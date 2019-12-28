Рулет из лаваша с крабовыми палочками, сыром и огурцами

Рецепт аппетитной холодной закуски

Рулет из лаваша с крабовыми палочками Фото: Depositphotos

Рулет из лаваша – это простая и быстрая в приготовлении закуска, которую сможет сделать любая хозяйка. В нашем рецепте лаваш начиняется сыром, огурцами, крабовыми палочками и зеленью.

Смотрите видео, как сделать рулет из лаваша с икрой мойвы и овощами:

Такое блюдо можно подавать на завтрак или в качестве холодной закуски на праздничный стол.

Рулет из лаваша с крабовыми палочками

Время приготовления:

20 минут

Калорийность:

204 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Лист тонкого лаваша – 1 шт.

Свежий огурец – 1 шт.

Крабовые палочки – 100 г

Сыр – 50 г

Сыр плавленый – 3 ст. л.

Петрушка или укроп (зелень) – 1 пучок

Способ приготовления:

Лаваш смазать плавленым сыром. Добавить измельченный огурец, мелко нарезанные крабовые палочки и тертый сыр. Посыпать мелко нарезанной зеленью. Свернуть рулетом и оставить на 10 минут. Нарезать кусочками и выложить на блюдо.

Полезный совет

В начинку можно добавить вареное яйцо и консервированную кукурузу.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить куриный рулет с морковью. "Сегодня" также делились рецептом рулета с болгарским перцем и сыром.

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