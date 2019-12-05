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Рождественский салат с курицей, грейпфрутом и картофелем

Рецепт на католическое Рождество 2019

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:15
Салат из курицы и грейпфрута
Салат из курицы и грейпфрута
Фото: Depositphotos

Католическое Рождество каждый год празднуют 25 декабря. Этот день традиционно принято проводить с семьей и готовить вкусный ужин.

Смотрите видео, как приготовить компот из мандаринов на Рождество:

Рождественское меню у католиков – это запеченная птица, сладкая выпечка, салаты и гарниры из зимних овощей, а также разные горячие коктейли. Мы советуем приготовить праздничный салат с курицей и грейпфрутом.

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Куриный салат с картошкой и грейпфрутом

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 112 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 2 розовых грейпфрута
  • 300 г картофеля
  • 400 г куриного филе
  • 1 ч.л. зернистой горчицы
  • 2 ст.л. оливкового масла
  • Соль, перец
  • Листовой салат – для подачи

Способ приготовления:

  1. Очистить от цедры грейпфрут, удалив белую пленку, вырезать из него дольки, таким образом, чтобы полностью удалить перегородки. Выделившийся сок собрать в небольшую емкость. Подготовленные дольки убрать в холодильник.
  2. Филе грудки замариновать в смеси грейпфрутового сока и горчицы в течение 15-20 минут, оставив 1 ложку сока для салатной заправки.
  3. За это время отварить картофель целиком в кипящей подсоленной воде до мягкости. Затем залить холодной водой, остудить, очистить от кожуры.
  4. Обсушить куриное филе, посолить, поперчить, затем обжарить с обеих сторон до готовности на сковороде (обычной или гриль).
  5. Картофель порезать на части, смешать с дольками грейпфрута, порезанными пополам, заправить смесью грейпфрутового сока, оливкового масла, соли и перца.
  6. Куриное филе порезать пластинками.

Как подавать салат

На сервировочную тарелку выложить листовой салат, картофель с грейпфрутом, сверху поместить кусочки куриного филе. Дать настояться 10-15 минут и подавать.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить салат из киноа с грейпфрутом. "Сегодня" также делились рецептом полезного салата из рукколы, феты и орехов.

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Источник: Сегодня
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