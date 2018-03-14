Руккола: история, польза и рецепты вкусных блюд

Руккола – кто сейчас не знает эту полезную зелень? Мода на нее пришла из Средиземноморья: именно итальянские, греческие, испанские салаты знамениты добавлением этого ингредиента. А вы знаете, что еще лет двадцать тому назад рукколу в нашей стране ели только дипломаты в заграничных поездках, а она, неузнанная, росла на многих деревенских участках в качестве сорняка. Зато сейчас огородники серьезно взялись за нее, и на рынках можно встретить рукколу от фермеров.

История "орехово-горчичной" травы

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В древние времена рукколу любили не только за насыщенный и острый орехово-горчичный вкус. В Древнем Египте из рукколы делали специальный напиток для жениха на свадьбе – египтяне считали ее мощным афродизиаком. В Древнем Риме руккола была одной из главных приправ на столах знати. В азиатских странах ею лечили боли в животе и горле, в Индии масло рукколы использовали при заболеваниях кожи и для устранения мозолей. В XVI веке королева Англии Елизавета I не садилась обедать, если за столом не было рукколы, а во Франции XVIII века ее называли "растением певца" за удивительную способность возвращать потерянный голос.

Сегодня руккола популярна во всем мире, ее широко культивируют, и такая любовь связана в том числе и с великолепными полезными свойствами этого растения. Руккола не оставляет равнодушным – ее специфический вкус или покоряет навсегда, или не переносится на дух. Она много дает блюдам – замечательно оттеняет мясо, в Италии ее любят добавлять в пиццу, она может служить основой для запеканок, ну а рецептов салатов с рукколой просто не счесть.

Чем же полезна руккола?

Фото: pixabay.com

Близкая родственница капусте и горчице имеет множество названий, и, если вы встретите их в рецептах, знайте, что все это одно и то же: аругула, рокет-салат, эрука, инда, гусеничник, гулявник.

В рукколе много витаминов группы В, фолиевой кислоты, витамина С, калия, магния, цинка, железа и селена. Все они отлично укрепляют иммунитет, борются с бактериями. Уникальные вещества флавоноиды укрепляют стенки кровеносных сосудов. Руккола помогает выводить холестерин, лишнюю жидкость, а также она просто находка для холериков – отлично влияет на нервную систему. Новейшие исследования показали, что руккола помогает в борьбе с гастритом и язвой желудка, а также не дает развиваться некоторым раковым клеткам.

Хороша это "ореховая травка" для похудения и поддержания красоты. Замечено, что если рукколу есть регулярно, то ногти станут более крепкими, а волосы блестящими. Что касается наружного применения, часто из рукколы делают омолаживающие маски – кожа становится более упругой.

Тех, кто худеет, обрадует факт низкой калорийности рукколы: в 100 граммах – всего 25 калорий.

Руккола на столе

Фото: pixabay.com

Более нежный вкус – у молодой рукколы: она имеет более выраженный ореховый оттенок. У рукколы, которая выросла высокой и имеет уже крупные листья, более интенсивный, горчичный вкус на любителя.

Повара утверждают, что руккола не терпит "тяжести", то есть насыщенных, жирных заправок, – тогда она теряет свой уникальный вкус. Например, ее не добавляют в майонезные салаты и не подвергают длительной тепловой обработке. Идеальные заправки для рукколы – оливковое масло, сок лимона, горчично-медовые соусы.

Вот несколько "вкусных" рецептов:

Салат "Знаменитый средиземноморский"

Листочки рукколы, порванные руками, выложить в салатницу, следующим слоем – помидоры черри, разрезанные пополам, затем – очищенные и обжаренные креветки. Сбрызните небольшим количеством бальзамического уксуса и оливкового масла, посыпьте пармезаном и кедровыми орешками.

Теплый печеночный салат

Обжарить на сковороде куриную печень (10-12 штук), переложить на тарелку. На этой же сковороде немного разогреть разрезанные на половинки виноградины без косточек. Небольшой пучок рукколы промыть, высушить, поместить на дно салатника. Сверху выложить печень, потом виноград, сбрызнуть салат бальзамическим уксусом.

Кальмары гриль с рукколой

Отварите кольца кальмара (600 г) до полуготовности, снимите кожицу, порежьте. Перемешайте кальмаров с четырьмя ложками оливкового масла, добавьте 1 давленый зубчик чеснока, 1 измельченный чили, сок и цедру половины лимона. Разогрейте гриль или барбекю и обжаривайте кальмаров со всех сторон около 3 минут. В салатной емкости смешайте оливковое масло, пучок порезанной рукколы, немного лимонного сока. Добавьте кальмаров и перемешайте.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом салата из рукколы с ростбифом. Мы также писали, какие блюда "любят" рукколу.

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