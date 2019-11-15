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Рождественский пост 2019-2020: ТОП-5 рецептов салатов из овощей

Рецепты вкусных постных салатов с фото

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:46
Постный салат из овощей
Постный салат из овощей
Фото: freepik.com

Рождественский пост 2019-2020 пройдет с 28 ноября по 6 января. В течение этого периода церковный устав запрещает употреблять продукты животного происхождения. При этом можно есть крупы, бобовые, овощи и фрукты, а в некоторые дни – рыбу.

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Простые салаты из свежих овощей вы найдете в нашей подборке. Они помогут разнообразить ваш постный рацион.

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Постный салат из апельсинов, моркови и кукурузы

Салат из моркови, кукурузы и апельсинов
Салат из моркови, кукурузы и апельсинов
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 15 минут

Ингредиенты:

  • 1/2 банки консервированной кукурузы
  • 1 сладкий апельсин
  • 2 средних моркови
  • 1 ст. л. измельченных грецких орехов
  • 1 веточка мяты
  • 1 ч. л. меда
  • 3 ст. л. оливкового масла
  • 1/2 ч. л. молотой паприки
  • 1/2 ч. л. молотого кумина
  • 1 ч. л. куркумы
  • 1 ч. л. тертой лимонной цедры
  • Сок половины лимона
  • Сок половины апельсина
  • 1 веточка базилика

Способ приготовления:

  1. Подготовленную морковь натрите на крупной терке. Очищенные дольки апельсина нарежьте кусочками. Сложите в салатник.
  2. Добавьте кукурузу, измельченный грецкий орех, кумин, куркуму, паприку, цедру лимона, листья мяты, мелко нарезанные. Перемешайте.
  3. Подготовьте заправку: мед, оливковое масло, сок апельсина, сок лимона, листья базилика, порубленные мелко, все тщательно перемешайте.
  4. Заправьте салат и сразу же подавайте.

Постный салат из пекинской капусты

Салат из пекинской капусты
Салат из пекинской капусты
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 20 минут

Ингредиенты:

  • 1 кг пекинской капусты
  • 450 г огурцов
  • 150 г моркови
  • Несколько веточек укропа
  • Несколько веточек петрушки
  • Несколько стеблей зеленого лука
  • Соль – по вкусу
  • Оливковое масло

Способ приготовления:

  1. Пекинскую капусту помойте и тонко нашинкуйте, убрав толстые белые листья.
  2. Огурцы помойте, по желанию очистите и нарежьте тонкими кружочками.
  3. Очищенную морковь натрите на крупной терке.
  4. Зелень помойте, обсушите и мелко порубите ножом.
  5. Все подготовленные продукты соедините в салатнике. Посолите и заправьте оливковым маслом.
  6. Осторожно перемешайте и дайте остыть в холодильнике.

Постный салат с хурмой и авокадо

Салат из авокадо и хурмы
Салат из авокадо и хурмы
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 20 минут

Ингредиенты:

  • 1 хурма
  • 1 авокадо
  • 200 г помидорок черри
  • сок половины лайма
  • 150 г салатных листьев или шпината
  • 1 красная луковица
  • 50 мл масла грецкого ореха
  • 30 мл белого винного уксуса
  • Соль, перец

Способ приготовления:

  1. Хурму очистить и нарезать.
  2. Авокадо очистить и удалить косточку. Мякоть нарезать и сбрызнуть соком лайма (это нужно, чтобы она не потемнела).
  3. Лук очистить и измельчить. Помидоры черри разрезать пополам.
  4. Зелень хорошо промыть, обсушить и порвать руками.
  5. Приготовить заправку: масло и уксус взбить в миске, приправить по вкусу.
  6. В салатнице смешать зелень, авокадо и помидоры.
  7. Добавить хурму и аккуратно перемешать.
  8. Полить заправкой и дать постоять 20-30 минут перед подачей.

Постный салат из нута и пряной цветной капусты от Юлии Высоцкой

Салат из цветной капусты и нута
Салат из цветной капусты и нута
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Ингредиенты:

  • Нут – 300 г
  • Капуста цветная – 1/3 кочана
  • Картофель молодой – 7 шт.
  • Помидоры – 1 шт.
  • Лук-шалот – 1 шт.
  • Лайм – 1/2 шт.
  • Кинза свежая – 3 веточки
  • Оливковое масло – 2 ст. л.
  • Карри паста – 1 ст. л.
  • Уксус – 1 ч. л.
  • Куркума – 1 щепотка
  • Соль морская – 1 щепотка

Для заправки:

  • Небольшой корень имбиря – 1 шт.
  • Йогурт жирный – 3 ст. л.
  • Оливковое масло Extra Virgin – 2 ст. л.
  • Тамариндовый соус – 1 ч. л.
  • Куркума – 1 щепотка

Способ приготовления:

  1. Нут отварить согласно инструкции на упаковке.
  2. Из половинки лайма выжать 2‒3 ст. ложки сока.
  3. Цветную капусту разобрать на небольшие соцветия и, срезав грубые стебли, выложить в глубокую посуду.
  4. Добавить пасту карри и щепотку куркумы, сбрызнуть соком лайма и оливковым маслом и все перемешать.
  5. Заправленную капусту выложить в небольшой противень и запекать под разогретым грилем 5 минут.
  6. Шалот почистить, нарезать тонкими кольцами, выложить в глубокую посуду, сбрызнуть уксусом и дать замариноваться.
  7. Помидор нарезать небольшими дольками.
  8. Картофель, не очищая, отварить и разрезать на 4 части.
  9. К замаринованному луку добавить помидор, нут, картофель, запеченную цветную капусту и все перемешать.
  10. Корень имбиря почистить и натереть на мелкой терке.
  11. Приготовить заправку: йогурт соединить с натертым имбирем и тамариндовым соусом, добавить куркуму, влить оливковое масло Extra Virgin и все перемешать.
  12. Салат полить заправкой, посолить и перемешать.
  13. Кинзу мелко порубить, добавить в салат и еще раз перемешать.

Постный зеленый салат с грушей

Салат из груши постный
Салат из груши постный
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 15 минут

Ингредиенты:

  • 300 г салата айсберг
  • 1 морковь
  • 1 красная луковица
  • 50 мл яблочного уксуса
  • соль
  • 125 мл натурального йогурта
  • 1.5 ст.л. жидкого меда
  • 100 г клюквы (свежей или сушеной)
  • 2 спелые и сладкие груши
  • 150 г обжаренных грецких орехов

Способ приготовления:

  1. Листья салата помыть и обсушить, порвать руками в миску.
  2. Очищенный лук нарезать тонкими полукольцами.
  3. Морковь почистить и натереть на терке или нарезать соломкой.
  4. Отправить лук и морковь в миску к салатным листьям.
  5. Для соуса перемешать венчиком йогурт, жидкий мед и яблочный уксус. Приправить по вкусу.
  6. Заправить овощи соусом, добавить клюкву и перемешать.
  7. Груши по желанию очистить, нарезать соломкой или тонкими ломтиками.
  8. Перед подачей на стол добавить в салат груши и крупно порубленные орехи, перемешать.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить постный салат из зелени, яблок и авокадо. "Сегодня" также делились рецептом постного салата из капусты и перца.

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Источник: Сегодня
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