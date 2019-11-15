Рождественский пост 2019-2020: ТОП-5 рецептов салатов из овощей

Рецепты вкусных постных салатов с фото

Постный салат из овощей Фото: freepik.com

Рождественский пост 2019-2020 пройдет с 28 ноября по 6 января. В течение этого периода церковный устав запрещает употреблять продукты животного происхождения. При этом можно есть крупы, бобовые, овощи и фрукты, а в некоторые дни – рыбу.

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Простые салаты из свежих овощей вы найдете в нашей подборке. Они помогут разнообразить ваш постный рацион.

Постный салат из апельсинов, моркови и кукурузы

Салат из моркови, кукурузы и апельсинов Фото: Depositphotos

Время приготовления:

15 минут

Ингредиенты:

1/2 банки консервированной кукурузы

1 сладкий апельсин

2 средних моркови

1 ст. л. измельченных грецких орехов

1 веточка мяты

1 ч. л. меда

3 ст. л. оливкового масла

1/2 ч. л. молотой паприки

1/2 ч. л. молотого кумина

1 ч. л. куркумы

1 ч. л. тертой лимонной цедры

Сок половины лимона

Сок половины апельсина

1 веточка базилика

Способ приготовления:

Подготовленную морковь натрите на крупной терке. Очищенные дольки апельсина нарежьте кусочками. Сложите в салатник. Добавьте кукурузу, измельченный грецкий орех, кумин, куркуму, паприку, цедру лимона, листья мяты, мелко нарезанные. Перемешайте. Подготовьте заправку: мед, оливковое масло, сок апельсина, сок лимона, листья базилика, порубленные мелко, все тщательно перемешайте. Заправьте салат и сразу же подавайте.

Постный салат из пекинской капусты

Салат из пекинской капусты Фото: Depositphotos

Время приготовления:

20 минут

Ингредиенты:

1 кг пекинской капусты

450 г огурцов

150 г моркови

Несколько веточек укропа

Несколько веточек петрушки

Несколько стеблей зеленого лука

Соль – по вкусу

Оливковое масло

Способ приготовления:

Пекинскую капусту помойте и тонко нашинкуйте, убрав толстые белые листья. Огурцы помойте, по желанию очистите и нарежьте тонкими кружочками. Очищенную морковь натрите на крупной терке. Зелень помойте, обсушите и мелко порубите ножом. Все подготовленные продукты соедините в салатнике. Посолите и заправьте оливковым маслом. Осторожно перемешайте и дайте остыть в холодильнике.

Постный салат с хурмой и авокадо

Салат из авокадо и хурмы Фото: freepik.com

Время приготовления:

20 минут

Ингредиенты:

1 хурма

1 авокадо

200 г помидорок черри

сок половины лайма

150 г салатных листьев или шпината

1 красная луковица

50 мл масла грецкого ореха

30 мл белого винного уксуса

Соль, перец

Способ приготовления:

Хурму очистить и нарезать. Авокадо очистить и удалить косточку. Мякоть нарезать и сбрызнуть соком лайма (это нужно, чтобы она не потемнела). Лук очистить и измельчить. Помидоры черри разрезать пополам. Зелень хорошо промыть, обсушить и порвать руками. Приготовить заправку: масло и уксус взбить в миске, приправить по вкусу. В салатнице смешать зелень, авокадо и помидоры. Добавить хурму и аккуратно перемешать. Полить заправкой и дать постоять 20-30 минут перед подачей.

Постный салат из нута и пряной цветной капусты от Юлии Высоцкой

Салат из цветной капусты и нута Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1.5 часа

Ингредиенты:

Нут – 300 г

Капуста цветная – 1/3 кочана

Картофель молодой – 7 шт.

Помидоры – 1 шт.

Лук-шалот – 1 шт.

Лайм – 1/2 шт.

Кинза свежая – 3 веточки

Оливковое масло – 2 ст. л.

Карри паста – 1 ст. л.

Уксус – 1 ч. л.

Куркума – 1 щепотка

Соль морская – 1 щепотка

Для заправки:

Небольшой корень имбиря – 1 шт.

Йогурт жирный – 3 ст. л.

Оливковое масло Extra Virgin – 2 ст. л.

Тамариндовый соус – 1 ч. л.

Куркума – 1 щепотка

Способ приготовления:

Нут отварить согласно инструкции на упаковке. Из половинки лайма выжать 2‒3 ст. ложки сока. Цветную капусту разобрать на небольшие соцветия и, срезав грубые стебли, выложить в глубокую посуду. Добавить пасту карри и щепотку куркумы, сбрызнуть соком лайма и оливковым маслом и все перемешать. Заправленную капусту выложить в небольшой противень и запекать под разогретым грилем 5 минут. Шалот почистить, нарезать тонкими кольцами, выложить в глубокую посуду, сбрызнуть уксусом и дать замариноваться. Помидор нарезать небольшими дольками. Картофель, не очищая, отварить и разрезать на 4 части. К замаринованному луку добавить помидор, нут, картофель, запеченную цветную капусту и все перемешать. Корень имбиря почистить и натереть на мелкой терке. Приготовить заправку: йогурт соединить с натертым имбирем и тамариндовым соусом, добавить куркуму, влить оливковое масло Extra Virgin и все перемешать. Салат полить заправкой, посолить и перемешать. Кинзу мелко порубить, добавить в салат и еще раз перемешать.

Постный зеленый салат с грушей

Салат из груши постный Фото: Depositphotos

Время приготовления:

15 минут

Ингредиенты:

300 г салата айсберг

1 морковь

1 красная луковица

50 мл яблочного уксуса

соль

125 мл натурального йогурта

1.5 ст.л. жидкого меда

100 г клюквы (свежей или сушеной)

2 спелые и сладкие груши

150 г обжаренных грецких орехов

Способ приготовления:

Листья салата помыть и обсушить, порвать руками в миску. Очищенный лук нарезать тонкими полукольцами. Морковь почистить и натереть на терке или нарезать соломкой. Отправить лук и морковь в миску к салатным листьям. Для соуса перемешать венчиком йогурт, жидкий мед и яблочный уксус. Приправить по вкусу. Заправить овощи соусом, добавить клюкву и перемешать. Груши по желанию очистить, нарезать соломкой или тонкими ломтиками. Перед подачей на стол добавить в салат груши и крупно порубленные орехи, перемешать.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить постный салат из зелени, яблок и авокадо. "Сегодня" также делились рецептом постного салата из капусты и перца.

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