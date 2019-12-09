Рыбное филе в духовке с овощами: рецепт дня
Готовим запеченное рыбное филе на "овощной подушке"
Запеченная морская рыба и овощами в духовке – это легкое, полезное и очень вкусное блюдо. Вы можете готовить по этому рецепту треску, камбалу, форель, тилапию или пангасиуса, а овощи выбрать по сезону.
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Рыбное филе в духовке с овощами
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 91 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 3 больших филе морской белой рыбы
- Сок половины лимона
- 4 ст.л. оливкового масла
- 1 средняя луковица
- 1 большой красный сладкий перец
- 1/2 ч.л. сахара
- 1 средняя морковь
- 1 средний молодой кабачок-цукини
- 1 большая луковица лука-порея
- Соль и молотый черный перец по вкусу
Способ приготовления:
- Рыбу посыпать солью и перцем, полить соком лимона, накрыть и оставить на полчаса.
- Морковь очистить и нарезать небольшими кубиками. Кабачки также нарезать кубиками
- Лук очистить, половину отложить, а вторую половину нарезать кубиками.
- Лук-порей разрезать вдоль пополам, разобрать на пластины и очень тщательно промыть. Затем нарезать светлую часть полукольцами.
- В посуде, которую можно ставить и на плиту, и в духовку, разогреть половину оливкового масла. Готовить на среднем огне лук, морковь, кабачки и лук-порей со щепоткой соли, часто помешивая, до мягкости, около 7 минут. Слегка поперчить овощи и оставить в сторону на время.
- Отложенную половину луковицы нарезать вдоль полукольцами.
- У сладкого перца удалить семена и перегородки и нарезать его тонкими длинными полосками.
- В небольшой сковороде разогреть вторую половину оливкового масла. Готовить на нем лук и сладкий перец со щепоткой соли и с сахаром, часто помешивая, до мягкости, 5 минут. Сильно зажаривать овощи для этого рецепта не нужно, они будут продолжать готовиться в духовке.
- Филе рыбы достать из маринада и выложить на овощную подушку в форму. Сверху выложить лук со сладким перцем.
- Поставить форму в разогретую до 190 ºC духовку на 15-25 минут, в зависимости от толщины рыбного филе.
Как подавать рыбу
Подавать рыбу горячей как основное блюдо. В качестве гарнира использовать "овощную подушку".
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить рыбное филе в ореховой панировке. "Сегодня" также делились рецептом рыбного филе в мультиварке.
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Источник: Сегодня