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Ризотто с белыми грибами и шпинатом: рецепт дня

Рецепт итальянского блюда из риса

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:16
Грибное ризотто со шпинатом
Грибное ризотто со шпинатом
Фото: Depositphotos

Белые грибы превосходно сочетаются с картофелем, пастой, гречкой и рисом. Мы советуем приготовить настоящее итальянское ризотто с белыми грибами и шпинатом – это очень ароматное и вкусное блюдо.

Смотрите видео, как приготовить испанскую паэлью:

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Ризотто с белыми грибами и шпинатом

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 118 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 400 г белых грибов
  • 300 г риса арборио или карнароли
  • 1 луковица
  • 1 пучок шпината
  • 1 зубчик чеснока
  • 1 л бульона
  • 150 мл белого сухого вина
  • 3 ст.л. тертого пармезана
  • 2 ст.л. сливочного масла
  • Щепотка соли

Способ приготовления:

  1. Замороженные белые грибы приготовьте по инструкции на упаковке, затем нарежьте на кусочки.
  2. Лук очистите и мелко порубите. У шпината удалите стебли, листья мелко нарежьте и бланшируйте 2 минуты в горячей воде, откиньте на дуршлаг.
  3. В глубокой сковороде разогрейте 1 ст. ложку сливочного масла на среднем огне и обжарьте раздавленный зубчик чеснока 1 минуту, удалите его.
  4. Выложите на сковороду лук и жарьте 3 минуты до прозрачности, не допуская пригорания. Добавьте грибы, посолите, жарьте 2 минуты.
  5. Рис выложите к грибам, перемешайте и готовьте 3 минуты. Влейте вино и дайте ему выпариться почти полностью.
  6. Подогрейте бульон и порциями (по 1 половнику) добавляйте в рис, давая впитаться, постоянно помешивая. Варите так рис 20 минут на медленном огне, помешивая.
  7. В готовый рис добавьте бланшированный шпинат, сливочное масло и тертый сыр, перемешайте, готовьте 1 минуту и выключите огонь.

Как подавать ризотто

Сразу же разложите готовое ризотто по тарелкам. По желанию посыпьте тертым пармезаном.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить ризотто с морепродуктами и чернилами каракатицы. "Сегодня" также делились рецептом ризотто с лисичками от Татьяны Литвиновой.

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Источник: Сегодня
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