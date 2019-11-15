Рождественский пост 2019-2020: ТОП-5 рецептов салатов из овощей
Рецепты вкусных постных салатов с фото
Рождественский пост 2019-2020 пройдет с 28 ноября по 6 января. В течение этого периода церковный устав запрещает употреблять продукты животного происхождения. При этом можно есть крупы, бобовые, овощи и фрукты, а в некоторые дни – рыбу.
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Простые салаты из свежих овощей вы найдете в нашей подборке. Они помогут разнообразить ваш постный рацион.
Постный салат из апельсинов, моркови и кукурузы
Время приготовления:
- 15 минут
Ингредиенты:
- 1/2 банки консервированной кукурузы
- 1 сладкий апельсин
- 2 средних моркови
- 1 ст. л. измельченных грецких орехов
- 1 веточка мяты
- 1 ч. л. меда
- 3 ст. л. оливкового масла
- 1/2 ч. л. молотой паприки
- 1/2 ч. л. молотого кумина
- 1 ч. л. куркумы
- 1 ч. л. тертой лимонной цедры
- Сок половины лимона
- Сок половины апельсина
- 1 веточка базилика
Способ приготовления:
- Подготовленную морковь натрите на крупной терке. Очищенные дольки апельсина нарежьте кусочками. Сложите в салатник.
- Добавьте кукурузу, измельченный грецкий орех, кумин, куркуму, паприку, цедру лимона, листья мяты, мелко нарезанные. Перемешайте.
- Подготовьте заправку: мед, оливковое масло, сок апельсина, сок лимона, листья базилика, порубленные мелко, все тщательно перемешайте.
- Заправьте салат и сразу же подавайте.
Постный салат из пекинской капусты
Время приготовления:
- 20 минут
Ингредиенты:
- 1 кг пекинской капусты
- 450 г огурцов
- 150 г моркови
- Несколько веточек укропа
- Несколько веточек петрушки
- Несколько стеблей зеленого лука
- Соль – по вкусу
- Оливковое масло
Способ приготовления:
- Пекинскую капусту помойте и тонко нашинкуйте, убрав толстые белые листья.
- Огурцы помойте, по желанию очистите и нарежьте тонкими кружочками.
- Очищенную морковь натрите на крупной терке.
- Зелень помойте, обсушите и мелко порубите ножом.
- Все подготовленные продукты соедините в салатнике. Посолите и заправьте оливковым маслом.
- Осторожно перемешайте и дайте остыть в холодильнике.
Постный салат с хурмой и авокадо
Время приготовления:
- 20 минут
Ингредиенты:
- 1 хурма
- 1 авокадо
- 200 г помидорок черри
- сок половины лайма
- 150 г салатных листьев или шпината
- 1 красная луковица
- 50 мл масла грецкого ореха
- 30 мл белого винного уксуса
- Соль, перец
Способ приготовления:
- Хурму очистить и нарезать.
- Авокадо очистить и удалить косточку. Мякоть нарезать и сбрызнуть соком лайма (это нужно, чтобы она не потемнела).
- Лук очистить и измельчить. Помидоры черри разрезать пополам.
- Зелень хорошо промыть, обсушить и порвать руками.
- Приготовить заправку: масло и уксус взбить в миске, приправить по вкусу.
- В салатнице смешать зелень, авокадо и помидоры.
- Добавить хурму и аккуратно перемешать.
- Полить заправкой и дать постоять 20-30 минут перед подачей.
Постный салат из нута и пряной цветной капусты от Юлии Высоцкой
Время приготовления:
- 1.5 часа
Ингредиенты:
- Нут – 300 г
- Капуста цветная – 1/3 кочана
- Картофель молодой – 7 шт.
- Помидоры – 1 шт.
- Лук-шалот – 1 шт.
- Лайм – 1/2 шт.
- Кинза свежая – 3 веточки
- Оливковое масло – 2 ст. л.
- Карри паста – 1 ст. л.
- Уксус – 1 ч. л.
- Куркума – 1 щепотка
- Соль морская – 1 щепотка
Для заправки:
- Небольшой корень имбиря – 1 шт.
- Йогурт жирный – 3 ст. л.
- Оливковое масло Extra Virgin – 2 ст. л.
- Тамариндовый соус – 1 ч. л.
- Куркума – 1 щепотка
Способ приготовления:
- Нут отварить согласно инструкции на упаковке.
- Из половинки лайма выжать 2‒3 ст. ложки сока.
- Цветную капусту разобрать на небольшие соцветия и, срезав грубые стебли, выложить в глубокую посуду.
- Добавить пасту карри и щепотку куркумы, сбрызнуть соком лайма и оливковым маслом и все перемешать.
- Заправленную капусту выложить в небольшой противень и запекать под разогретым грилем 5 минут.
- Шалот почистить, нарезать тонкими кольцами, выложить в глубокую посуду, сбрызнуть уксусом и дать замариноваться.
- Помидор нарезать небольшими дольками.
- Картофель, не очищая, отварить и разрезать на 4 части.
- К замаринованному луку добавить помидор, нут, картофель, запеченную цветную капусту и все перемешать.
- Корень имбиря почистить и натереть на мелкой терке.
- Приготовить заправку: йогурт соединить с натертым имбирем и тамариндовым соусом, добавить куркуму, влить оливковое масло Extra Virgin и все перемешать.
- Салат полить заправкой, посолить и перемешать.
- Кинзу мелко порубить, добавить в салат и еще раз перемешать.
Постный зеленый салат с грушей
Время приготовления:
- 15 минут
Ингредиенты:
- 300 г салата айсберг
- 1 морковь
- 1 красная луковица
- 50 мл яблочного уксуса
- соль
- 125 мл натурального йогурта
- 1.5 ст.л. жидкого меда
- 100 г клюквы (свежей или сушеной)
- 2 спелые и сладкие груши
- 150 г обжаренных грецких орехов
Способ приготовления:
- Листья салата помыть и обсушить, порвать руками в миску.
- Очищенный лук нарезать тонкими полукольцами.
- Морковь почистить и натереть на терке или нарезать соломкой.
- Отправить лук и морковь в миску к салатным листьям.
- Для соуса перемешать венчиком йогурт, жидкий мед и яблочный уксус. Приправить по вкусу.
- Заправить овощи соусом, добавить клюкву и перемешать.
- Груши по желанию очистить, нарезать соломкой или тонкими ломтиками.
- Перед подачей на стол добавить в салат груши и крупно порубленные орехи, перемешать.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить постный салат из зелени, яблок и авокадо. "Сегодня" также делились рецептом постного салата из капусты и перца.
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