Рисовая лапша в азиатском стиле: рецепт от Татьяны Литвиновой
Готовим рисовую лапшу с кальмарами и овощами
Рисовая лапша с овощами и морепродуктами от кулинарного эксперта Татьяны Литвиновой – вкусный, сбалансированный и легкий ужин. Рецептом она поделилась в своем Instagram.
"Вы сможете приготовить это блюдо при любых обстоятельствах, потому что нужны нож, досочка, большая сковорода, желание и немного любви", – считает Татьяна Литвинова.
Рисовая лапша в азиатском стиле
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 100 г рисовой лапши (в сухом виде)
- 200 г кальмаров
- 100 г сладкого перца
- 100 г моркови
- 100 г красного сладкого лука
- 3-4 зубчика чеснока (раздавить)
- 1 стручок лемонграсса (опционально)
- 1/2 шт. лайма (сок и цедра)
- 20 мл растительного масла (желательно кунжутного)
- 1/2 стручка острого перца
- 2 пера зеленого лука
- 1 ч.л. кунжута
- 2-3 ст.л. устричного или соевого соуса
- 1 ст.л. рыбного соуса
- 3-4 соцветия кинзы (только листья)
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Способ приготовления:
- Рисовую лапшу замочите в воде на 15-20 минут.
- Лук, морковь и острый перец нарежьте тонкой соломкой.
- Возьмите самую большую сковороду, а лучше вок, и нагрейте масло с чесноком, лемонграссом и острым перцем, добавьте кальмары и обжаривайте 5 минут.
- Добавьте все овощи и, помешивая, готовьте 2-3 минуты на большом огне. Добавьте соусы и цедру лайма, перемешайте и готовьте еще 5 минут.
- Отожмите рисовую лапшу и вмешайте на большом огне к овощам, выключите плиту и дайте постоять 2-3 минуты.
- Тем временем нарежьте зеленый лук и кинзу.
- Выкладывая на тарелки, украсьте зеленью и кунжутом.
Полезный совет
Вместо кальмаров подойдет говядина, свинина, курица, индейка, креветки, осьминоги.
Смотрите видео, что продается в магазинах вместо рисовой лапши:
Напомним, ранее мы писали, как приготовить паэлью с морепродуктами и зеленым горошком, а также рассказывали, как правильно чистить кальмары.
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