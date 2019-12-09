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Рыбное филе в духовке с овощами: рецепт дня

Готовим запеченное рыбное филе на "овощной подушке"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:00
Запеченная рыба с овощами
Запеченная рыба с овощами
Фото: freepik.com

Запеченная морская рыба и овощами в духовке – это легкое, полезное и очень вкусное блюдо. Вы можете готовить по этому рецепту треску, камбалу, форель, тилапию или пангасиуса, а овощи выбрать по сезону.

Смотрите видео, как приготовить карпа по-азиатски:

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Рыбное филе в духовке с овощами

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 91 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 3 больших филе морской белой рыбы
  • Сок половины лимона
  • 4 ст.л. оливкового масла
  • 1 средняя луковица
  • 1 большой красный сладкий перец
  • 1/2 ч.л. сахара
  • 1 средняя морковь
  • 1 средний молодой кабачок-цукини
  • 1 большая луковица лука-порея
  • Соль и молотый черный перец по вкусу

Способ приготовления:

  1. Рыбу посыпать солью и перцем, полить соком лимона, накрыть и оставить на полчаса.
  2. Морковь очистить и нарезать небольшими кубиками. Кабачки также нарезать кубиками
  3. Лук очистить, половину отложить, а вторую половину нарезать кубиками.
  4. Лук-порей разрезать вдоль пополам, разобрать на пластины и очень тщательно промыть. Затем нарезать светлую часть полукольцами.
  5. В посуде, которую можно ставить и на плиту, и в духовку, разогреть половину оливкового масла. Готовить на среднем огне лук, морковь, кабачки и лук-порей со щепоткой соли, часто помешивая, до мягкости, около 7 минут. Слегка поперчить овощи и оставить в сторону на время.
  6. Отложенную половину луковицы нарезать вдоль полукольцами.
  7. У сладкого перца удалить семена и перегородки и нарезать его тонкими длинными полосками.
  8. В небольшой сковороде разогреть вторую половину оливкового масла. Готовить на нем лук и сладкий перец со щепоткой соли и с сахаром, часто помешивая, до мягкости, 5 минут. Сильно зажаривать овощи для этого рецепта не нужно, они будут продолжать готовиться в духовке.
  9. Филе рыбы достать из маринада и выложить на овощную подушку в форму. Сверху выложить лук со сладким перцем.
  10. Поставить форму в разогретую до 190 ºC духовку на 15-25 минут, в зависимости от толщины рыбного филе.

Как подавать рыбу

Подавать рыбу горячей как основное блюдо. В качестве гарнира использовать "овощную подушку".

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить рыбное филе в ореховой панировке. "Сегодня" также делились рецептом рыбного филе в мультиварке.

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Источник: Сегодня
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