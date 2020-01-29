Рыба под сырной корочкой: простой рецепт от Юлии Высоцкой

Готовим рыбу в пармезановой корочке с петрушкой

Жареная рыба с сыром и петрушкой Фото: Depositphotos

Ищете простой, но оригинальный рецепт рыбы? Юлия Высоцкая готовит филе под корочкой из тертого пармезана, зелени и лимонной цедры. Так можно жарить практически любую рыбу.

Смотрите видео, как приготовить рыбу на мангале:

Лучший рецепт рыбы в пармезане

Время приготовления:

15 минут

Калорийность:

243 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1 филе любой рыбы

Цедра 1 лимона

Сок 1/2 лимона

Большая горсть петрушки

2 ст. ложки натертого пармезана

1 ст. ложка оливкового масла

Свежемолотый черный перец

Способ приготовления:

Снять цедру с лимона и мелко порезать. Петрушку мелко порубить. Пармезан натереть на мелкой терке, соединить петрушкой и цедрой. Поперчить, влить оливковое масло и все перемешать. Вымытое и высушенное рыбное филе хорошенько обвалять в получившейся массе и выложить на сухую разогретую сковороду. Подержать рыбу на огне пару минут, затем отправить ее под разогретый гриль на две минуты. Готовую рыбу сбрызнуть лимонным соком.

С чем подавать жареную рыбу

Отличным гарниром к рыбе станет отварной рис или кускус, а также картофельное пюре, тушеная стручковая фасоль или свежие нарезанные овощи.

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