Рулет из шпината с лососем: рецепт Руслана Сеничкина

Главное – чтобы блюда были не только аппетитными и праздничными, но еще и полезными. Это рецепт – один из таких вариантов.

Шпинатный рулет от Руслана Сеничкина

Фото: пресс-служба

Ингредиенты:

Шпинат – 100 г

Петрушка – 30 г

Яйца – 2 шт.

Мука – 2-3 ст. л.

Майонез – 1 ст. л.

Желатин – 1 ч. Л.

Лосось – 130 г

Сливочный сыр – 100 г

Специи по вкусу

Рецепт приготовления:

1. Начинаем готовить шпинатную основу для нашего блюда и замешиваем тесто. А оно довольно необычное. В чашу блендера я кладу нарезанный шпинат. Дальше – петрушку, желтки 2-х яиц, муку. А улучшит вкус и аромат блюда универсальная овощная приправа. В ней содержится большое количество сушеных овощей – морковь, лук, петрушка, паприка, базилик, орегано. Кстати, дополнительно солить не надо – там есть полезная йодированная соль. Достаточно одной ложки. И все перебиваем блендером. Фактически мы сделали шпинатное пюре.

2. Добавляем взбитые заранее белки и осторожно ложкой перемешиваем. А дальше берем противень с пергаментом для запекания и смазываем оливковым маслом. Выливаем шпинатную смесь сверху и запекаем в печи, разогретой до 160 градусов, в течение 5-7 минут.

3. А тем временем, делаем начинку для нашего блюда. В отдельной миске соединяем следующие ингредиенты: сливочный мягкий сыр, немного майонеза с зеленью – конечно, домашнего. И добавляем желатин, который я развел в холодной воде, немного подогрев. Все перемешиваем.

4. Зеленый корж смазываем сливочной смесью, а сверху выкладываем красную рыбу, мелко нарезанную. В моем рецепте это лосось – он может быть подкопченным или слабосоленым.

Кстати, красная рыба очень положительно влияет на кровеносную, пищеварительную и нервную систему. И, конечно, включает очень полезные омега-3.

Затем это заворачиваете, смазываете пищевую пленку оливковым маслом и скручиваете в рулет. Поставьте в холодильник на несколько часов – пусть все "отдохнет".

Фото: пресс-служба

На заметку: Не бойтесь на кухне экспериментировать. Вместо шпината можно добавить в такой рулет свеклу, а вместо красной рыбы – например, нарезанную сельдь, и у вас получится блюдо вроде "шубы". Теперь нарезаем рулет. А чтобы он не приставал к ножу, смажьте его маслом.

Как вы убедились, блюдо готовится довольно просто, имеет шикарный вид и на вкус невозможно нежное. Попробуйте – не пожалеете!

Напомним, ранее телеведущий поделился рецептом тарта с фетой и шпинатом. Руслан Сеничкин также рассказал, как приготовить рогалики с начинкой на завтрак.