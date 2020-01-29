Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Рыба под сырной корочкой: простой рецепт от Юлии Высоцкой

Готовим рыбу в пармезановой корочке с петрушкой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:03
Жареная рыба с сыром и петрушкой
Жареная рыба с сыром и петрушкой
Фото: Depositphotos

Ищете простой, но оригинальный рецепт рыбы? Юлия Высоцкая готовит филе под корочкой из тертого пармезана, зелени и лимонной цедры. Так можно жарить практически любую рыбу.

Смотрите видео, как приготовить рыбу на мангале:

Читайте также:
Лимонное ризотто с пармезаном: рецепт от Юлии Высоцкой

Лучший рецепт рыбы в пармезане

Время приготовления:

  • 15 минут

Калорийность:

  • 243 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1 филе любой рыбы
  • Цедра 1 лимона
  • Сок 1/2 лимона
  • Большая горсть петрушки
  • 2 ст. ложки натертого пармезана
  • 1 ст. ложка оливкового масла
  • Свежемолотый черный перец

Способ приготовления:

  1. Снять цедру с лимона и мелко порезать.
  2. Петрушку мелко порубить.
  3. Пармезан натереть на мелкой терке, соединить петрушкой и цедрой. Поперчить, влить оливковое масло и все перемешать.
  4. Вымытое и высушенное рыбное филе хорошенько обвалять в получившейся массе и выложить на сухую разогретую сковороду. Подержать рыбу на огне пару минут, затем отправить ее под разогретый гриль на две минуты.
  5. Готовую рыбу сбрызнуть лимонным соком.

С чем подавать жареную рыбу

Отличным гарниром к рыбе станет отварной рис или кускус, а также картофельное пюре, тушеная стручковая фасоль или свежие нарезанные овощи.

Напомним, ранее мы делились рецептами вкусных блюд из красной рыбы. "Сегодня" также рассказывали, как запечь скумбрию в рукаве.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Как сварить самый вкусный луковый крем-суп Быстрый салат с креветками, помидорами черри и перепелиными яйцами Рецепт корзинок из слоеного теста с курицей и грибами Как правильно варить брокколи, чтобы она была хрустящей
рыба Юлия Высоцкая рецепт как приготовить пармезан петрушка
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Роскошная девушка футболиста Украины балует поклонников танцем
Роскошная девушка футболиста Украины балует поклонников танцем
Выводит токсины и чистит печень: специя, которая есть у всех
Выводит токсины и чистит печень: специя, которая есть у всех
Как правильно обрезать ремонтантную малину осенью
Как правильно обрезать ремонтантную малину осенью
Секреты военного врача: сбить давление можно нажатием на точку
Секреты военного врача: сбить давление можно нажатием на точку
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 13:06Шоу-бизнес

Супруга Владимира Остапчука назвала истинную причину их развода

Сегодня, 12:40Шоу-бизнес

Не титулами едиными: Елизавета II лишила принца Гарри и Меган Маркл еще одной миссии

Сегодня, 11:50Афиша

Фильм – открытка из прошлого: обзор картины "Однажды в Голливуде" Квентина Тарантино

Сегодня, 11:23Шоу-бизнес

Нарушила молчание! Елена Войченко рассказала об измене Владимира Остапчука

Сегодня, 10:35Шоу-бизнес

MARUV показала жаркий поцелуй с мужем на Бали: фото

Сегодня, 09:38Fun

Женщина рассмотрела старое фото и не смогла поверить своим глазам

Сегодня, 05:16Психология

Гороскоп на сегодня: у Овнов много работы, а у Тельцов назревает конфликт

Вчера, 12:45Food

Как испечь простой лимонный пирог в духовке

Вчера, 10:24Техно

Grand Theft Auto V раскритикована профессиональным вором: видео

27 январяШоу-бизнес

Жители Канады возмущены: против Меган Маркл и принца Гарри создали петицию

27 январяШоу-бизнес

Звезда советских фильмов Наталья Андрейченко пропала в Мексике: подробности

27 январяWellness

Лунный календарь стрижек на февраль 2020: когда можно стричь волосы

27 январяFood

Что приготовить на завтрак из творога: три необычных рецепта

27 январяТехно

Boeing 777X со складываемыми крыльями совершил первый полет: видео

27 январяLifestyle

Что подарить на 14 февраля: ТОП-10 подарков для мужчин и женщин

27 январяПсихология

Гороскоп на сегодня: Ракам можно решать финансовые вопросы, а Львам – заниматься инвестициями

Новости партнеров

Что произойдет с телом, если стоять в планке каждый день?
Что произойдет с телом, если стоять в планке каждый день?
Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне
Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне
Пирожки, которые не черствеют: уникальный рецепт теста
Пирожки, которые не черствеют: уникальный рецепт теста
Эта обувь выходит из моды: ТОП-4 устаревших моделей
Эта обувь выходит из моды: ТОП-4 устаревших моделей
Как правильно обрезать ремонтантную малину осенью
Как правильно обрезать ремонтантную малину осенью
Ученые назвали угрожающий здоровью режим стиральной машины
Ученые назвали угрожающий здоровью режим стиральной машины
Как сохранить здравый ум до старости: назван способ
Как сохранить здравый ум до старости: назван способ
Чай с имбирем для похудения и иммунитета: как приготовить
Чай с имбирем для похудения и иммунитета: как приготовить