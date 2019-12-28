Рулет из лаваша с крабовыми палочками, сыром и огурцами
Рецепт аппетитной холодной закуски
Рулет из лаваша – это простая и быстрая в приготовлении закуска, которую сможет сделать любая хозяйка. В нашем рецепте лаваш начиняется сыром, огурцами, крабовыми палочками и зеленью.
Смотрите видео, как сделать рулет из лаваша с икрой мойвы и овощами:
Такое блюдо можно подавать на завтрак или в качестве холодной закуски на праздничный стол.
Рулет из лаваша с крабовыми палочками
Время приготовления:
- 20 минут
Калорийность:
- 204 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- Лист тонкого лаваша – 1 шт.
- Свежий огурец – 1 шт.
- Крабовые палочки – 100 г
- Сыр – 50 г
- Сыр плавленый – 3 ст. л.
- Петрушка или укроп (зелень) – 1 пучок
Способ приготовления:
- Лаваш смазать плавленым сыром.
- Добавить измельченный огурец, мелко нарезанные крабовые палочки и тертый сыр.
- Посыпать мелко нарезанной зеленью. Свернуть рулетом и оставить на 10 минут.
- Нарезать кусочками и выложить на блюдо.
Полезный совет
В начинку можно добавить вареное яйцо и консервированную кукурузу.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить куриный рулет с морковью. "Сегодня" также делились рецептом рулета с болгарским перцем и сыром.
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.