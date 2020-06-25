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Ресторанный комплекс Queen с летней террасой на берегу Днепра

Весной прошлого года в столице открылся уникальный и первый в своем формате ресторанный комплекс Queen, общей площадью 4200 квадратных метров

Рестораны Киева приняли в свои ряды новое заведение премиум-сегмента, уже заслужившее безупречную репутацию и постоянных клиентов. В Queen главный акцент на вкусной еде и атмосферном отдыхе. Их гармоничное соединение и есть новый формат досуга.

Изюминка ресторанного комплекса – видовая терраса, откуда открывается потрясающая панорама Днепра. В новых условиях жизни, которые диктует все еще бушующая в Украине вирусная пандемия, рестораны с террасой стали единственным спасением для тех, кто желает насладиться изысканными блюдами, приготовленными вне дома. Безусловно, в домашней кухне есть своя прелесть, но разве можно сравнить это с удовольствием от блюд, с любовью приготовленных для тебя лучшими поварами страны. А трапеза на свежем воздухе, на уютной летней террасе с озеленением и видом на прекрасный пейзаж – еще лучше!

Queen позаботился о здоровье и безопасности клиентов: на входе предусмотрена дезинфицирующая рамка, весь персонал соблюдает санитарные нормы, а сами гости всегда могут воспользоваться антисептиками. Смело приходите и наслаждайтесь вкусной едой и напитками!

Авторское меню террасы превзойдет ожидания даже самых требовательных гурманов. Самые свежие и экологически чистые продукты преображаются в умелых руках опытных кулинаров. Японская и украинская кухни, средиземноморские деликатесы, изысканные десерты и многое другое. В меню большой выбор блюд из морепродуктов.

Меню террасы ресторана Queen в Киеве удовлетворит любые запросы. Здесь вам предложат не только традиционные блюда различных кухонь, но и бургеры из растительного мяса, ничем не уступающие обычным, и авторские коктейли, приготовленные в инновационной лаборатории. Персонал старается, чтобы вы ушли сытыми и довольными, и еще не раз вернулись сюда за новыми кулинарными впечатлениями.

Queen ресторанный комплекс в Киеве, где винная карта может похвастаться изобилием и разнообразием: игристые, белые, розовые, красные вина. Итальянские, испанские, французские, немецкие, грузинские, из США, Австралии, Новой Зеландии и ЮАР. Впечатляюще, правда? Сомелье — приветливые и доброжелательные, влюбленные в жизнь в целом и вино в частности — отлично разбираются в том, какой напиток гармонично сочетается с теми или иными блюдами.

Шоу-программа здесь всегда на высоком уровне. Терраса оборудована акробатическими подвесами и бассейном под прозрачным стеклом — для более эффектных и запоминающихся постановок.

Киевский ресторан Queen с летней террасой по достоинству оценят те, кто любит проводить время в комфортной и приятной атмосфере.

Записывайте или запоминайте адрес Queen — Киев, ул. Набережное шоссе, 25.

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