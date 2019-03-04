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Розы из сала: новый тренд в фуд-дизайне

Обычное сало можно превратить в кулинарный шедевр

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:46

Полезное сало. Украинский национальный продукт попал в сотню самых питательных в мире, заняв восьмое место! Но обычная нарезка из сала уже никого не удивит. Как превратить его в произведение искусства?

Из сала можно сделать замечательный букет или приготовить оригинальное блюдо. Мастера по карвингу Натали и Таша уже три года удивляют покупателей розами из сала. Говорят: оно давно перестало быть обычным продуктом.

"Розы из сала – это как раз именно те розы, которые покоряют получателей в разных странах мира. И это уже действительно является визитной карточкой Украины. Еще не было такого, чтобы они не вызывали эмоции удивления", – рассказывает Натали Донская.

Такие съедобные букеты можно дарить как женщинам, так и мужчинам. Эта вкусная красота побывала уже в 16-ти странах мира.

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А шеф-повар одного из столичных ресторанов Артем Рыжков поделился рецептом хрустящего запеченного рулета из сала. Для этого надо посыпать кусок порезанным острым перцем, чесноком, посолить и добавить тимьяна. А сверху полить кунжутным пастой и свернуть. После этого отправить в духовку и запекать 1 час 10 минут при температуре 180 С, чтобы появилась хрустящая корочка.

А еще можно потушить сало с тимьяном и острым перцем в соевом соусе. Солить его не нужно, оно наберется соли из соевого соуса.

Если же захочется десерта – попробуйте сало в шоколаде. Это конфеты с салом и сливочным маслом, которые стали популярными в заведениях украинской кухни.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие блюда можно приготовить из сала.

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Источник: Сегодня
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