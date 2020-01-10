Ризотто с белыми грибами и шпинатом: рецепт дня

Рецепт итальянского блюда из риса

Грибное ризотто со шпинатом Фото: Depositphotos

Белые грибы превосходно сочетаются с картофелем, пастой, гречкой и рисом. Мы советуем приготовить настоящее итальянское ризотто с белыми грибами и шпинатом – это очень ароматное и вкусное блюдо.

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Ризотто с белыми грибами и шпинатом

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

118 ккал на 100 г

Ингредиенты:

400 г белых грибов

300 г риса арборио или карнароли

1 луковица

1 пучок шпината

1 зубчик чеснока

1 л бульона

150 мл белого сухого вина

3 ст.л. тертого пармезана

2 ст.л. сливочного масла

Щепотка соли

Способ приготовления:

Замороженные белые грибы приготовьте по инструкции на упаковке, затем нарежьте на кусочки. Лук очистите и мелко порубите. У шпината удалите стебли, листья мелко нарежьте и бланшируйте 2 минуты в горячей воде, откиньте на дуршлаг. В глубокой сковороде разогрейте 1 ст. ложку сливочного масла на среднем огне и обжарьте раздавленный зубчик чеснока 1 минуту, удалите его. Выложите на сковороду лук и жарьте 3 минуты до прозрачности, не допуская пригорания. Добавьте грибы, посолите, жарьте 2 минуты. Рис выложите к грибам, перемешайте и готовьте 3 минуты. Влейте вино и дайте ему выпариться почти полностью. Подогрейте бульон и порциями (по 1 половнику) добавляйте в рис, давая впитаться, постоянно помешивая. Варите так рис 20 минут на медленном огне, помешивая. В готовый рис добавьте бланшированный шпинат, сливочное масло и тертый сыр, перемешайте, готовьте 1 минуту и выключите огонь.

Как подавать ризотто

Сразу же разложите готовое ризотто по тарелкам. По желанию посыпьте тертым пармезаном.

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