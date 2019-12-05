Рождественский салат с курицей, грейпфрутом и картофелем
Рецепт на католическое Рождество 2019
Католическое Рождество каждый год празднуют 25 декабря. Этот день традиционно принято проводить с семьей и готовить вкусный ужин.
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Рождественское меню у католиков – это запеченная птица, сладкая выпечка, салаты и гарниры из зимних овощей, а также разные горячие коктейли. Мы советуем приготовить праздничный салат с курицей и грейпфрутом.
Куриный салат с картошкой и грейпфрутом
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 112 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 2 розовых грейпфрута
- 300 г картофеля
- 400 г куриного филе
- 1 ч.л. зернистой горчицы
- 2 ст.л. оливкового масла
- Соль, перец
- Листовой салат – для подачи
Способ приготовления:
- Очистить от цедры грейпфрут, удалив белую пленку, вырезать из него дольки, таким образом, чтобы полностью удалить перегородки. Выделившийся сок собрать в небольшую емкость. Подготовленные дольки убрать в холодильник.
- Филе грудки замариновать в смеси грейпфрутового сока и горчицы в течение 15-20 минут, оставив 1 ложку сока для салатной заправки.
- За это время отварить картофель целиком в кипящей подсоленной воде до мягкости. Затем залить холодной водой, остудить, очистить от кожуры.
- Обсушить куриное филе, посолить, поперчить, затем обжарить с обеих сторон до готовности на сковороде (обычной или гриль).
- Картофель порезать на части, смешать с дольками грейпфрута, порезанными пополам, заправить смесью грейпфрутового сока, оливкового масла, соли и перца.
- Куриное филе порезать пластинками.
Как подавать салат
На сервировочную тарелку выложить листовой салат, картофель с грейпфрутом, сверху поместить кусочки куриного филе. Дать настояться 10-15 минут и подавать.
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