Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Рисовая лапша в азиатском стиле: рецепт от Татьяны Литвиновой

Сегодня, 18:12

Готовим рисовую лапшу с кальмарами и овощами

Рисовая лапша с овощами и морепродуктами от кулинарного эксперта Татьяны Литвиновой – вкусный, сбалансированный и легкий ужин. Рецептом она поделилась в своем Instagram.

"Вы сможете приготовить это блюдо при любых обстоятельствах, потому что нужны нож, досочка, большая сковорода, желание и немного любви", – считает Татьяна Литвинова.

Рисовая лапша в азиатском стиле

Фото: facebook.com/litvinovachef

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 100 г рисовой лапши (в сухом виде)
  • 200 г кальмаров
  • 100 г сладкого перца
  • 100 г моркови
  • 100 г красного сладкого лука
  • 3-4 зубчика чеснока (раздавить)
  • 1 стручок лемонграсса (опционально)
  • 1/2 шт. лайма (сок и цедра)
  • 20 мл растительного масла (желательно кунжутного)
  • 1/2 стручка острого перца
  • 2 пера зеленого лука
  • 1 ч.л. кунжута
  • 2-3 ст.л. устричного или соевого соуса
  • 1 ст.л. рыбного соуса
  • 3-4 соцветия кинзы (только листья)

Читайте также:
Лапша со свининой и овощами по-китайски: рецепт дня

Способ приготовления:

  1. Рисовую лапшу замочите в воде на 15-20 минут.
  2. Лук, морковь и острый перец нарежьте тонкой соломкой.
  3. Возьмите самую большую сковороду, а лучше вок, и нагрейте масло с чесноком, лемонграссом и острым перцем, добавьте кальмары и обжаривайте 5 минут.
  4. Добавьте все овощи и, помешивая, готовьте 2-3 минуты на большом огне. Добавьте соусы и цедру лайма, перемешайте и готовьте еще 5 минут.
  5. Отожмите рисовую лапшу и вмешайте на большом огне к овощам, выключите плиту и дайте постоять 2-3 минуты.
  6. Тем временем нарежьте зеленый лук и кинзу.
  7. Выкладывая на тарелки, украсьте зеленью и кунжутом.

Полезный совет

Вместо кальмаров подойдет говядина, свинина, курица, индейка, креветки, осьминоги.

Смотрите видео, что продается в магазинах вместо рисовой лапши:

Напомним, ранее мы писали, как приготовить паэлью с морепродуктами и зеленым горошком, а также рассказывали, как правильно чистить кальмары.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Как сделать вегетарианскую окрошку на квасе Маринованный перец с медом на зиму: рецепт необычной заготовки Как сварить суп лобио с овощами и зеленью Салат из авокадо и овощей: рецепт с видео от актрисы Людмилы Ардельян
лапша рецепт кальмары Татьяна Литвинова
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

54-летний Резников женился на ведущей канала ICTV
54-летний Резников женился на ведущей канала ICTV
Астрологи назвали самые крепкие пары по знакам Зодиака
Астрологи назвали самые крепкие пары по знакам Зодиака
Внучка Софії Ротару показала свій розкішний відпочинок
Внучка Софії Ротару показала свій розкішний відпочинок
Без упереджень. Які знаки зодіаку найлегше погоджуються на інтим
Без упереджень. Які знаки зодіаку найлегше погоджуються на інтим

Популярные статьи

Сегодня, 17:13Events

Ильин день-2020: почему нельзя купаться, запреты и обряды

Сегодня, 12:55Fun

Реакция матери на беременность дочери-школьницы стала хитом в Сети: видео

Вчера, 12:08Fun

Кто счастливее – одинокие люди или те, кто в паре: неожиданный вывод ученых

Вчера, 11:00Шоу-бизнес

Джамала показала фото из отпуска в Турции и пожаловалась на материнство

Вчера, 09:45Events

Именины Владимира 28 июля: поздравления с Днем ангела в картинках, стихах и прозе

Вчера, 08:05Events

День крещения Киевской Руси – Украины-2020: красивые поздравления, открытки и картинки с праздником 28 июля

Вчера, 07:35Events

День ангела Владимира: эффектные открытки, картинки, поздравления и стихи с именинами

Вчера, 07:02Психология

Пять знаков зодиака с очень сложным характером

Вчера, 05:55Fun

Бабуины с ножами и пилами окружили посетителей парка: невероятные фото

27 июляШоу-бизнес

Лолита Милявская сильно похудела: врач назвал неожиданную причину

27 июляШоу-бизнес

"Вывез семью на Мальдивы": Сергей Притула отправился на отдых с родными

27 июляEvents

Ильин день-2020: дата, история и традиции

27 июляFun

Очень узкий "дом-автобус" продают за 24 миллионов гривен: фото здания

27 июляЭксклюзив

Владимир Остапчук и Кристина Горняк раскрыли детали отдыха в Турции во время пандемии

27 июляFun

Кошки перевели раненую собаку через дорогу: невероятное видео

27 июляТехно

На Марсе зафиксировано странное движение огромного объекта: фото

Новости партнеров

Українські спортсменки на карантині зняли купальники заради відео
Українські спортсменки на карантині зняли купальники заради відео
Чрезвычайная жара. Как уберечься и облегчить свое состояние 
Чрезвычайная жара. Как уберечься и облегчить свое состояние 
Дмитрий Комаров с красавицей-женой появился на красной дорожке
Дмитрий Комаров с красавицей-женой появился на красной дорожке
Выступать до Магомаева было сложно, после него – бесмысленно
Выступать до Магомаева было сложно, после него – бесмысленно
Зараженная КВИ Ивлеева раскрыла подробности своего лечения
Зараженная КВИ Ивлеева раскрыла подробности своего лечения
Топ найвідвертіших образів Ані Лорак
Топ найвідвертіших образів Ані Лорак
Перемагаємо фітофтору на помідорах домашніми засобами
Перемагаємо фітофтору на помідорах домашніми засобами
"Не даси і 18-ти!": Брежнєва захопила Instagram молодим виглядом
"Не даси і 18-ти!": Брежнєва захопила Instagram молодим виглядом

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять