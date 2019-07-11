Рыбные шашлычки в остром маринаде: рецепт от Джейми Оливера
Лучший рецепт шашлыка из трески с молодым картофелем
Эти простые рыбные шашлычки от Джейми Оливера готовятся в маринаде из натурального йогурта, лимона и индийских специй. Они даже не требуют гарнира, так как запекаются вместе с отварным молодым картофелем.
Смотрите видео, как приготовить самый вкусный шашлык:
"Если вы планируете готовить для большого количества друзей или для вечеринки, вам обязательно пригодится этот рецепт рыбных шашлычков. Они легко готовятся и получаются очень вкусными. Предварительно замариновав шашлычки в смеси специй, их можно жарить на гриле, готовить на плите или сковороде", – говорит Джейми Оливер.
Шашлычки из рыбы с картофелем от Джейми Оливера
Ингредиенты:
- 500 г филе трески без костей и кожи, нарезанного кубиками 2.5 см
- 225 г молодого отварного картофеля, нарезанного
- 2.5 см измельченного корня имбиря
- Сок и цедра 1 лимона
- 1 ч.л. куркумы
- 2 дольки очищенного чеснока
- 2 сушеных перца чили, разломанных
- Горсть свежей мяты
- 4 ст.л. натурального йогурта
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Рецепт приготовления:
- Положить все ингредиенты для маринада, кроме йогурта, в кухонный комбайн. Взбить до получения однородной массы. Добавить йогурт.
- Нанизать кусочки рыбы и картофеля на 6-8 деревянных шпажек или на веточки розмарина, очищенные от листьев.
- Полить маринадом и запекать на гриле по 2 минуты с каждой стороны. Не пересушить.
- Переложить на тарелку и сразу же подавать.
Напомним, ранее "Сегодня" писали, как приготовить шашлычки из лосося, креветок и овощей. Мы также делились рецептами шашлыка на сковороде.
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