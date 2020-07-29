Рисовая лапша в азиатском стиле: рецепт от Татьяны Литвиновой

Готовим рисовую лапшу с кальмарами и овощами

Рисовая лапша с овощами и морепродуктами от кулинарного эксперта Татьяны Литвиновой – вкусный, сбалансированный и легкий ужин. Рецептом она поделилась в своем Instagram.

"Вы сможете приготовить это блюдо при любых обстоятельствах, потому что нужны нож, досочка, большая сковорода, желание и немного любви", – считает Татьяна Литвинова.

Рисовая лапша в азиатском стиле

Фото: facebook.com/litvinovachef

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

100 г рисовой лапши (в сухом виде)

200 г кальмаров

100 г сладкого перца

100 г моркови

100 г красного сладкого лука

3-4 зубчика чеснока (раздавить)

1 стручок лемонграсса (опционально)

1/2 шт. лайма (сок и цедра)

20 мл растительного масла (желательно кунжутного)

1/2 стручка острого перца

2 пера зеленого лука

1 ч.л. кунжута

2-3 ст.л. устричного или соевого соуса

1 ст.л. рыбного соуса

3-4 соцветия кинзы (только листья)

Способ приготовления:

Рисовую лапшу замочите в воде на 15-20 минут. Лук, морковь и острый перец нарежьте тонкой соломкой. Возьмите самую большую сковороду, а лучше вок, и нагрейте масло с чесноком, лемонграссом и острым перцем, добавьте кальмары и обжаривайте 5 минут. Добавьте все овощи и, помешивая, готовьте 2-3 минуты на большом огне. Добавьте соусы и цедру лайма, перемешайте и готовьте еще 5 минут. Отожмите рисовую лапшу и вмешайте на большом огне к овощам, выключите плиту и дайте постоять 2-3 минуты. Тем временем нарежьте зеленый лук и кинзу. Выкладывая на тарелки, украсьте зеленью и кунжутом.

Полезный совет

Вместо кальмаров подойдет говядина, свинина, курица, индейка, креветки, осьминоги.

Смотрите видео, что продается в магазинах вместо рисовой лапши:

Напомним, ранее мы писали, как приготовить паэлью с морепродуктами и зеленым горошком, а также рассказывали, как правильно чистить кальмары.

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