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Рулет из лаваша с крабовыми палочками, сыром и огурцами

Рецепт аппетитной холодной закуски

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:40
Рулет из лаваша с крабовыми палочками
Рулет из лаваша с крабовыми палочками
Фото: Depositphotos

Рулет из лаваша – это простая и быстрая в приготовлении закуска, которую сможет сделать любая хозяйка. В нашем рецепте лаваш начиняется сыром, огурцами, крабовыми палочками и зеленью.

Смотрите видео, как сделать рулет из лаваша с икрой мойвы и овощами:

Такое блюдо можно подавать на завтрак или в качестве холодной закуски на праздничный стол.

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Рулет из лаваша с крабовыми палочками

Время приготовления:

  • 20 минут

Калорийность:

  • 204 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • Лист тонкого лаваша – 1 шт.
  • Свежий огурец – 1 шт.
  • Крабовые палочки – 100 г
  • Сыр – 50 г
  • Сыр плавленый – 3 ст. л.
  • Петрушка или укроп (зелень) – 1 пучок

Способ приготовления:

  1. Лаваш смазать плавленым сыром.
  2. Добавить измельченный огурец, мелко нарезанные крабовые палочки и тертый сыр.
  3. Посыпать мелко нарезанной зеленью. Свернуть рулетом и оставить на 10 минут.
  4. Нарезать кусочками и выложить на блюдо.

Полезный совет

В начинку можно добавить вареное яйцо и консервированную кукурузу.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить куриный рулет с морковью. "Сегодня" также делились рецептом рулета с болгарским перцем и сыром.

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Источник: Сегодня
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