец – по вкусу
- Сок лимона – по вкусу
Рецепт приготовления:
- Салатные листья промыть и обсушить, порвать руками в миску.
- Отварное мясо нарезать соломкой или тонкими пластинками.
- Помидоры помыть и нарезать кубиками. Если используете томаты черри, разрежьте их пополам.
- Огурцы очистить от кожуры и нарезать кружочками или соломкой.
- Лук мелко нарубить или нарезать полукольцами.
- Все ингредиенты смешать, посолить, поперчить и заправить оливковым маслом. Перед подачей на стол сбрызнуть салат соком лимона и украсить зеленью.
Зеленый весенний салат
С наступлением весны стоит отказаться от тяжелых салатов с майонезными заправками. Здоровой альтернативой станут зеленые салаты – со свежими овощами, листовой зеленью и авокадо.
Ингредиенты:
- 1 пучок листового салата
- 200 г брокколи
- 100 г брюссельской капусты
- 100 г помидоров черри
- 5 перепелиных яиц
- 100 г феты
- 1/2 авокадо
- 1-2 ч.л. кунжута
- 3 ст.л. оливкового масла
- 1 ст.л. соевого соуса
Рецепт приготовления:
- Салатные листья помыть и обсушить, порвать руками в миску.
- Отварить и остудить брокколи (около 10 минут) и брюссельскую капусту (7-12 минут).
- Отварить перепелиные яйца (5 минут), остудить, почистить и разрезать пополам.
- Помидоры черри помыть и разрезать пополам.
- Авокадо очистить и нарезать тонкими пластинками.
- Фету нарезать кубиками.
- Соединить все ингредиенты, заправить их смесью масла и соевого соуса. Посыпать зернами кунжута.
Салат из кальмаров с крабовыми палочками, свежим огурцом и яйцом
Еще один способ приготовить популярный крабовый салат – добавить в него отварные кольца кальмаров. Получится очень вкусно и необычно.
Ингредиенты:
- Крабовые палочки – 250 г
- Кальмары – 2-3 тушки
- Свежие огурцы – 1-2 шт.
- Яйца – 3-4 шт.
- Консервированная кукуруза – 1 банка
- Майонез
- Соль, перец
Рецепт приготовления:
- Тушки кальмаров ошпарить кипятком и дать постоять минуту. Затем счистить с тушек пленку и удалить роговую пластинку и внутренности, если это не было сделано предварительно производителем.
- Яйца отварить вкрутую и мелко нарезать. Огурцы, крабовые палочки и остывшие тушки кальмаров нарезать мелкими кубиками.
- Смешать все ингредиенты, включая кукурузу, в салатнике. Заправить майонезом, посолить и поперчить.
- Дать салату с кальмарами, кукурузой и крабовыми палочками остыть в холодильнике, после чего подавать к столу.
Яичный салат с сельдереем
Яичный салат с сельдереем, маринованным луком, пореем и вяленым томатом на удивление свеж
Ингредиенты:
- Яйца – 3 шт.
- Сельдерей черешковый – 3 шт.
- Лук-порей – 1 шт.
- Вяленые томаты – 4 шт.
- Маринованный лук – 50 г
- Домашний майонез – по вкусу
Рецепт приготовления:
- Яйца отварить вкрутую, остудить и почистить.
- Произвольно нарезать яйца, черешковый сельдерей, лук-порей (только зеленую часть), вяленые томаты и маринованный лук.
- Перемешать все ингредиенты в салатнице и заправить майонезом.
Напомним, ранее мы делились рецептами пасхальных салатов с курицей. "Сегодня" также делились рецептом запеченной индейки на Пасху под медовой глазурью.
Смотрите видео, как приготовить салат Кобб:
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram