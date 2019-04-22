Рецепты салатов на Пасху: ТОП-5 праздничных идей

Вкусные пасхальные салаты с фото

Пасхальный салат Фото: Depositphotos

Не знаете, какой вкусный салат можно приготовить на Пасху? Мы поделимся самыми оригинальными идеями. Эти салаты довольно просто готовятся, но получаются очень аппетитными.

Салат с яичными блинчиками и колбасой

Салат с яичными блинчиками Фото: Pinterest

Вкусный и свежий салат из вареной колбасы, горошка и огурцов с яичными блинчиками. Заправить его можно натуральным йогуртом или майонезом. А если вы не едите колбасу, добавьте отварную говядину или курятину.

Ингредиенты:

250 г вареной колбасы или ветчины

2 сырых яйца

1 ст. л. растительного масла

1 средний свежий огурец

1 ст. л. картофельного или кукурузного крахмала

Соль

1/2 стакана консервированного зеленого горошка или кукурузы

Свежая зелень – по вкусу

Натуральный несладкий йогурт или майонез

Рецепт приготовления:

Взбить сырые яйца с маслом, крахмалом и небольшим количеством соли. Из полученной смеси приготовить два пышных блинчика на чугунной сковороде. Не нужно сильно зажаривать, блины должны получиться мягким. Остудить импровизированный омлет и нарезать его толстой соломкой. Несколько кусочков отложить для украшения блюда. Огурец очистить от плотной толстой кожуры и нарезать длинной соломкой. Таким же образом измельчить вареную колбасу. С горошка (для салата лучше всего выбирать мелкий и сладкий) слить рассол. Смешать все продукты в миске и высыпать к ним измельченную зелень. Теперь осталось заправить салат подсоленным натуральным йогуртом или майонезом.

Салат с мясом и овощами

Мясной салат с овощами Фото: freepik.com

Салат – невероятное поле для кулинарного творчества, но главное – это просто, вкусно и полезно. Мы расскажем, как приготовить весенний салат из свежих овощей, зелени и отварной говядины.

Ингредиенты:

Пучок салатной зелени

Говядина отварная нежирная – 200 г

Помидоры – 1-2 шт.

Огурцы свежие – 2 г

Лук салатный – 100 г

Оливковое масло – для заправки

Зелень (петрушка, укроп) – по вкусу

Соль, молотый перец – по вкусу

Сок лимона – по вкусу

Рецепт приготовления:

Салатные листья промыть и обсушить, порвать руками в миску. Отварное мясо нарезать соломкой или тонкими пластинками. Помидоры помыть и нарезать кубиками. Если используете томаты черри, разрежьте их пополам. Огурцы очистить от кожуры и нарезать кружочками или соломкой. Лук мелко нарубить или нарезать полукольцами. Все ингредиенты смешать, посолить, поперчить и заправить оливковым маслом. Перед подачей на стол сбрызнуть салат соком лимона и украсить зеленью.

Зеленый весенний салат

Зеленый салат с брокколи и черри Фото: freepik.com

С наступлением весны стоит отказаться от тяжелых салатов с майонезными заправками. Здоровой альтернативой станут зеленые салаты – со свежими овощами, листовой зеленью и авокадо.

Ингредиенты:

1 пучок листового салата

200 г брокколи

100 г брюссельской капусты

100 г помидоров черри

5 перепелиных яиц

100 г феты

1/2 авокадо

1-2 ч.л. кунжута

3 ст.л. оливкового масла

1 ст.л. соевого соуса

Рецепт приготовления:

Салатные листья помыть и обсушить, порвать руками в миску. Отварить и остудить брокколи (около 10 минут) и брюссельскую капусту (7-12 минут). Отварить перепелиные яйца (5 минут), остудить, почистить и разрезать пополам. Помидоры черри помыть и разрезать пополам. Авокадо очистить и нарезать тонкими пластинками. Фету нарезать кубиками. Соединить все ингредиенты, заправить их смесью масла и соевого соуса. Посыпать зернами кунжута.

Салат из кальмаров с крабовыми палочками, свежим огурцом и яйцом

Крабовый салат Фото: Depositphotos

Еще один способ приготовить популярный крабовый салат – добавить в него отварные кольца кальмаров. Получится очень вкусно и необычно.

Ингредиенты:

Крабовые палочки – 250 г

Кальмары – 2-3 тушки

Свежие огурцы – 1-2 шт.

Яйца – 3-4 шт.

Консервированная кукуруза – 1 банка

Майонез

Соль, перец

Рецепт приготовления:

Тушки кальмаров ошпарить кипятком и дать постоять минуту. Затем счистить с тушек пленку и удалить роговую пластинку и внутренности, если это не было сделано предварительно производителем. Яйца отварить вкрутую и мелко нарезать. Огурцы, крабовые палочки и остывшие тушки кальмаров нарезать мелкими кубиками. Смешать все ингредиенты, включая кукурузу, в салатнике. Заправить майонезом, посолить и поперчить. Дать салату с кальмарами, кукурузой и крабовыми палочками остыть в холодильнике, после чего подавать к столу.

Яичный салат с сельдереем

Яичный салат по рецепту Григория Германа Фото: facebook.com/germancooks

Яичный салат с сельдереем, маринованным луком, пореем и вяленым томатом на удивление свеж

Ингредиенты:

Яйца – 3 шт.

Сельдерей черешковый – 3 шт.

Лук-порей – 1 шт.

Вяленые томаты – 4 шт.

Маринованный лук – 50 г

Домашний майонез – по вкусу

Рецепт приготовления:

Яйца отварить вкрутую, остудить и почистить. Произвольно нарезать яйца, черешковый сельдерей, лук-порей (только зеленую часть), вяленые томаты и маринованный лук. Перемешать все ингредиенты в салатнице и заправить майонезом.

Напомним, ранее мы делились рецептами пасхальных салатов с курицей. "Сегодня" также делились рецептом запеченной индейки на Пасху под медовой глазурью.

Смотрите видео, как приготовить салат Кобб:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram