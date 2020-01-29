Рыба под сырной корочкой: простой рецепт от Юлии Высоцкой
Готовим рыбу в пармезановой корочке с петрушкой
Ищете простой, но оригинальный рецепт рыбы? Юлия Высоцкая готовит филе под корочкой из тертого пармезана, зелени и лимонной цедры. Так можно жарить практически любую рыбу.
Смотрите видео, как приготовить рыбу на мангале:
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Лучший рецепт рыбы в пармезане
Время приготовления:
- 15 минут
Калорийность:
- 243 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 филе любой рыбы
- Цедра 1 лимона
- Сок 1/2 лимона
- Большая горсть петрушки
- 2 ст. ложки натертого пармезана
- 1 ст. ложка оливкового масла
- Свежемолотый черный перец
Способ приготовления:
- Снять цедру с лимона и мелко порезать.
- Петрушку мелко порубить.
- Пармезан натереть на мелкой терке, соединить петрушкой и цедрой. Поперчить, влить оливковое масло и все перемешать.
- Вымытое и высушенное рыбное филе хорошенько обвалять в получившейся массе и выложить на сухую разогретую сковороду. Подержать рыбу на огне пару минут, затем отправить ее под разогретый гриль на две минуты.
- Готовую рыбу сбрызнуть лимонным соком.
С чем подавать жареную рыбу
Отличным гарниром к рыбе станет отварной рис или кускус, а также картофельное пюре, тушеная стручковая фасоль или свежие нарезанные овощи.
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Источник: Сегодня