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Рыбные шашлычки в остром маринаде: рецепт от Джейми Оливера

Лучший рецепт шашлыка из трески с молодым картофелем

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:30
Шашлычки из трески от Джейми Оливера
Шашлычки из трески от Джейми Оливера
Фото: Depositphotos

Эти простые рыбные шашлычки от Джейми Оливера готовятся в маринаде из натурального йогурта, лимона и индийских специй. Они даже не требуют гарнира, так как запекаются вместе с отварным молодым картофелем.

Смотрите видео, как приготовить самый вкусный шашлык:

"Если вы планируете готовить для большого количества друзей или для вечеринки, вам обязательно пригодится этот рецепт рыбных шашлычков. Они легко готовятся и получаются очень вкусными. Предварительно замариновав шашлычки в смеси специй, их можно жарить на гриле, готовить на плите или сковороде", – говорит Джейми Оливер.

Шашлычки из рыбы с картофелем от Джейми Оливера

Ингредиенты:

  • 500 г филе трески без костей и кожи, нарезанного кубиками 2.5 см
  • 225 г молодого отварного картофеля, нарезанного
  • 2.5 см измельченного корня имбиря
  • Сок и цедра 1 лимона   
  • 1 ч.л. куркумы
  • 2 дольки очищенного чеснока
  • 2 сушеных перца чили, разломанных 
  • Горсть свежей мяты
  • 4 ст.л. натурального йогурта

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Рецепт приготовления:

  1. Положить все ингредиенты для маринада, кроме йогурта, в кухонный комбайн. Взбить до получения однородной массы. Добавить йогурт.
  2. Нанизать кусочки рыбы и картофеля на 6-8 деревянных шпажек или на веточки розмарина, очищенные от листьев. 
  3. Полить маринадом и запекать на гриле по 2 минуты с каждой стороны. Не пересушить. 
  4. Переложить на тарелку и сразу же подавать.

Напомним, ранее "Сегодня" писали, как приготовить шашлычки из лосося, креветок и овощей. Мы также делились рецептами шашлыка на сковороде.

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Источник: Сегодня
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