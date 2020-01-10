Ризотто с белыми грибами и шпинатом: рецепт дня
Рецепт итальянского блюда из риса
Белые грибы превосходно сочетаются с картофелем, пастой, гречкой и рисом. Мы советуем приготовить настоящее итальянское ризотто с белыми грибами и шпинатом – это очень ароматное и вкусное блюдо.
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Ризотто с белыми грибами и шпинатом
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 118 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 400 г белых грибов
- 300 г риса арборио или карнароли
- 1 луковица
- 1 пучок шпината
- 1 зубчик чеснока
- 1 л бульона
- 150 мл белого сухого вина
- 3 ст.л. тертого пармезана
- 2 ст.л. сливочного масла
- Щепотка соли
Способ приготовления:
- Замороженные белые грибы приготовьте по инструкции на упаковке, затем нарежьте на кусочки.
- Лук очистите и мелко порубите. У шпината удалите стебли, листья мелко нарежьте и бланшируйте 2 минуты в горячей воде, откиньте на дуршлаг.
- В глубокой сковороде разогрейте 1 ст. ложку сливочного масла на среднем огне и обжарьте раздавленный зубчик чеснока 1 минуту, удалите его.
- Выложите на сковороду лук и жарьте 3 минуты до прозрачности, не допуская пригорания. Добавьте грибы, посолите, жарьте 2 минуты.
- Рис выложите к грибам, перемешайте и готовьте 3 минуты. Влейте вино и дайте ему выпариться почти полностью.
- Подогрейте бульон и порциями (по 1 половнику) добавляйте в рис, давая впитаться, постоянно помешивая. Варите так рис 20 минут на медленном огне, помешивая.
- В готовый рис добавьте бланшированный шпинат, сливочное масло и тертый сыр, перемешайте, готовьте 1 минуту и выключите огонь.
Как подавать ризотто
Сразу же разложите готовое ризотто по тарелкам. По желанию посыпьте тертым пармезаном.
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Источник: Сегодня